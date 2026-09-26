Ранняя менопауза: почему она может наступить до 40 лет / © Credits

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Разговоры о менопаузе обычно касаются женщин среднего возраста, однако примерно у 1% женщин она наступает до 40 лет, а около 5% переживают менопаузу до 45 лет, об этом сообщило издание Psychology Today. Причиной может быть преждевременная недостаточность яичников или хирургическое удаление яичников, в частности при лечении определенных заболеваний.

Когда это происходит в 20–30 лет, женщина может чувствовать себя как будто «не в своём возрасте», пока подруги планируют детей, строят карьеру и отношения, ей приходится сталкиваться с изменениями, к которым она совершенно не была готова.

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Не только приливы и бессонница

Физические проявления ранней менопаузы могут напоминать те, что возникают позже, например, нарушения сна, усталость, проблемы с концентрацией и памятью, приливы, тревожность и ухудшение настроения.

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Однако психологическое воздействие порой оказывается не менее сложным. Женщина может начать сомневаться в себе на работе, избегать общественной жизни или просто чувствовать, что перестала быть похожей на саму себя.

Особым испытанием становится потеря фертильности. Особенно если менопауза наступила до того, как женщина успела родить ребенка или определиться, хочет ли она стать матерью. Даже если дети не были главной жизненной целью, сама по себе утрата возможности выбора может вызвать грусть, злость, растерянность или чувство утраты.

Когда кажется, что тебя никто не понимает

Ранняя менопауза может вызывать сильное чувство изоляции. Подруги могут говорить о беременности, маленьких детях или будущем семьи, в то время как женщина испытывает симптомы, которые, как ей казалось, должны были появиться через десятилетие.

Все это может повлиять и на самоидентичность. Приходится неожиданно задумываться о старении, фертильности и изменениях в теле именно в тот период, когда человек планировал совсем другую жизнь. К тому же симптомы могут создавать замкнутый круг: усталость ухудшает самочувствие на работе, это усиливает тревогу, тревога мешает спать, и на следующий день усталость становится ещё сильнее.

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Может ли помочь КПТ

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — один из подходов, который может помочь справиться с психологическими трудностями, связанными с менопаузой. Она также включена в рекомендации по оказанию помощи во время менопаузы.

КПТ не останавливает гормональные изменения и не устраняет физическую причину менопаузы. Зато она помогает заметить связь между мыслями, эмоциями и поведением и изменить реакции, которые усиливают тревогу или дискомфорт.

Например, прилив тревоги во время рабочей встречи может вызвать мысль, что все это заметят и подумают, что вы не справляетесь. Тревога усиливает неприятные ощущения, а со временем человек может начать избегать подобных ситуаций. КПТ помогает проверить такие предположения и постепенно вернуть уверенность.

В то же время терапия не означает «думать позитивно» или игнорировать сложные чувства. Её цель — научиться лучше справляться с тем, что не всегда можно контролировать.

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КПТ может включать техники расслабления и дыхания, стратегии улучшения сна, работу с триггерами, тревогой, стрессом и подавленным настроением. Она может применяться в сочетании с медикаментозным лечением, в частности с гормональной терапией, а для тех, кому лекарства не подходят или кто не хочет их использовать, может служить немедикаментозным вариантом психологической поддержки.

Ранняя менопауза — это не только физические симптомы, она может влиять на самооценку, отношения, планы на будущее и ощущение собственной идентичности. Именно поэтому важно говорить об этом более открыто и помнить, что у менопаузы нет «правильного» возраста.

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