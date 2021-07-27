Психологическое бесплодие: как и почему стресс мешает забеременеть

Стресс снижает фертильность, поскольку способствует выбросу гормонов стресса, и нарушает процесс выработки гормонов, необходимых для наступления овуляции и беременности.

О том, почему и как наше поведение, мысли и образ жизни влияют на возможность зачать ребенка, рассказал врач - акушер-гинеколог, репродуктолог клиники ISIDA Мороз Инна Владимировна.

Хронический и окислительный стресс

Стресс – это состояние, при котором организм тратит все свои энергетические ресурсы на реализацию стрессовой ситуации, поддержание жизнедеятельности организма и поиск равновесия. Когда женщина, которая хочет стать мамой, не беременеет на протяжении года, постепенно все мысли и эмоции становятся отрицательными, что в свою очередь способствуют развитию хронического стресса. Раздражение, гнев, апатия, чувство вины, повышенная тревожность становятся частью жизни женщины. При этом нарушается работа нервной системы, которая принимает участие во всех процессах, происходящих в организме.

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Для того чтобы беременность наступила, в первую и во вторую фазу менструального цикла должны выработаться определенные половые гормоны. Под их руководством происходит овуляция, то есть выход яйцеклетки из фолликула в полость малого таза, оплодотворение, успешное прикрепление (имплантация) эмбриона к слизистой оболочке матки и дальнейший рост плода.

При хроническом стрессе наблюдается:

повышенный уровень гормонов стресса кортизола и адреналина и пониженный уровень гормона беременности прогестерона. Прогестерон нужен для успешной имплантации эмбриона, его надежного «закрепления» в полости матки и последующего развития;

нарушение обмена веществ;

бессонница;

отсутствие овуляции;

значительные изменения в иммунной системе.

Согласно исследованию, женщины с высоким уровнем альфа-амилазы (фермента стресса) на 29% имеют меньше шансов забеременеть, нежели женщины с низким уровнем фермента. Также все мы, и мужчины, и женщины ежедневно подвергаемся влиянию окислительного стресса.

Что такое окислительный стресс

Это изменение кислотно-щелочного баланса (pH) организма в сторону кислотного при участии кислорода под воздействием негативных факторов окружающей среды. Это сигаретный дым, алкоголь, промышленные отходы, радиация, хронический стресс. Кислый pH повреждает и разрушает клетки, преимущественно – нервной системы. Наиболее опасны для клеток свободные радикалы – промежуточные, токсичные и очень агрессивные формы кислорода. Наши клетки запрограммированы на то, чтобы периодически окисляться и восстанавливаться. Но когда в организме накапливается много свободных радикалов, и происходит много клеточных поломок одномоментно, организм не успевает обновляться.

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Окислительный стресс, начало которого запускает хронический стресс (то есть один стресс запускает другой), подавляет активность мужских половых клеток сперматозоидов, нарушает процесс созревания яйцеклеток и образования желтого тела. Каким образом?

Во время овуляции стенки яичников разрываются под воздействием свободно-радикального окисления, как и должно быть. Но если организм длительное время находится в состоянии стресса, ему не хватает антиоксидантов, чтобы после завершения овуляции понизить локальное воспаление. Таким образом окислительный стресс развивается в яичниках, и это может привести к ненаступлению овуляции.

Способы борьбы со стрессом

В период зачатия ребенка нужно исключить заболевания репродуктивной системы у обоих партнеров. И если нет никаких нарушений, дать себе время, и минимизировать уровень стресса. А это значит:

наладить режим сна;

сбалансированно питаться – исключить из рациона алкоголь, фастфуд, жирную, жареную пищу. Ввести в рацион антиоксиданты – это черный горький шоколад, малина, черника, инжир, темный виноград, смородина, артишок, свекла, бобовые, шпинат, синяя капуста, баклажаны, сладкий перец и др.;

ежедневно гулять на свежем воздухе, чтобы насыщать клетки мозга кислородом;

нормализовать уровень витамина D, Е, В12, железа, аскорбиновой кислоты, фолиевой кислоты;

двигаться – гулять, бегать, плавать, выхаживать 10 тысяч шагов;

по возможности исключить прием антибиотиков, болеутоляющих и других препаратов;

релаксировать – заниматься йогой, медитировать;

исключить вредные привычки.

Чаще всего психологическое бесплодие возникает по двум причинам – постоянное беспокойство о беременности, которая не наступает, и неосознанный страх стать родителем по разным причинам, в том числе психологических травм.

Я советую в этот непростой период ожиданий убавить эмоциональную нагрузку на себя и на партнера. Потому что, когда вы принуждаете себя заниматься сексом только ради зачатия, сексуальное влечение снижается и повышается неудовлетворенность. Секс, независимо с какой целью вы им занимаетесь, должен приносить удовольствие, а не усугублять семейный кризис.

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Если вы не готовы стать мамой, честно скажите об этом партнеру, и, как вариант, воспользуйтесь отложенным материнством. Это позволит вам спокойно проработать психологические страхи (до 53 лет), не переживая о том, что запас яйцеклеток после 35 лет с каждым годом снижается. Женские и мужские половые клетки или эмбрионы замораживаются в жидком азоте и хранятся в специальных сосудах. После разморозки они восстанавливает свои биологические функции.

При хроническом стрессе организм пытается сохранить жизнедеятельность, выключая все второстепенные задачи. В этом случае детородная функция, к сожалению, не является приоритетной. Сохраняются только базовые потребности – возможность дышать, есть, спать, слышать и т. д. Если вы не можете справиться со стрессом самостоятельно, я советую обратиться к психологу, чтобы разобраться в себе или поддержать партнера и в будущем избежать развития психологического бесплодия.

Всем меньше стресса и больше позитива!

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