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Полип эндометрия: что это и его влияние на женский организм

Полип эндометрия: что это и его влияние на женский организм

Полип эндометрия: это и его влияние на женский организм / Фото: Credits

Полипы – это доброкачественные образования, которые могут появляться на внутренней оболочке матки – эндометрия и влиять на женское здоровье.

Гинеколог Нино Поленцова рассказала, что полипы эндометрия могут обнаружить у женщин всех возрастов, однако распространены они именно среди женщин репродуктивного возраста.

Факторы риска развития полипов

  • Возраст: женщины старшего возраста, особенно в период менопаузы, более подвержены этому заболеванию.
  • Ожирение: избыточный вес может способствовать гормональному дисбалансу, что в свою очередь повышает риск образования полипов.
  • Воспалительные и инфекционные заболевания: хронические воспаления могут оказывать влияние на эндометрий.
  • Гормональный дисбаланс: неправильные уровни прогестерона и эстрогена могут приводить к развитию полипов.
  • Гинекологические операции: перенесенные операции могут оставить следы, способствующие появлению полипов.

Симптомы

Полипы могут проявляться разными симптомами, но у многих женщин может не быть никаких признаков.

  • Кровянистые выделения – это могут быть мажущие выделения перед или после менструации.
  • Межменструальные кровотечения — частые обильные кровотечения вне менструации.
  • Изменения в менструальном цикле — могут быть изменения в регулярности, продолжительности менструаций или количестве потерянной крови.
  • Бессимптомные случаи: у некоторых женщин полипы могут быть бессимптомными и найдены случайно во время гинекологического осмотра или УЗИ.

Диагностика

  • УЗИ органов малого таза. Чаще проводят трансвагинальное УЗИ на 5-7 день менструального цикла (по окончании менструации). Это помогает выявить полипы и другие аномалии эндометрия.
  • Гистологическое исследование. Врач может взять образец ткани эндометрия для дальнейшего исследования. Гистологический анализ позволяет подтвердить наличие полипов и определить их тип.

Лечение

После подтверждения диагноза врач принимает решение в лечении, которое может включать:

  • Медикаментозную терапию: врач может назначить гормональные препараты для нормализации уровня гормонов и уменьшения риска рецидивов.
  • Хирургическое удаление: при наличии больших полипов или значительных симптомов может потребоваться их хирургическое удаление. Процедура может выполняться с помощью гистероскопии – малотравматического метода.

Осложнение

Полипы могут стать патологическим фоном для развития рака эндометрия, поэтому важно своевременно их диагностировать и лечить. Кроме того, полипы могут представлять угрозу развитию бесплодия, поскольку могут мешать нормальному функционированию матки.

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