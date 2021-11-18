Полипы матки: причины, симптомы, лечение

Полипы матки нуждаются в особом внимании и лечении, ведь существует высокий риск их трансформации из доброкачественного образования в злокачественное. Кроме того, полипы могут вызвать бесплодие.

О причинах возникновения полипов, симптомах, диагностике и методах лечения рассказал врач-гинеколог клиники CALM Тарас Войток.

Что нужно знать о полипах

Полип – это доброкачественное образование, которое возникает на слизистой матки (эндометрия) или на шейке матки. Полип прикрепляется к матке с помощью "ножки".

Полипы эндометрия, шейки матки, гиперплазия эндометрия – все это гиперпластические процессы эндометрия. Они нуждаются в особом внимании и лечении. Полип — это железистая ткань, которая ежемесячно во время менструации должна отторгаться от базального слоя эндометрия и выходить в виде менструальных кровопотерь. Если этого не происходит, то эта ткань начинает разрастаться. Полипы могут достигать достаточно больших размеров.

Чем опасно заболевание

Гиперпластические процессы эндометрия нуждаются в особом внимании и лечении, ведь существует высокий риск злокачественной трансформации эндометрия.

Сколько времени доброкачественное образование может перерасти в злокачественное, врачи сказать точно не могут. Но у 85% это может быть от 1 до 10 лет.

В практике гинеколога встречаются женщины, которые в 32-33 годы получали гистологический вывод – рак тела матки.

Полипы также могут вызвать бесплодие.

99% женщин при наличии полипов эдометрия не могут забеременеть. Полипы выполняют роль физиологической спирали, исключающей возможность женщины забеременеть.

Но, если все-таки забеременеть удалось, полип может повлиять на развитие плода (редко может вызвать замершую маточную беременность) чаще вызывает маточные кровотечения или другие осложнения.

За полипами, обнаруженными во время беременности, наблюдают и после родов удаляют.

Причины появления полипов

Полипы шейки матки и полипы эндометрия образуются на фоне воспалительных изменений, которые были ранее. Запускаются процессы, происходят гормональные изменения, приводящие к росту полипа.

Воспалительные процессы: хронический эндометрит, частые кольпиты, сопровождающиеся восходящей инфекцией; анаэробная инфекция, вызывающая воспалительные изменения.

Полипы обычно образуются там, где больше всего был сконцентрирован воспалительный процесс.

Группа риска

Чаще полипы появляются у женщин после 40-45 лет.

Симптомы заболевания

В большинстве случаев полип протекает бессимптомно. Но могут проявляться и симптомы:

нарушение менструального цикла;

кровотечения;

кровянистые выделения в период менопаузы;

боли в животе, особенно при менструации;

неприятные или болезненные ощущения во время полового акта.

Диагностика

Рекомендуется ежегодно на 5-7 день менструального цикла проводить трансвагинальное ультразвуковое исследование (УЗИ). Так полипы можно найти на более ранешних стадиях.

Лечение

Основным методом лечения полипов является оперативное удаление. Есть два способа удаления: гистероскопия и диагностическая выскабливание.

Гистероскопия

Гистероскопия – это малоинвазивное хирургическое вмешательство. Этот метод является единственным оправданным методом удаления образования. Гистероскоп, на конце имеющий петлю, вводят через влагалище в матку и под видеонаблюдением с помощью биполярной коагуляции удаляют полип вместе с ножкой.

Операция длится 10–20 мин при внутривенном наркозе. В больнице пациентка находится 1-3 часа. Активный образ жизни женщина может начать вести уже через сутки после операции.

Далее по результатам гистологического исследования новообразования врач определяет дальнейшее лечение пациентки. Если полип сопровождается хроническими воспалительными изменениями, проводится противовоспалительная терапия. Если это гормональные конфигурации, то назначается гормональная терапия. Противорецидивное лечение может занять от 3 до 6 месяцев.

После гистероскопического удаления полипа в этом же месте обычно полип больше не появляется. Он может возникнуть уже на другом участке матки, если противорецидивная терапия не назначалась или была недостаточной.

Диагностическая выскабливание

Это устаревший метод удаления полипов (преимущественно в районных больницах). Операцию выполняют с помощью специального металлического инструмента – кюретки. Выскабливаются все стенки матки, поэтому она травмируется.

Поскольку это выскабливание производится вслепую, то ножки полипов, как правило, остаются в полости матки. Как следствие, заболевание рецидивирует у 80-90% пациенток. Это один из самых неэффективных методов удаления полипов. Такие женщины, как правило, каждые 3-6 месяцев производят выскабливание.

Усложнение

Во время гистероскопических операций, как и во время любых хирургических вмешательств, могут быть различные осложнения: от травм мочевого пузыря, прямой кишки до перфорации матки (когда в ней образуется отверстие). Но процедура производится под контролем видеосистемы, поэтому любое усложнение можно предупредить или ликвидировать после процедуры, если это произошло.

Противопоказания к удалению полипов

Противопоказаний к удалению полипов практически не существует. Если не считать таких серьезных заболеваний, как коронавирус, грипп, пневмония.

Резидив

Встречаются рецидивирующие полипы эндометрия, которые в некоторых случаях приводят у женщин предменопаузального возраста к удалению матки как органа, когда решить проблему появления полипов не удается. Это зависит от рецепторного аппарата самой женщины. Если противорецидивное лечение предназначено, но оно не помогает.

Применяют также гистерорезекцию и абляцию эндометрия, когда полностью срезают эндометрий. Это может применяться у женщин после 45 лет (перед менопаузой). Но в любом случае это тоже полностью не защищает женщину от рецидива.

Прогноз, рекомендации

После удаления полипа эндометрия прогноз для женщины всегда благоприятен и в репродуктивном плане, и в дальнейшем лечении.

Если вовремя удалить полип, то процент перерождения его в злокачественном образовании мал.

После удаления полипа и проведенного лечения рекомендуется ежегодно проходить осмотр у гинеколога. Если было назначено гормональное лечение, то через полгода его пересматривают и женщина считается здоровой.

Если женщина планирует беременнеть, рекомендуется это делать через месяц после операции.

Заботьтесь о своем здоровье и регулярно проходите осмотр у гинеколога.

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