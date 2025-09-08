Почему месячные начались раньше: 10 возможных причин / © Credits

Издание Women`s Health Magazine рассказало, что небольшие колебания — абсолютно нормальны. Если ваш цикл длится от 21 до 35 дней, это считается физиологической нормой. Поводом для беспокойства являются лишь те случаи, когда кровотечение наступает чаще, чем каждые 21 день, или сопровождается сильной болью или обильными выделениями.

Распространенные причины раннего начала менструации

Изменения в образе жизни. Резкая потеря или набор веса, новая диета, активные тренировки, путешествия или даже начало приема лекарств могут повлиять на гормональный баланс. Некоторые препараты, например, антикоагулянты, аспирин или гормональные средства, способны раньше вызвать кровотечение. Пропуск противозачаточной таблетки. Женщины, принимающие оральные контрацептивы, знают, что даже одна пропущеннаятаблетка может «сбить» цикл. К тому же некоторые лекарства могут снижать эффективность противозачаточных и вызывать ранние кровотечения. Стресс. Повышенный уровень кортизола влияет на работу яичников и может изменить ритм менструаций. Регулярные прогулки, физическая активность, медитация и здоровый сон помогают снизить негативное влияние стресса. Пубертат или перименопауза. В подростковом возрасте цикл только устанавливается, поэтому колебания являются нормой. А в период перименопаузы, 40-50 лет, из-за гормональных изменений месячные могут приходить то раньше, то позже. Беременность. На ранних сроках возможны имплантационные кровотечения — легкие выделения, которые можно спутать с менструацией. Если есть вероятность беременности, стоит сделать тест. Проблемы с эндометрием. Полипы, гиперплазия эндометрия или аденомиоз могут вызывать ранние или межменструальные кровотечения. В таких случаях обязательно нужна консультация гинеколога. Заболевания шейки матки. Полипы, дисплазия, инфекции, например, хламидиоз или гонорея, или даже онкологические изменения могут проявляться внеплановыми кровотечениями, особенно после полового акта. Фибромиома матки. Эти доброкачественные опухоли нередко вызывают ранние, обильные и болезненные менструации, а также боль в спине или тазу. Гормональные колебания. Нарушение работы яичников или недостаточный уровень прогестерона могут приводить к нестабильному циклу. Изменения особенно заметны в период приближения менопаузы. Проблемы со щитовидной или гипофизом. Гипотиреоз, синдром Кушинга или другие эндокринные нарушения также могут проявляться ранними менструациями. Среди дополнительных симптомов — усталость, увеличение веса, слабость в мышцах.

Когда нужно обратиться к врачу

если кровотечения приходят чаще, чем раз в 21 день;

если месячные сопровождаются сильными болями, слабостью, головокружением;

если выделения стали чрезмерно обильными или продолжаются дольше 7 дней;

если есть подозрение на беременность или инфекцию.

В таких случаях гинеколог может назначить анализы, УЗИ и подобрать лечение, от коррекции образа жизни и гормональной терапии до оперативного вмешательства (при необходимости).

Раннее начало месячных не всегда является причиной для паники. Часто это реакция организма на стресс, изменение питания или физической активности. Но регулярные нарушения цикла могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Лучшее, что вы можете сделать для себя, — отслеживать цикл, обращать внимание на изменения и не откладывать визит к врачу, если что-то вызывает беспокойство.