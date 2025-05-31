Почему возникают приливы во время менструации: причины, симптомы и что с этим делать / © Credits

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Издание Medical News Today в своей статье подробно рассмотрело, почему возникают приливы во время месячных, как они связаны с гормональными изменениями, о каких тревожных сигналах они могут свидетельствовать и какие средства как традиционные, так и альтернативные могут помочь снизить их интенсивность.

Прилив — это кратковременное, но интенсивное чувство жара, сопровождающееся покраснением кожи, потоотделением, учащенным сердцебиением, иногда — ощущением тревоги. Его может вызвать дисбаланс гормонов, особенно эстрогена и прогестерона, непосредственно влияющих на терморегуляцию организма.

Хотя точный механизм появления приливов еще не полностью изучен, ученые считают, что снижение уровня эстрогена изменяет функционирование гипоталамуса — участка мозга, отвечающего за регуляцию температуры тела.

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Основные причины возникновения приливов во время менструации

Перименопауза . Это период гормональных изменений, предшествующий менопаузе. Чаще начинается после 40 лет, но может стартовать и в 30+. В настоящее время менструации становятся нерегулярными, появляются ночные приливы, бессонница, раздражительность, снижение либидо. Женщина может по-прежнему иметь цикл, но чувствовать классические симптомы менопаузы.

Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР). Это тяжелая форма ПМС. Кроме эмоциональной нестабильности, тревожности, депрессивного состояния, он может проявляться физически — включая приливы, потливость, тошноту, отеки и головные боли. ПМДР часто связан с изменениями уровня серотонина — нейромедиатора, регулирующего настроение и эмоции.

Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ). Это состояние предполагает, что яичники перестают нормально работать до 40 лет. Это может быть вызвано генетическими, аутоиммунными или экологическими факторами. Симптомы — нерегулярный цикл, бесплодие, приливы, потливость, снижение костной плотности.

Заболевание щитовидной железы. Гипертиреоз или чрезмерная активность щитовидной железы может вызвать чрезмерную потливость и приливы из-за повышения обмена веществ.

Стресс и тревожность . Хронический или внезапный стресс может запускать физиологическую реакцию, подобную приливам — повышение температуры, покраснение лица, тремор.

Лекарства или гормональные препараты. Некоторые препараты, очень влияют на уровень гормонов (например, контрацептивы, антидепрессанты, средства для лечения рака) и могут вызвать приливы как побочный эффект.

Приливы — это признак менопаузы

Не обязательно. Если приливы возникают у женщины до 40 лет, это не обязательно свидетельствует о преждевременной менопаузе, но требует диагностики. Преждевременная менопауза (до 40 лет) встречается примерно в 1% случаев.

Факторы риска ранней менопаузы включают в себя:

аутоиммунные заболевания

химио- или лучевая терапия

хирургическое удаление яичников

наследственность

хронические инфекции (туберкулез, свинка)

курение

Как справиться с приливами

Изменения образа жизни

Избегайте триггеров: алкоголь, кофе, острая еда.

Уменьшайте стресс: медитация, дыхательные практики, йога.

Нормализуйте вес: избыточный вес усиливает частоту приливов.

Бросьте курить: курение ускоряет наступление менопаузы и усиливает симптомы.

Носите одежду из натуральных тканей, спите в прохладном помещении.

Лекарственные средства

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — эффективно снижает приливы, но подходит не всем.

Антидепрессанты могут помочь даже женщинам без депрессии.

Просмотр лекарства: если виновник — медикамент, врач может назначить альтернативу.

Альтернативные средства от приливов

Акупунктура . Может снизить частоту и интенсивность приливов, эффект может длиться до года.

Зверобой . Показывает эффективность в уменьшении приливов, но взаимодействует со многими препаратами особенно контрацептивами.

Солодка . Обладает эстрогеноподобным действием, однако может повышать давление и не рекомендуется людям с сердечными заболеваниями.

Масло вечерней примулы . Уменьшает тяжесть приливов, но не всегда эффективна в понижении их частоты.

Клопогон цимицифуга. Помогает при менопаузных приливах, однако требует дальнейших исследований.

Перед приемом добавок обязательно посоветуйтесь с врачом: некоторые растительные средства могут иметь серьезные побочные эффекты или несовместимость с лекарствами.

Когда следует обратиться к врачу

Вам менее 40 лет, а приливы стали регулярными

Менструации стали нерегулярными или слишком обильными

Вы чувствуете боль в тазу, усталость, потерю веса, перепады настроения

Приливы во время месячных — не обязательно причина для паники. Зачастую они связаны с естественными гормональными изменениями, такими как перименопауза. Но иногда это сигнал о более глубоком дисбалансе — эндокринных нарушениях, эмоциональной нагрузке или даже преждевременной менопаузе. В любом случае следует обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину и подобрать стратегию облегчения симптомов, которая подойдет именно вам.

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