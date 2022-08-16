Помогает улучшить кровяное давление, пищеварение и работу мозга: что нужно знать про свеклу

Свекла - это суперфуд, это утверждение в наше время ни у кого возражений не вызывает. Давайте перечислим все главные достоинства любимого овоща.

Свекла богата витаминами и питательными веществами, такими как бетанин, лютеин, фолиевая кислота, кальций, оксид азота и оксалаты, которые помогают снизить высокое кровяное давление, поддерживают здоровье сердца, помогают здоровью глаз и многое другое. Даже цвет свеклы на вашей тарелке оказывает позитивное воздействие - повышает настроение.

Издание Womans World собрало всю информацию о полезных свойствах свеклы

История свеклы

Классическая свекла — это корнеплод, который выращивают и используют во всем мире, включая Северную Америку, северную и восточную Европу и некоторые части Азии. Сырая свекла на 88 процентов состоит из воды.

Свекла имеет долгую историю использования в медицине и здравоохранении. Начали выращивать свеклу на Ближнем Востоке. Древние цивилизации, в том числе древние египтяне, греки и римляне, первыми стали употреблять свеклу в пищу. Также она использовались для нормализации пищеварения и лечения заболеваний, связанных с кровью, со времен средневековья в Европе.

У этого овоща съедобны не только корнеплоды, но и листья - их можно варить, готовить на пару, жарить или даже есть сырыми в салатах.

Давайте перечислим, чем полезна свекла.

Снижает давление

Свекла улучшает артериальное давление и уровень сахара в крови. Исследования показывают, что свекла эффективно снижает систолическое артериальное давление из-за высокой концентрации пищевых нитратов. Нитраты способствуют расширению сосудов и снижению артериального давления.

Снижает воспаление

Те же самые пищевые нитраты помогают уменьшить воспаление в кровеносных сосудах. Кроме того, было показано, что бетанины свеклы — тип пигмента, обнаруженный в грибах высокого порядка и других продуктах питания, — также уменьшают воспаление.

Профилактика диабета и ожирения

Употребление свеклы снижает риск проблем со здоровьем, связанных с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Пациенты с воспалением суставов также сообщают об уменьшении дискомфорта после включения свеклы в свой рацион.

Улучшает пищеварение

Если вы боретесь с запорами или другими проблемами пищеварения, свекла может помочь отрегулировать здоровье вашего кишечника из-за содержащейся в ней пищевой клетчатки. Клетчатка улучшает пищеварение и помогает в лечении и, возможно, предотвращении запоров и дивертикулитов. Также было показано, что она уменьшает долгосрочные осложнения со здоровьем, связанные с пищеварительной системой, такие как рак толстой кишки.

Снижает риск сердечных заболеваний

Поскольку свекла так полезна для снижения артериального давления, она также является отличной поддержкой для минимизации риска сердечных заболеваний. Нитраты в свекле помогают расширить кровеносные сосуды, что улучшает кровоток.

Повышает выносливость и спортивные результаты

Фото: Credits

Иногда с возрастом мы чувствуем, что сил у нас становится меньше. Если вы хотите продолжать выполнять упражнения, которые вы любите, например, бегать трусцой, или просто хотите чувствовать себя более стабильно, вам стоит задуматься о включении свеклы в свой рацион.

Свекла известна тем, что повышает спортивные результаты. В организме митохондрии генерируют энергию, которую мы используем во время соревнований, а также при любой физической нагрузке. Было показано, что свекла повышает емкость и эффективность митохондрий, а это означает, что мы можем чувствовать себя сильнее на протяжении более длительного времени.

Свекольный сок также потенциально повышает уровень энергии и кардиореспираторную деятельность, которая является функцией нашего сердца, легких и мышц. Некоторые спортсмены даже наблюдают кардиореспираторную эффективность во время упражнений после употребления свекольного сока, что может помочь всем нам в нашей повседневной жизни.

Поддержка функции мозга

Как бы страшно это ни было, факт в том, что по мере того, как мы становимся старше, увеличивается риск потери памяти и когнитивных расстройств. Вот почему так важны физические упражнения и защита здоровья нашего мозга.

Именно поэтому свекла - это отличная поддержка памяти и обучению. Она способствует расширению кровеносных сосудов и увеличению притока крови к мозгу. Диетические нитраты, ответственные за уменьшение воспаления и балансировку уровня сахара в крови (и множество других вещей), делают это возможным. Это особенно важно для лобной доли, отдела мозга, известного своей рабочей памятью и принятием решений.

Снижение риска рака

Рак толстой кишки — не единственное хроническое заболевание, от которого может защитить свекла. Это связано с ее высоким уровнем антиоксидантов и тем, как она успокаивающе действует на организм. Считается, что растительный пигмент, придающий многим сортам свеклы их узнаваемый красный цвет, защищает от канцерогенов, которые также могут вызывать другие виды рака.

Повышает энергию

Если вы ищете продукты, которые повышают энергию, не утяжеляя вас, свекла — для вас. В ней много витаминов и питательных веществ, но мало калорий, что делает ее отличным вариантом для тех, кто худеет или сокращает потребление углеводов.

Улучшает зрение и поддерживает здоровье глаз

Фото: Credits

Для тех из нас, кто подвержен высокому риску дегенерации желтого пятна свекла подходит как профилактическое средство. Дегенерация желтого пятна является основной причиной ухудшения и потери зрения.

Зелень свеклы, которую можно есть сырой в молодом возрасте и варить или готовить на пару по мере созревания, содержит антиоксидант, известный как лютеин. Лютеин обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить риск возрастных заболеваний глаз. Он также включает растительные фитохимические вещества, которые улучшают здоровье глаз, а также силу и здоровье окружающих их нервных тканей.

Кому небезопасно есть свеклу

Следует отметить, что при употреблении свеклы следует учитывать потенциальные побочные эффекты. Среди них повышенный риск образования камней в почках, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион.

Читайте также: