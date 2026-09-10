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- Гинекология
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Почему перед месячными хочется съесть всё, что есть: рассказывает гинеколог
Если вас тянет на шоколад, хочется большую порцию ужина, а холодильник вдруг кажется главным местом в доме, врач объяснила, почему так происходит и почему перед менструацией может резко усилиться аппетит.
«Я просто не могу перестать есть» — знакомое ощущение для многих женщин накануне месячных. Особенно сильно может хотеться сладкого, жирного или просто чего-то очень сытного. И дело не обязательно в отсутствии силы воли.
Гинеколог Анна Патейрассказала, что повышенный аппетит — распространенный симптом, который может быть связан с гормональными изменениями в течение менструального цикла.
Что происходит с организмом
Во второй половине цикла меняется уровень гормонов, в частности прогестерона и эстрогена. Эти колебания могут влиять на ощущение голода и сытости.
Изменения происходят и с нейромедиаторами, которые влияют на наше настроение. Перед менструацией уровень серотонина может снижаться, поэтому организм сильнее тянется к углеводам и сладкому — пище, способной временно улучшить самочувствие.
Кроме того, у некоторых людей в конце цикла может немного повышаться базовый обмен веществ. Соответственно, организму требуется больше энергии, а чувство голода становится более выраженным.
Почему хочется сладкого
Перед месячными можно заметить не только усиление чувства голода, но и очень конкретные пищевые пристрастия: например, шоколад, выпечка, фаст-фуд или другая калорийная еда могут казаться особенно привлекательными.
К этому добавляются перепады настроения, усталость или стресс, и обычный голод легко превращается в эмоциональное желание что-нибудь съесть. В результате появляются более частые перекусы, большие порции и знаменитое желание «съесть всё, что есть в холодильнике».
Как обуздать аппетит
Не нужно полностью бороться с естественной реакцией организма. Гораздо эффективнее сделать питание более сытным и регулярным. Добавляйте белки и клетчатку в основные приемы пищи, так как они помогают дольше сохранять чувство сытости. Для перекусов подойдут орехи, йогурт или фрукты.
Не стоит пропускать приемы пищи и долго терпеть голод, ведь стабильный режим поможет избежать момента, когда хочется съесть всё и сразу. Также не забывайте о воде: иногда жажду легко спутать с голодом. Не менее важны сон, физическая активность и снижение уровня стресса. Они могут положительно влиять как на аппетит, так и на настроение.
Когда следует обратиться к врачу
Если сильный аппетит регулярно становится неконтролируемым, мешает повседневной жизни или сопровождается значительными колебаниями веса, стоит обсудить это с гинекологом. Также консультация необходима, если наряду с повышенным аппетитом появляются очень сильные или необычные симптомы ПМС.
Повышенный аппетит перед месячными — не обязательно сигнал о том, что вы «срываетесь» или питаетесь неправильно. Гормональные изменения, особенности обмена веществ и колебания настроения действительно могут усиливать чувство голода. Лучшая стратегия — не наказывать себя за лишний кусочек, а следить за собственным циклом, регулярно питаться, включать в рацион сытные продукты, пить достаточно воды и уделять больше времени отдыху. А если аппетит становится действительно чрезмерным — не игнорируйте этот симптом и обратитесь к специалисту.