Почему беременность нужно планировать: врач-репродуктолог назвал неожиданные причины

Наступление беременности зависит от многих сложных факторов – уровня репродуктивного здоровья и психологического состояния будущих родителей, наличия хронических заболеваний, врожденных или приобретенных нарушений. Иногда оба партнера хорошо чувствуют себя, есть регулярный сексуальный контакт без контрацепции, но желанная беременность не наступает.

Почему к беременности нужно готовиться, что такое женское, мужское и сочетанное бесплодие, как стресс влияет на репродуктивную систему, рассказала врач-репродуктолог высшей категории, директор отделения вспомогательных репродуктивных технологий MIRUM clinic Марина Соломко.

Причины женского и мужского бесплодия

В норме у пары, которая планирует стать родителями, есть год на зачатие ребенка. В течение всего года половой акт должен совершаться без применения контрацепции два-три раза в неделю. Если после завершения этого периода беременность не наступила, пара считается бесплодной.

Бесплодие может быть:

женским, обусловленным нарушением проходимости маточных труб, снижением овариального резерва, эндометриозом, нарушением или отсутствием овуляции, хроническим стрессом, заболеванием щитовидной железы, новообразованиями в матке и другими причинами;

мужским, обусловленным патологиями спермы, нарушением проходимости семявыводящих протоков, воспалением яичек или предстательной железы, инфекциями болезни мочеполовой системы и т.п.;

сочетанным, когда нарушение работы организма и/или репродуктивной системы есть у обоих партнеров;

идиопатическим, когда оба партнера здоровы, но беременность не наступает.

Когда мы говорим о том, что пара имеет год на зачатие ребенка, речь идет о потенциально здоровых партнерах. Если у женщины, например, эндометриоз, теоретически она может забеременеть, но тогда риск выкидыша существенно возрастает.

Эндометриоз – это состояние, при котором эндометрий, то есть внутренняя слизистая матки, к которой крепится эмбрион, разрастается за ее пределами – в маточных трубах, яичниках, мочевом пузыре, брюшной полости. Иногда даже достигает почек и лёгких. Беременность, к сожалению, процесс разрастания эндометрия не удручает.

Также выкидыш может произойти, если у женщины дефицит гормона прогестерона, дисплазия шейки матки (предраковое состояние, при котором в эпителии шейки матки появляются аномальные клетки) или вагинит (воспалительное заболевание слизистой влагалища).

Поэтому я настоятельно советую парам, желающим стать родителями, пролечить имеющиеся нарушения и подготовиться к успешному зачатию малыша. Ведь самопроизвольное прерывание долгожданной беременности – чрезвычайно травматическое событие, которое может привести к психологическому бесплодию.

Воздействие стресса на зачатие и лечение бесплодия

С начала полномасштабного вторжения мы живем в условиях стресса, который негативно влияет на репродуктивное здоровье женщин и мужчин. В частности, приводит к:

преждевременному истощению яичников;

нарушению менструального цикла ;

; ановуляции, когда менструальный цикл проходит без созревания и высвобождения яйцеклетки из яичника;

нарушению сперматогенеза (размножение, рост, созревание и дифференциация сперматозоидов);

снижению или отсутствию либидо у обоих партнеров.

Исследования показали, что стресс может способствовать росту и распространению ткани эндометрия за пределы матки, а также усугублять симптомы эндометриоза, такие как боль и воспаление.

Следовательно, вы или ваш партнер или ваша партнерша можете не иметь серьезных нарушений работы репродуктивной системы, хорошо чувствовать себя, правильно питаться, но беременность не будет наступать из-за напряжения.

Некоторые пары боятся перед зачатием проходить комплексное обследование, ведь диагноз "бесплодие" звучит как приговор. Но на самом деле это не так. Если вовремя обратиться к репродуктологу, который поставит точный диагноз и пройти курс лечения, бесплодие можно преодолеть. В зависимости от нарушений лечение может включать хирургическое вмешательство и/или медикаментозную терапию. Это могут быть простые программы как контролируемое зачатие, инсеминация (специально обработанная сперма мужчины или донора вводится в матку), стимуляция овуляции.

И помните, что существует не только женское бесплодие, но мужское и сочетанное. Если вам или вашему партнеру/партнерше поставили такой диагноз, не отчаивайтесь. Чуткий, тактичный и профессиональный репродуктолог поможет вам приблизиться к желаемому родительству. Современная медицина имеет для этого все необходимое.

Марина Соломко

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