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- Гинекология
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Почему возникают приливы во время менструации: причины, симптомы и что с этим делать
Приливы — это внезапное чувство жара, обычно сосредотачивающееся в верхней части тела: лице, шее, груди. Хотя они известны как симптом менопаузы, многие женщины сталкиваются с ними еще до ее наступления — иногда даже во время обычного менструального цикла.
Издание Medical News Today в своей статье подробно рассмотрело, почему возникают приливы во время месячных, как они связаны с гормональными изменениями, о каких тревожных сигналах они могут свидетельствовать и какие средства как традиционные, так и альтернативные могут помочь снизить их интенсивность.
Прилив — это кратковременное, но интенсивное чувство жара, сопровождающееся покраснением кожи, потоотделением, учащенным сердцебиением, иногда — ощущением тревоги. Его может вызвать дисбаланс гормонов, особенно эстрогена и прогестерона, непосредственно влияющих на терморегуляцию организма.
Хотя точный механизм появления приливов еще не полностью изучен, ученые считают, что снижение уровня эстрогена изменяет функционирование гипоталамуса — участка мозга, отвечающего за регуляцию температуры тела.
Основные причины возникновения приливов во время менструации
Перименопауза. Это период гормональных изменений, предшествующий менопаузе. Чаще начинается после 40 лет, но может стартовать и в 30+. В настоящее время менструации становятся нерегулярными, появляются ночные приливы, бессонница, раздражительность, снижение либидо. Женщина может по-прежнему иметь цикл, но чувствовать классические симптомы менопаузы.
Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР). Это тяжелая форма ПМС. Кроме эмоциональной нестабильности, тревожности, депрессивного состояния, он может проявляться физически — включая приливы, потливость, тошноту, отеки и головные боли. ПМДР часто связан с изменениями уровня серотонина — нейромедиатора, регулирующего настроение и эмоции.
Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ). Это состояние предполагает, что яичники перестают нормально работать до 40 лет. Это может быть вызвано генетическими, аутоиммунными или экологическими факторами. Симптомы — нерегулярный цикл, бесплодие, приливы, потливость, снижение костной плотности.
Заболевание щитовидной железы. Гипертиреоз или чрезмерная активность щитовидной железы может вызвать чрезмерную потливость и приливы из-за повышения обмена веществ.
Стресс и тревожность. Хронический или внезапный стресс может запускать физиологическую реакцию, подобную приливам — повышение температуры, покраснение лица, тремор.
Лекарства или гормональные препараты. Некоторые препараты, очень влияют на уровень гормонов (например, контрацептивы, антидепрессанты, средства для лечения рака) и могут вызвать приливы как побочный эффект.
Приливы — это признак менопаузы
Не обязательно. Если приливы возникают у женщины до 40 лет, это не обязательно свидетельствует о преждевременной менопаузе, но требует диагностики. Преждевременная менопауза (до 40 лет) встречается примерно в 1% случаев.
Факторы риска ранней менопаузы включают в себя:
аутоиммунные заболевания
химио- или лучевая терапия
хирургическое удаление яичников
наследственность
хронические инфекции (туберкулез, свинка)
курение
Как справиться с приливами
Изменения образа жизни
Избегайте триггеров: алкоголь, кофе, острая еда.
Уменьшайте стресс: медитация, дыхательные практики, йога.
Нормализуйте вес: избыточный вес усиливает частоту приливов.
Бросьте курить: курение ускоряет наступление менопаузы и усиливает симптомы.
Носите одежду из натуральных тканей, спите в прохладном помещении.
Лекарственные средства
Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — эффективно снижает приливы, но подходит не всем.
Антидепрессанты могут помочь даже женщинам без депрессии.
Просмотр лекарства: если виновник — медикамент, врач может назначить альтернативу.
Альтернативные средства от приливов
Акупунктура. Может снизить частоту и интенсивность приливов, эффект может длиться до года.
Зверобой. Показывает эффективность в уменьшении приливов, но взаимодействует со многими препаратами особенно контрацептивами.
Солодка. Обладает эстрогеноподобным действием, однако может повышать давление и не рекомендуется людям с сердечными заболеваниями.
Масло вечерней примулы. Уменьшает тяжесть приливов, но не всегда эффективна в понижении их частоты.
Клопогон цимицифуга. Помогает при менопаузных приливах, однако требует дальнейших исследований.
Перед приемом добавок обязательно посоветуйтесь с врачом: некоторые растительные средства могут иметь серьезные побочные эффекты или несовместимость с лекарствами.
Когда следует обратиться к врачу
Вам менее 40 лет, а приливы стали регулярными
Менструации стали нерегулярными или слишком обильными
Вы чувствуете боль в тазу, усталость, потерю веса, перепады настроения
Приливы во время месячных — не обязательно причина для паники. Зачастую они связаны с естественными гормональными изменениями, такими как перименопауза. Но иногда это сигнал о более глубоком дисбалансе — эндокринных нарушениях, эмоциональной нагрузке или даже преждевременной менопаузе. В любом случае следует обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину и подобрать стратегию облегчения симптомов, которая подойдет именно вам.