Перименопауза после родов: что происходит с организмом

Перименопауза после родов / © Credits

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Послеродовой период и перименопауза — два естественных этапа жизни, сопровождающихся значительными гормональными изменениями. Если беременность и роды происходят после 40 лет, они могут совпасть по времени или следовать друг за другом практически без перерыва, об этом говорится в материалах издания The Washington Post.

После рождения ребенка уровень эстрогена и прогестерона резко снижается. Организму требуется время, чтобы адаптироваться к этим изменениям, а новый режим жизни с младенцем создает дополнительную нагрузку на тело и психику. В то же время в этом возрасте уже может начинаться перименопауза — переходный период перед менопаузой, во время которого уровень гормонов становится нестабильным. В результате женщина может одновременно переживать два процесса, каждый из которых способен влиять на сон, настроение, энергию, когнитивные функции и общее самочувствие.

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Симптомы, которые легко спутать

Проблема заключается в том, что послеродовые изменения и перименопауза имеют много общих проявлений. Это могут быть перепады настроения, плаксивость, усталость, бессонница, так называемый «туман в голове», трудности с концентрацией и подбором нужных слов.

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Также могут наблюдаться изменения менструального цикла, приливы, повышенная потливость, головная боль, ломота в теле и изменения сексуального влечения. Из-за этого не всегда легко понять, что именно происходит с организмом.

Особенно сложно определить это в первые месяцы после рождения ребенка. Недостаток сна, грудное вскармливание, восстановление организма и постоянная забота о младенце сами по себе могут объяснять часть симптомов. Но если они не ослабевают со временем или сохраняются после завершения грудного вскармливания, стоит обсудить их с врачом и рассмотреть возможность перименопаузы.

Гормоны влияют не только на настроение

Гормональные колебания могут влиять на гораздо большее количество процессов, чем кажется. Эстроген и прогестерон участвуют в регуляции сна, температуры тела, уровня энергии, настроения, когнитивных функций и сексуального влечения.

Поэтому гормональные изменения могут влиять не только на физическое состояние, но и на повседневную жизнь, работу и отношения. Особенно ощутимо это может быть для женщины, которая одновременно ухаживает за маленьким ребенком, работает и выполняет другие семейные обязанности. Именно поэтому симптомы не стоит автоматически списывать на материнство, усталость или возраст. Если самочувствие заметно изменилось, организм заслуживает внимания.

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Женщины не всегда получают нужные ответы

Еще одна проблема — недостаточная осведомленность о перименопаузе. На протяжении многих лет об этом периоде говорили гораздо меньше, чем о самой менопаузе, поэтому женщины могли просто не знать, что происходит с их организмом.

К тому же женские симптомы нередко воспринимаются как нечто, что нужно просто перетерпеть. Усталость объясняется материнством, проблемы со сном — ребенком, перепады настроения — стрессом, а забывчивость — перегруженностью. В результате истинную причину изменений можно искать годами.

Если симптомы не проходят по мере завершения послеродового восстановления, важно не игнорировать их и не убеждать себя, что «это нормально». Обращение за медицинской помощью — это не преувеличение и не повод для стыда, а способ лучше понять собственный организм.

Понимание происходящего

Поскольку гормональные показатели постоянно колеблются, один анализ не всегда даёт полную картину. Гораздо полезнее наблюдать за симптомами в динамике. Можно записывать изменения менструального цикла, качество сна, уровень энергии, перепады настроения, приливы, головную боль и другие необычные проявления. Такой дневник поможет увидеть закономерности и даст врачу больше информации для оценки ситуации.

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Важно также рассказывать специалисту обо всех симптомах, даже если они кажутся не связанными между собой. Именно совокупность изменений может помочь понять, речь ли идет о послеродовом восстановлении, перименопаузе или сочетании обоих периодов.

Важность поддержки

Когда женщина переживает такие изменения, очень важно не оставаться с ними наедине. Откровенный разговор с партнером, близкими, друзьями или другими женщинами, у которых был похожий опыт, может помочь уменьшить чувство изоляции.

Сегодня всё больше женщин открыто обсуждают перименопаузу, создают онлайн-сообщества и делятся информацией о медицинской помощи, психотерапии, гормональной терапии и изменениях в образе жизни. Такая поддержка не заменяет консультации врача, но помогает понять, что подобный опыт не является уникальным.

Иногда помогает и юмор. Гормональные изменения могут быть изнурительными и серьезными, однако возможность посмеяться над абсурдностью отдельных моментов позволяет пережить этот период немного легче.

Самое главное — не оставаться наедине с непонятными изменениями. Внимательное отношение к собственному телу, поддержка близких и своевременный разговор с врачом помогут лучше понять, что именно происходит, и найти необходимую помощь.

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