ПАП-тест шейки матки: почему он нужен каждой женщине

Рак шейки матки длительное время развивается бессимптомно. Но еще до появления симптомов заболевания, которые свидетельствуют о развитии или прогрессировании рака, его можно выявить путем исследования биоматериала.

Рак шейки матки занимает третье место в структуре женских онкологических болезней. Развивается бессимптомно. Но до того, как рак образуется или начнет прогрессировать, при помощи ПАП-теста можно диагностировать предрак или рак на начальной стадии. Это повышает шансы на успешное лечение.

О том, как часто необходимо делать ПАП-тест, как к нему подготовиться и почему не стоит бояться, рассказал акушер-гинеколог клиники ISIDA Валерия Даценко.

Особенности ПАП-теста

ПАП-тест - это исследование мазков из шейки матки по методу Папаниколау. Врач получает образцы клеток - плоский и цилиндрический эпителий, - которые выстилают поверхность шейки матки и канал шейки матки. Затем в лаборатории эти клетки изучаются на наличие злокачественных новообразований - аномальных или раковых клеток. Чувствительность ПАП-теста составляет около 70-80%.

Наличие патологических клеток не является стопроцентным показателем предрака или рака. Они могут свидетельствовать о присоединении вируса папилломы человека (ВПЧ), наличии инфекций, передающихся половым путем (гонорея, трихомониаз, хламидиоз) или дисплазии шейки матки.

При плохих результатах ПАП-теста проводиться тест на ВПЧ высокого риска. Инфекционные болезни и дисплазия лечатся. Отсутствие терапии может спровоцировать перерождение дисплазии в рак шейки матки. Дисплазия - это фоновое заболевание, которое предшествует раку, хоть и не обязательно к нему приводит. Непролеченные инфекции повышают риск заражения другими инфекциями, передающимися половым путем, приводят к бесплодию или развитию воспалительных болезней органов малого таза.

ПАП-тест - безболезненная процедура. Бывает двух видов:

мазок (традиционный вариант);

и жидкостная цитология, которая является предпочтительной.

При традиционном варианте соскоба возможно нанесение на стекло неравномерного скопления клеток с примесями крови и слизи, что затрудняет просматриваемость клеток. При проведении жидкостной цитологии врач использует специальную щетку, съемная головка которой помещается в виалу со стабилизирующим раствором. В таком виде материал попадает в лабораторию. Он не повреждается при транспортировке. Также исключается вариант неправильной фиксации клеток на стекло, как при традиционном варианте.

В образце клеток должен присутствовать эпителий двух видов - и плоский, и железистый. Поскольку патологические изменения чаще всего развиваются на месте стыка цилиндрического и плоского эпителия. Только полноценный материал позволяет достоверно проанализировать состояние клеток.

ПАП-тест рекомендуется делать каждые три года, начиная с 21 года. До 21 года результат исследования может быть ложноположительным. Это связанно с изменением эпителия на фоне гормональных нарушений. Я советую проводить ПАП-тест ежегодно, и особенно при наличии факторов риска.

К факторам риска относятся:

ВИЧ-инфекция;

рак шейки матки у родственников первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя);

начало половой жизни до 16 лет;

прием лекарственных препаратов, которые ослабляют иммунную систему (например, кортикостероидов);

курение;

отсутствие постоянного полового партнера;

ожирение.

Подготовка к ПАП-тесту

За двое суток перед проведением ПАП-теста необходимо отказаться от:

сексуальных контактов;

использования тампонов, вагинальных свечей, кремов и таблеток, секс-игрушек, спринцевания.

Сдавать тест я советую на 5-7 дней после завершения менструации, когда уже нет кровянистых выделений.

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Если вы принимаете комбинированные оральные контрацептивы, ПАП-тест можно проводить в любой день цикла. Это же касается и женщин, у которых началась менструальная пауза. Отсутствие критических дней по причине менопаузы не отменяет проведение ПАП-теста. Рак шейки матки развивается и в постменопаузе.

Перед тем как войти в кабинет к врачу, нужно опорожнить мочевой пузырь и успокоиться. ПАП-тест проводится быстро и безболезненно. После процедуры на протяжении дня из влагалища может выделятся кровь в незначительном количестве. Это является нормой, поскольку канал шейки матки покрыт сосочковым эпителием, который не имеет барьерной функции. При взятии соскоба при помощи шпателя или цервикальной щеточки он легко травмируется.

ПАП-тест позволяет:

определить характер патологических изменений - воспалительный процесс, реактивный, патологический;

установить степень дисплазии шейки матки;

на ранних стадиях диагностировать рак шейки матки или отследить начало патологического процесса.

Фото: Фото: Валерия Даценко

Рак шейки матки длительное время развивается бессимптомно. Но еще до появления симптомов заболевания, которые свидетельствуют о развитии или прогрессировании рака, его можно выявить путем исследования биоматериала.

Многие женщины боятся услышать диагноз "рак" или "предрак", поэтому отказываются от проведения ПАП-теста или оттягивают визит к врачу. Но на самом деле такая позиция только ухудшает ситуацию, если женщина находится в группе риска.

Научитесь посещать врача до того, как появятся симптомы заболевания. Научитесь заботиться о своем женском здоровье не когда-то, а сегодня. Это и важно, и ответственно!

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