Приливы во время менопаузы: что действительно чувствует женщина и как себе помочь

Приливы во время менопаузы / © Credits

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Менопауза — это не просто новый этап в жизни женщины. Это трансформация, касающаяся как тела, так и души. Одним из самых заметных и, без преувеличения, обсуждаемых симптомов являются приливы. Они могут застать врасплох в самый неожиданный момент — ночью, на работе, на свидании, в супермаркете. Но что именно чувствует женщина во время этого «внутреннего взрыва», почему это случается и как себе помочь, рассказало издание Medical News Today.

Что такое прилив и как он ощущается

Прилив — это внезапное ощущение жары в верхней части тела, чаще всего в области груди, шеи, лица и рук. Оно может сопровождаться учащенным сердцебиением, покраснением кожи, потливостью, а иногда даже легкой дрожью после того, как организм начинает охлаждаться.

Типичные ощущения при приливе:

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Резкое «кипение» изнутри

Покраснение лица, шеи, груди

Потливость, которая иногда настолько сильна, что заставляет менять одежду

Чувство тревоги или дискомфорта, особенно в общественных местах

Озноб или холод после завершения прилива

Обычно приток длится от 30 секунд до 10 мин, но частота может быть очень разной — от нескольких раз в день до одного в неделю.

Причины возникновения приливов

Причина — снижение уровня эстрогена, влияющего на центр терморегуляции в мозге. Сосуды внезапно расширяются, чтобы охладить тело, и вы чувствуете волну жара.

Такие изменения чаще всего происходят в период перименопаузы, когда цикл еще не исчез, но уже стал нерегулярным. В среднем менопауза наступает в 51 год, но первые признаки могут появиться еще в 40 или даже 35 лет.

Опасность приливов

риливы — это не болезнь, а естественная часть менопаузного периода. Они могут быть очень неприятными, но не представляют угрозы здоровью. Впрочем, если они начинаются слишком рано (в 20–30 лет), следует обратиться к врачу, чтобы исключить раннюю менопаузу или другие причины (инфекции, болезни щитовидной железы и т.п.).

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Другие симптомы менопаузы, о которых следует знать

Изменения менструального цикла: месячные могут становиться реже, нерегулярными или неожиданно обильными

Увеличение веса, особенно в зоне талии

Головные боли, боли в мышцах, судороги

Эмоциональные колебания: чувство подавленности, тревоги, раздражение

Проблемы со сном: бессонница, ночные пробуждения

Сухость влагалища, снижение либидо

Проблемы с мочевым пузырем: частые мочеиспускания, подтекание, инфекции

Повышение артериального давления, учащенное сердцебиение

Как облегчить состояние во время приливов

Есть несколько эффективных способов уменьшить частоту и силу приливов как без медикаментов, так и с их помощью:

Немедикаментозные методы

Избегайте кофе, алкоголя, острых блюд, если замечаете, что они провоцируют приливы

Одевайтесь слоями — чтобы было легко снять верхнюю одежду

Держите при себе вентилятор или водяной спрей

Упражняйте глубокое медленное дыхание, когда начинается прилив

Попробуйте медитацию, йогу или технику осознанности — они снижают стресс.

Бросьте курить, если у вас есть эта привычка

Медикаментозные варианты

Антидепрессанты в низких дозах могут снизить приливы.

Гормонозаместительная терапия (ГЗТ) — наиболее эффективный метод, но имеет риски (тромбоз, сердечно-сосудистые заболевания, рак груди), поэтому назначается врачом после тщательного обследования

Природные фитоэстрогены не всегда эффективны, но для некоторых женщин работают

Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать какое-либо лечение — даже «натуральное».

Да, менопауза изменяет тело. Но она дарит новую свободу — от календаря цикла, от страха нежелательной беременности, от многих гормональных колебаний. Многие женщины отмечают, что после этого периода они чувствуют себя увереннее, лучше понимают себя, берут под контроль собственную жизнь и здоровье.

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