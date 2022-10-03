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Ранняя менопауза: что ее провоцирует и как этого не допустить

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Ранняя менопауза: что ее провоцирует и как этого не допустить

Фото: Credits

Диетолог и терапевт Тиана Фиалкова рассказала о причинах, которые провоцируют преждевременное наступление менопаузы.

Физиологическое время наступления пременопаузы (этап от непостоянных менструаций до завершения последней менструации) — от 35 до 50 лет. Такой значительный диапазон объясняется тем, что на начало наступления климакса влияет множество факторов, в том числе наследственность.

Причины, которые провоцируют преждевременное наступление менопаузы:

1. Хронические заболевания

Сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, операции на репродуктивных органах, онкозаболевания и другие могут значительно приближать время наступления климакса.

2. Низкокалорийные диеты и длительное голодание

Крайне не рекомендую увлекаться длительным лечебным голоданием, изнуряющими детокс-программами, диетами с большим дефицитом калорий женщинам любого возраста, но особенно после 35 лет.

3. Образ жизни

Тут все нудно и очевидно: нездоровое питание, хроническая бессонница, тяжёлый физический труд, курение, эмоциональные потрясения повышают риски раннего климакса.

Считается, что нормальный период для наступления климакса — 45-55 лет.

Первые признаки ранней менопаузы в возрасте 40 лет, на которые вам нужно обратить внимание:

  • хронические проблемы со сном;
  • отсутствие овуляции;
  • отеки, замедление обмена веществ;
  • избыточный вес без очевидных на то причин;
  • ощущение жара, что сменяется на чувство холода;
  • нерегулярные менструации.

Профилактика ранней менопаузы:

  • контролировать уровень стресса и кортизола;
  • вовремя устранять дефициты, особенно железа, витамины группы В;
  • меньше кофеина;
  • прием мелатонина, если есть показания;
  • прием курсами адаптогенов;
  • уважать циркадные ритмы (отбой в 22:00/22:30 и подъем до 07:00);
  • профилактика инсулинорезистентности: ограничить продукты с ГИ и перекусы;
  • минимум 500 г овощей в сыром виде ежедневно.

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