Почему болят молочные железы: что должно насторожить

Первое место среди причин, побуждающих женщин обратиться к врачу-маммологу, – это боли в молочной железе. Их всегда пугают такие боли, и они начинают переживать, причем больше всего угнетают мысли по поводу возможной онкологии. А вдруг...

Однако, по словам врачей-маммологов, причин может быть довольно много, и злокачественные новообразования занимают в этом списке одно из последних мест. Так почему же все-таки болят молочные железы и какие именно боли должны насторожить? Об этом рассказала Анна Галишина – доктор-рентгенолог клиники "Специализированный маммологический центр" в Киеве.

Грудь может болеть из-за...позвоночника

Боль заставляет женщину обратиться к врачу, чтобы найти причину проблемы. В 60% случаев врачи не выявляют никаких изменений в железистой ткани груди. В этих случаях речь идет об экстрамаммарных болях, которые напрямую не связаны с молочными железами, а возникают из-за напряжения мышц, заболеваний позвоночника, кардиологической патологии и так далее. Боли, появившиеся в других органах, отдают в молочные железы, и потому женщине кажется, что болит именно грудь.

Боли, связанные с кистами

В 30% случаев боли в молочных железах связаны с фиброзно-кистозными изменениями и наличием кист в молочных железах. Фиброзно-кистозные изменения – это изменения, которые являются особенностью строения молочной железы. Они могут проявляться уплотнениями и периодически болеть. Женщины нащупывают в груди твердые "камушки"-кисты, но пугаться нечего – это доброкачественные образования. Кисты возникают из-за того, что в протоках накапливается жидкость, отчего они расширяются. Как правило, изменения в молочных железах становятся более чувствительными перед месячными, а затем боли и дискомфорт уходят.

Бойтесь сквозняков!

7% случаев болей в молочных железах связаны с воспалительными процессами. Это может быть воспаление в кисте или железистой ткани. Такие боли локализованы обычно в одной молочной железе и не связаны с менструальным циклом. Часто боли сопровождаются покраснением или другими изменениями кожи в месте воспаления. Воспаления возникают либо после переохлаждения, либо в результате травмы. Летом получить воспаление очень легко: стоит искупаться в водоеме, не переодеть мокрый купальник и оказаться на сквозняке, например, в машине или общественном транспорте. Этого вполне достаточно, чтобы получить мастит. Опасно также находиться под прохладным потоком воздуха кондиционера, мыть окна в прохладную погоду или на сквозняке. Весной и осенью можно легко простудить грудь, одеваясь не по сезону.

Боли могут быть связаны с послеоперационными и посттравматическими изменениями в молочной железе, а также с приемом некоторых медицинских препаратов (антидепрессанты, гормоны, в том числе противозачаточные таблетки, а также заместительная гормональная терапия).

Как долго длятся боли во время созревания молочных желез

Гормональные перестройки организма часто сопровождаются болями в груди. Например, при беременности, при вступлении в менопаузу, а также в пубертатный период.

В пубертатный период у девочки происходит созревание молочной железы: развивается железистая ткань и грудь увеличивается в размере. Однако этот процесс у всех происходит индивидуально. Боль может длиться всего год-два, а может и весь период развития железистой ткани, вплоть до 25 лет. Это вполне нормально.

Когда требуется коррекция

Если боли появляются только при соприкосновении с молочными железами, длятся несколько дней перед менструацией и не вызывают сильного дискомфорта, например, не мешают делать домашнюю работу (уборка, приготовление еды и т.д.), женщина не нуждается в помощи врача и коррекции своего состояния. Но если женщина испытывает немалый дискомфорт, который просто мешает ей жить, это требует коррекции. Коррекция нужна и в том случае, если боли перед месячными длятся больше недели...

А если опухоль...

Только в 3% случаях боли связаны с опухолевыми изменениями – как доброкачественными, так и злокачественными. Однако злокачественные новообразования болят только в запущенных случаях, на последних стадиях. Запущенные формы рака можно обнаружить даже невооруженным взглядом, например, глядя в зеркало. Понятно, этого допускать нельзя. Нужно вовремя проходить плановые осмотры, чтобы можно было выявить опухоли на самых ранних стадиях, когда они довольно эффективно лечатся.

Если у вас появились непонятные боли и дискомфорт в молочных железах, не прибегайте к самолечению, ведь так можно сделать себе только хуже. Проконсультируйтесь у опытного врача, который развеет самые страшные мысли и при необходимости назначит адекватное лечение.

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