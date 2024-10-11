Полип эндометрия: что это и его влияние на женский организм

Полипы – это доброкачественные образования, которые могут появляться на внутренней оболочке матки – эндометрия и влиять на женское здоровье.
Гинеколог Нино Поленцова рассказала, что полипы эндометрия могут обнаружить у женщин всех возрастов, однако распространены они именно среди женщин репродуктивного возраста.
Факторы риска развития полипов
- Возраст: женщины старшего возраста, особенно в период менопаузы, более подвержены этому заболеванию.
- Ожирение: избыточный вес может способствовать гормональному дисбалансу, что в свою очередь повышает риск образования полипов.
- Воспалительные и инфекционные заболевания: хронические воспаления могут оказывать влияние на эндометрий.
- Гормональный дисбаланс: неправильные уровни прогестерона и эстрогена могут приводить к развитию полипов.
- Гинекологические операции: перенесенные операции могут оставить следы, способствующие появлению полипов.
Симптомы
Полипы могут проявляться разными симптомами, но у многих женщин может не быть никаких признаков.
- Кровянистые выделения – это могут быть мажущие выделения перед или после менструации.
- Межменструальные кровотечения — частые обильные кровотечения вне менструации.
- Изменения в менструальном цикле — могут быть изменения в регулярности, продолжительности менструаций или количестве потерянной крови.
- Бессимптомные случаи: у некоторых женщин полипы могут быть бессимптомными и найдены случайно во время гинекологического осмотра или УЗИ.
Диагностика
- УЗИ органов малого таза. Чаще проводят трансвагинальное УЗИ на 5-7 день менструального цикла (по окончании менструации). Это помогает выявить полипы и другие аномалии эндометрия.
- Гистологическое исследование. Врач может взять образец ткани эндометрия для дальнейшего исследования. Гистологический анализ позволяет подтвердить наличие полипов и определить их тип.
Лечение
После подтверждения диагноза врач принимает решение в лечении, которое может включать:
- Медикаментозную терапию: врач может назначить гормональные препараты для нормализации уровня гормонов и уменьшения риска рецидивов.
- Хирургическое удаление: при наличии больших полипов или значительных симптомов может потребоваться их хирургическое удаление. Процедура может выполняться с помощью гистероскопии – малотравматического метода.
Осложнение
Полипы могут стать патологическим фоном для развития рака эндометрия, поэтому важно своевременно их диагностировать и лечить. Кроме того, полипы могут представлять угрозу развитию бесплодия, поскольку могут мешать нормальному функционированию матки.
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