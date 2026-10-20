Потемнение половых губ: норма или повод обратиться к врачу

Потемнение половых губ / © www.credits

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Цвет кожи интимной зоны часто отличается от оттенка кожи на других участках тела. У кого-то половые губы светлее, у кого-то — темнее, но оба варианта являются нормальными, об этом рассказала гинеколог Яна Губенко. Более того, со временем пигментация может меняться под влиянием различных факторов. Поэтому прежде чем волноваться из-за нового оттенка, стоит разобраться в возможных причинах.

Почему меняется цвет интимной зоны

Гормональные изменения. В период полового созревания и во время беременности гормональные колебания могут влиять на выработку меланина — пигмента, определяющего цвет кожи. Из-за этого интимная зона может темнеть.

Трение и раздражение. Узкое белье, натирающая одежда и агрессивные средства для интимной гигиены могут вызывать раздражение кожи. После него иногда остается потемнение, так называемая поствоспалительная пигментация.

Индивидуальные особенности. От природы оттенок половых губ может быть темнее, чем кожа вокруг. Сам по себе этот факт не является признаком заболевания или гормонального нарушения.

Когда следует обратиться к врачу

Если цвет меняется постепенно и других симптомов нет, обычно причин для паники нет. Однако если потемнение возникло внезапно или сопровождается зудом, сыпью, болью или другими необычными проявлениями, стоит записаться на консультацию к гинекологу или дерматологу.

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Не следует самостоятельно применять отбеливающие средства или агрессивные процедуры для интимной зоны, так как чувствительная кожа может отреагировать раздражением, а проблема — усугубиться.

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