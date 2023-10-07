Профилактика рака молочных желез: удалять или наблюдать

Каждая восьмая женщина в мире борется с раком молочных желез (РМЖ). Семь женщин, не имеющих диагноза, находятся в группе риска. Особенно - пациентки с мутациями генов BRCA1 и BRCA2.

О том, стоит ли удалять грудь при генетической склонности к развитию рака молочных желез, рассказал врач онколог-маммолог в клинике ISIDA Габелко Юлия Андреевна.

Процесс генетических мутаций. Гены BRCA1 и BRCA2 вырабатывают белок с идентичным названием BRCA1 и BRCA2. Задача этого белка - помогать генам исправлять ошибки в структуре нашего ДНК и контролировать процесс деления клеток. Например, BRCA1 "сшивает" разрывы в ДНК после спонтанных повреждений и отвечает за неизменность генетического кода.

Наш ДНК состоит из нуклеотидов - постоянно повторяющихся блоков. Каждый такой блок содержит одно из четырех азотистых оснований - тимин, аденин, цитозин или гуанин. Когда в блок, то есть в структуру ДНК, встраивается лишний цитозин, происходит генетическая поломка. Это наблюдается и при потере нужного тимина или аденина. После этого гены BRCA1 и BRCA2 вырабатывают укороченный белок с нарушенной структурой и функциями. Он имеет неправильную аминокислотную последовательность и неправильно сворачивается. Это позволяет поломанным (мутантным) клеткам бесконтрольно размножаться. В течении жизни мутации накапливаются, что и приводит к развитию рака.

Наличие мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 может быть генетически обусловленным - рак молочной железы был у родственников первой линии. Это мама, бабушка, сестра, тетя. Также мутации возникают, когда на них воздействуют "раздражители" - алкоголь, курение, ожирение - или спонтанно.

Для того, чтобы узнать о наличии или отсутствии мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, нужно сделать тест. Тестирование показано:

женщинам, в семейной истории которых кровный родственник первой линии болел/болеет раком молочной железы или раком яичников;

пациенткам, у которых был рак одной молочной железы или рак яичников;

по желанию, если невозможно проанализировать семейную историю болезней.

Профилактическая мастэктомия. Наличие мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 всегда приводит к возникновению рака молочных желез - это вопрос времени. Поэтому женщине рекомендуется спланировать индивидуальную программу наблюдения - осматривать молочные железы у маммолога-онколога минимум раз в полгода. Это же касается и пациенток, у которых подтвержденных мутаций нет, но рак был у родственников первой линии. При постоянном наблюдении врач сможет увидеть развитие рака на первой стадии, что повышает шансы на успешное лечение.

Второй вариант - профилактическая или превентивная мастэктомия. Ее смысл заключается в удалении молочной железы или желез при подтверждении мутаций в гене BRCA1 и/ или в BRCA2. Мутации BRCA1 и BRCA2 не единственные, но встречаются чаще всего - на них приходится около 60-65% всех видов рака молочных желез. Органосохраняющая операция при наличии мутаций не оправдана - рак может возникнуть в молочной железе повторно. Потому что иссекается только новообразование, а молочная железа остается.

После двусторонней мастэктомии (удалятся обе груди) риск возникновения РМЖ сокращается примерно к 3-5%. Он не исчезает полностью, поскольку небольшое количество клеток молочной железы может сохранится. До проведения операции этот риск, по имеющимся данным, составляет от 72% до 80%.

Девушкам, у которых РМЖ присутствует в семейной истории, рекомендуется наблюдать молочные железы с 25 лет. А молочные железы удалять до 40 лет. Однако превентивная мастэктомия проводится только по желанию пациентки - врач не может рекомендовать операцию или настаивать на хирургическом вмешательстве. Возможно, женщине морально легче наблюдать за состоянием молочных желез. Настроится на операцию без очевидного показания - уже существующего злокачественного новообразования - сложно. Кроме того, каждый клинический случай - это отдельная история, поэтому нужен индивидуальный подход.

Профилактические меры. Рак молочных желез развивается бессимптомно, а значит требует внимательности. Если ваша мама или бабушка болела раком молочных желез, не поленитесь сделать тест на мутации в генах BRCA1 и BRCA2. При отсутствии РМЖ в семейной истории делайте ультразвуковую диагностику груди или маммографию раз в год. После каждой менструации - самостоятельный осмотр груди.

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Доказано, что алкоголь повышает риск возникновения РМЖ - поднимает уровень эстрогенов в крови. Старайтесь не злоупотреблять спиртным, поскольку около 70% опухолей в груди гормон-чувствительны.

Профилактическая мастэктомия может вас пугать, но испытывать страх и тревогу нормально. Найдите врача, который вас успокоит и поможет разобраться в ситуации, ни к чему не склоняя. Если вы боитесь увидеть свое тело без груди, обдумайте возможность проведения реконструктивной маммопластики. Во время удаления молочных желез хирург сможет сразу установить силиконовые имплантаты.

Берегите себя!

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