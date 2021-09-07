Прогестерон: когда назначают "гормон беременности" и какие последствия его нехватки в организме

Женщинам, которые пришли на консультацию к гинекологу, часто прописывают препараты, содержащие гормон прогестерон. Некоторых женщин это удивляет, мол, я не собираюсь сейчас рожать ребенка, для чего мне прогестерон? Но как оказалось, этот гормон влияет не только на беременность, а и на здоровье женщины в целом, даже если она не планирует рождения ребенка. И нехватка гормона может привести к очень неприятным последствиям.

О том, какую роль играет прогестерон в жизни женщины подробнее рассказала гинеколог высшей категории Руслана Вовк — руководитель житомирской клиники "Частная медицинская практика Русланы Вовк".

гормон беременности

Прогестерон — гормон, который назначают чаще всего. Его называют гормоном беременности, так как он влияет на ход всей беременности, от подготовки к оплодотворению яйцеклетки и до рождения ребенка.

Уровень гормона значительно повышается в период овуляции и снижается перед месячными. Он имеет много функций: готовит эндометрий для имплантации плодного яйца, снижает тонус миометрия, предупреждая самопроизвольный аборт, поддерживает эндометрий в состоянии, необходим для роста и развития эмбриона, снижает имунореактивнисить организма, предупреждая отторжения плодного яйца как инородное тело, стимулирует рост матки во время беременности, стимулирует молочные железы к лактации. Поэтому препараты прогестерона широко применяют в акушерстве для лечения угрозы выкидыша и преждевременного прерывания беременности.

Как действует прогестерон в больших дозах?

В больших дозах прогестерон тормозит овуляцию, поэтому его используют с целью предотвращения нежелательной беременности

Как заподозрить у себя дефицит прогестерона?

Если женщина никак не может забеременеть, у нее нарушение менструального цикла, болезненные месячные, проявления предменструального синдрома, частые головные боли, изменение эмоционального фона (плаксивость, раздражительность, перепады настроения), повышенная утомляемость, вялость, выпадение волос, нарушение терморегуляции — все говорит о том, что уровень прогестерона низкий. Самостоятельно определить причины падения уровня прогестерона невозможно — это может сделать только специалист. Врач подтвердит или исключит наличие воспалений, назначит необходимое дообследование и адекватное лечение.

Почему снижается уровень прогестерона?

Снижение уровня прогестерона могут спровоцировать многие факторы. Хронические воспалительные заболевания женских половых органов, эндокринные нарушения (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, повышенный уровень пролактина и андрогенов, эндометриоз, миома матки, онкологические заболевания, хронический стресс, недостаточность желтого тела, аномальные маточные кровотечения по типу овуляторной дисфункции, чрезмерные физические нагрузки и различные диеты, которые провоцируют снижение массы тела, чрезмерные месячные и прием некоторых антибиотиков или обезболивающих.

Недостаток прогестерона приводит к различным заболеваниям в женской половой сфере: миомы матки, мастопатии, эндометриоза, нарушения менструального цикла и так далее. Поэтому так важно контролировать его уровень. Существуют препараты, которые способствуют повышению прогестерона, их выписывает только врач. Но следует помнить, что могут быть побочные эффекты, в частности акне, себорея, отеки, прибавка массы тела, метеоризм, мигрень, развитие депрессивного состояния. Поэтому всегда нужно поддерживать связь с врачом, чтобы по возможности провести коррекцию лечения и выбрать тот препарат, который лучше подойдет конкретному пациенту.

Возможна беременность, если уровень прогестерона низкий?

Если уровень прогестерона низкий женщина может все равно забеременеть, но эта беременность будет дежой проблемной. Она будет протекать с угрозой прерывания, с ноющими болями внизу живота, кровянистые выделения из половых путей, кроме того, может быть замершая беременность.

Как прогестерон влияет на здоровье женщины в целом?

Помимо функций прогестерона, которые влияют на наступление и вынашивание беременности, он способствует улучшению здоровья женщины в целом. Этот гормон повышает вязкость слизистой пробки в цервикальном канале шейки матки, создавая защитные ворота, которые предупреждают проникновение бактерий и чужеродных веществ в полость матки, укрепляет мышечный слой шейки матки, не позволяя ей вкорочуватися и расслабляться, влияет на обмен веществ в организме влияет на углеводный обмен, продукты распада прогестерона мягко действуют на нервную систему, вызывая расслабление и сонливость.

Также читайте Гормональный сбой у женщин: 10 признаков

Все вопросы, связанные с действием прогестерона, имеют большое количество важных нюансов, которые знает только специалист, поэтому только врач может назначать препараты прогестерона. Главное для женщины — вовремя приходить на консультацию гинеколога, даже если ничего не беспокоит. Тогда можно выявить проблему на начальной стадии и назначить эффективное лечение.

Читайте также: Что такое овуляция и как определить лучший период для зачатия

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку