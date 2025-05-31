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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гинекология
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Время на прочтение
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Почему возникают приливы во время менструации: причины, симптомы и что с этим делать

Приливы — это внезапное чувство жара, обычно сосредотачивающееся в верхней части тела: лице, шее, груди. Хотя они известны как симптом менопаузы, многие женщины сталкиваются с ними еще до ее наступления — иногда даже во время обычного менструального цикла.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Почему возникают приливы во время менструации: причины, симптомы и что с этим делать

Почему возникают приливы во время менструации: причины, симптомы и что с этим делать / © Credits

Издание Medical News Today в своей статье подробно рассмотрело, почему возникают приливы во время месячных, как они связаны с гормональными изменениями, о каких тревожных сигналах они могут свидетельствовать и какие средства как традиционные, так и альтернативные могут помочь снизить их интенсивность.

Прилив — это кратковременное, но интенсивное чувство жара, сопровождающееся покраснением кожи, потоотделением, учащенным сердцебиением, иногда — ощущением тревоги. Его может вызвать дисбаланс гормонов, особенно эстрогена и прогестерона, непосредственно влияющих на терморегуляцию организма.

Хотя точный механизм появления приливов еще не полностью изучен, ученые считают, что снижение уровня эстрогена изменяет функционирование гипоталамуса — участка мозга, отвечающего за регуляцию температуры тела.

Основные причины возникновения приливов во время менструации

  • Перименопауза. Это период гормональных изменений, предшествующий менопаузе. Чаще начинается после 40 лет, но может стартовать и в 30+. В настоящее время менструации становятся нерегулярными, появляются ночные приливы, бессонница, раздражительность, снижение либидо. Женщина может по-прежнему иметь цикл, но чувствовать классические симптомы менопаузы.

  • Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР). Это тяжелая форма ПМС. Кроме эмоциональной нестабильности, тревожности, депрессивного состояния, он может проявляться физически — включая приливы, потливость, тошноту, отеки и головные боли. ПМДР часто связан с изменениями уровня серотонина — нейромедиатора, регулирующего настроение и эмоции.

  • Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ). Это состояние предполагает, что яичники перестают нормально работать до 40 лет. Это может быть вызвано генетическими, аутоиммунными или экологическими факторами. Симптомы — нерегулярный цикл, бесплодие, приливы, потливость, снижение костной плотности.

  • Заболевание щитовидной железы. Гипертиреоз или чрезмерная активность щитовидной железы может вызвать чрезмерную потливость и приливы из-за повышения обмена веществ.

  • Стресс и тревожность. Хронический или внезапный стресс может запускать физиологическую реакцию, подобную приливам — повышение температуры, покраснение лица, тремор.

  • Лекарства или гормональные препараты. Некоторые препараты, очень влияют на уровень гормонов (например, контрацептивы, антидепрессанты, средства для лечения рака) и могут вызвать приливы как побочный эффект.

Приливы — это признак менопаузы

Не обязательно. Если приливы возникают у женщины до 40 лет, это не обязательно свидетельствует о преждевременной менопаузе, но требует диагностики. Преждевременная менопауза (до 40 лет) встречается примерно в 1% случаев.

Факторы риска ранней менопаузы включают в себя:

  • аутоиммунные заболевания

  • химио- или лучевая терапия

  • хирургическое удаление яичников

  • наследственность

  • хронические инфекции (туберкулез, свинка)

  • курение

Как справиться с приливами

Изменения образа жизни

  • Избегайте триггеров: алкоголь, кофе, острая еда.

  • Уменьшайте стресс: медитация, дыхательные практики, йога.

  • Нормализуйте вес: избыточный вес усиливает частоту приливов.

  • Бросьте курить: курение ускоряет наступление менопаузы и усиливает симптомы.

  • Носите одежду из натуральных тканей, спите в прохладном помещении.

Лекарственные средства

  • Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — эффективно снижает приливы, но подходит не всем.

  • Антидепрессанты могут помочь даже женщинам без депрессии.

  • Просмотр лекарства: если виновник — медикамент, врач может назначить альтернативу.

Альтернативные средства от приливов

  • Акупунктура. Может снизить частоту и интенсивность приливов, эффект может длиться до года.

  • Зверобой. Показывает эффективность в уменьшении приливов, но взаимодействует со многими препаратами особенно контрацептивами.

  • Солодка. Обладает эстрогеноподобным действием, однако может повышать давление и не рекомендуется людям с сердечными заболеваниями.

  • Масло вечерней примулы. Уменьшает тяжесть приливов, но не всегда эффективна в понижении их частоты.

  • Клопогон цимицифуга. Помогает при менопаузных приливах, однако требует дальнейших исследований.

Перед приемом добавок обязательно посоветуйтесь с врачом: некоторые растительные средства могут иметь серьезные побочные эффекты или несовместимость с лекарствами.

Когда следует обратиться к врачу

  • Вам менее 40 лет, а приливы стали регулярными

  • Менструации стали нерегулярными или слишком обильными

  • Вы чувствуете боль в тазу, усталость, потерю веса, перепады настроения

Приливы во время месячных — не обязательно причина для паники. Зачастую они связаны с естественными гормональными изменениями, такими как перименопауза. Но иногда это сигнал о более глубоком дисбалансе — эндокринных нарушениях, эмоциональной нагрузке или даже преждевременной менопаузе. В любом случае следует обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину и подобрать стратегию облегчения симптомов, которая подойдет именно вам.

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