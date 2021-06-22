Противозачаточные таблетки: их преимущества и функции

Незапланированная беременность влечет за собой беременность в подростковом возрасте, рождение нежеланного ребенка или аборт. Все это является большим стрессом для женщины.

Чтобы обезопасить себя от незапланированной беременности в любом возрасте, необходимо принимать противозачаточные таблетки.

О том, какие функции выполняют комбинированные оральные контрацептивы, как влияют на женскую репродуктивную систему, рассказал врач в клинике R+ Medical Network Инна Сапожак.

Функции комбинированных оральных контрацептивов

Противозачаточные таблетки выполняют три функции:

блокируют овуляцию;

сгущают цервикальную слизь в вагинальном канале;

истончают внутреннюю слизистую оболочку матки – эндометрий.

Каждый месяц у здоровой женщины репродуктивного возраста происходит овуляция – разрывается фолликул, и из него в брюшную полость выходит созревшая яйцеклетка. Редко – две. КОК временно "усыпляют" яичники. Фолликул не растет, яйцеклетка не созревает.

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На протяжении до 24 часов созревшая и вышедшая из фолликула яичника яйцеклетка, ожидает встречи со сперматозоидами, которые движутся к ней по цервикальной слизи. Когда женщина не принимает противозачаточные таблетки, слизь в день овуляции разжижается, чтобы облегчить продвижение сперматозоидов по вагинальному каналу. КОК повышают вязкость вагинальной слизи, максимально усложняя передвижение сперматозоидов.

Если сперматозоид добрался к яйцеклетке, происходит оплодотворение. После чего эмбрион крепится ко внутренней стенке слизистой оболочки матки, то есть к эндометрию. Каждый месяц после завершения менструации в матке женщины растет новый эндометрий, чтобы обеспечить наилучшие условия для прикрепления и развития эмбриона. КОК истончают эндометрий, из-за чего эмбриону не хватит питательных веществ, чтобы прикрепиться к стенке матки и развиваться дальше.

Благодаря этим функциям КОК делают наступление беременности невозможной на 98%. При разовом пропуске приема таблетки эффективность снижается.

Преимущества комбинированных оральных контрацептивов

Снижается риск возникновения рака яичников. В норме для того, чтобы созревшая яйцеклетка попала в брюшную полость, происходит разрыв стенок яичников (стенок фолликула). При разрыве стенки фолликула выбрасываются вещества, которые вызывают местное воспаление ткани яичника. Если эти вещества действуют на яичник каждый месяц беспрерывно, со временем включаются местные иммунные изменения. Это может привести к развитию онкологических процессов.

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На протяжении последних восьмидесяти лет женщины не рожают больше трех детей, а это значит, что яичники вырабатывают яйцеклетки постоянно. Комбинированные оральные контрацептивы этот процесс, то есть овуляцию, на время приостанавливают. Длительный прием противозачаточных таблеток профилактирует развитие рака яичников, поскольку предотвращает ежемесячное местное воспаление ткани яичника.

Согласно научным исследованиям, отсутствие овуляции на протяжении 7-8 лет снижает риск развития болезни в 4 раза.

Снижается риск развития воспалительных болезней органов малого таза. Спустя 1-1,5 года беспрерывного приема КОК вагинальная слизь становится более вязкой и густой. Это затрудняет передвижение по вагинальной слизи не только сперматозоидов, но и патогенных микроорганизмов. После отказа от противозачаточных таблеток вязкость слизи, как и овуляция, восстанавливается за 2-3 менструальных цикла.

Снижается риск формирования функциональной кисты яичника. Иногда выросший фолликул в день овуляции не разрывается. Если он накапливает жидкость и продолжает расти, образуется фолликулярная киста, которая может разорваться и привести к:

перекруту яичника;

излитию содержимого фолликула в полость малого таза;

возникновению сильного кровотечения в брюшную полость.

Блокируя овуляцию, КОК предотвращают разрыв стенок фолликула на протяжении минимум года. Это профилактирует образование функциональных кист.

Также КОК:

снижают риск возникновения рака эндометрия, внематочной и нежеланной беременности;

облегчают болезненные менструации;

нормализуют менструальный цикл;

сокращают количество выделяемой крови при обильных менструациях;

приостанавливают и профилактируют развитие эндометриоза.

Современные КОК не способствуют набору лишнего веса, потому что содержат минимальную концентрацию половых гормонов. Не приводят к усиленному росту волос по мужскому типу. КОК наоборот снижают рост волос на теле, поскольку стабильный уровень гормонов обеспечивает нормальную работу волосяных фолликулов.

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Комбинированные оральные контрацептивы имеют самую высокую эффективность среди всех видов контрацепции и позитивно влияют на здоровье репродуктивной системы.

Назначаются КОК только врачом после обследования. Это позволяет подобрать для каждой женщины комфортный препарат с правильной дозировкой, действие которого будет неощутимым.

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