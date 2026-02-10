Почему 25 - не то же самое, что 40 лет - честно о качестве яйцеклеток / © Credits

Тема женского возраста и материнства до сих пор вызывает много эмоций, страхов и мифов. Кто-то считает, что рожать после 40 лет — уже не норма, другие — что после 35 часы тикают слишком громко. На самом деле истина, как всегда, в биологии. И она значительно сложнее, что к чему, объяснила врач-гинеколог Элени Чолас для выпуска ЗДОРОВЬЕ LIVE.

Сколько яйцеклеток у женщины и куда они исчезают

Женщина рождается с огромным запасом яйцеклеток, счет идет на сотни тысяч, а иногда и миллионы. Все они хранятся в яичниках в своеобразном «резерве».

После наступления первых менструаций (менархе), обычно в возрасте 11-15 лет, этот запас начинает постепенно расходоваться. Важно понимать, что за один цикл женщина не «использует» только одну яйцеклетку.

Во время каждого менструального цикла активируется группа антральных фолликулов — они реагируют на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и начинают расти. В какой-то момент один из них становится доминантным — именно он «забирает» гормональную поддержку и доходит до овуляции. Остальные фолликулы не исчезают напрасно, но и не становятся яйцеклетками в этом цикле.

Почему «молодая» яйцеклетка лучшего качества

Самый важный момент, который часто выпадает из публичных разговоров — качество яйцеклеток меняется с возрастом.

По словам врача Элени Чолас, наивысшее репродуктивное качество яйцеклетки имеют в первые 10-15 лет после начала менструаций. Именно поэтому биологически «лучший материал» приходится на молодой возраст. С годами яйцеклетки:

стареют

чаще имеют хромосомные нарушения

хуже оплодотворяются

чаще приводят к генетическим аномалиям

Это не значит, что беременность после 35 или 40 лет невозможна, но риски возрастают.

Возраст и генетические риски

После 35 лет риск хромосомных нарушений, в частности синдрома Дауна, начинает расти, а после 40 — растет слишком стремительно. Это связано не с маткой, не с образом жизни и не с «моральным возрастом», а именно с качеством яйцеклетки. Важно:

это не делает женщину «плохим кандидатом» для материнства;

это не приговор;

но это факт, который современная медицина честно озвучивает.

Замораживание яйцеклеток

Именно поэтому все больше женщин выбирают отложенное материнство с криоконсервацией яйцеклеток. Это дает возможность в 40 лет использовать собственную яйцеклетку, замороженную в 25 или 30, когда ее качество было значительно выше. Это не о страхе и не о давлении. Это о репродуктивной автономии, когда женщина сама решает:

когда быть готовой

с кем

и на каких биологических условиях

Разговор о возрасте и фертильности — не о запретах и не о панике. Это об информированном выборе. Яйцеклетки действительно меняются со временем, но современная медицина дает женщинам инструменты, которых не было еще поколения назад.

25, 35 или 45 лет — не вопрос «можно или нельзя», это вопрос осознанности, науки и права женщины управлять собственным будущим. И, как показывает практика, знания здесь — самая элегантная форма силы.