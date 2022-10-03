Ранняя менопауза: что ее провоцирует и как этого не допустить

Диетолог и терапевт Тиана Фиалкова рассказала о причинах, которые провоцируют преждевременное наступление менопаузы.

Физиологическое время наступления пременопаузы (этап от непостоянных менструаций до завершения последней менструации) — от 35 до 50 лет. Такой значительный диапазон объясняется тем, что на начало наступления климакса влияет множество факторов, в том числе наследственность.

Причины, которые провоцируют преждевременное наступление менопаузы:

1. Хронические заболевания

Сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, операции на репродуктивных органах, онкозаболевания и другие могут значительно приближать время наступления климакса.

2. Низкокалорийные диеты и длительное голодание

Крайне не рекомендую увлекаться длительным лечебным голоданием, изнуряющими детокс-программами, диетами с большим дефицитом калорий женщинам любого возраста, но особенно после 35 лет.

3. Образ жизни

Тут все нудно и очевидно: нездоровое питание, хроническая бессонница, тяжёлый физический труд, курение, эмоциональные потрясения повышают риски раннего климакса.

Считается, что нормальный период для наступления климакса — 45-55 лет.

Первые признаки ранней менопаузы в возрасте 40 лет, на которые вам нужно обратить внимание:

хронические проблемы со сном;

отсутствие овуляции;

отеки, замедление обмена веществ;

избыточный вес без очевидных на то причин;

ощущение жара, что сменяется на чувство холода;

нерегулярные менструации.

Профилактика ранней менопаузы:

контролировать уровень стресса и кортизола;

вовремя устранять дефициты, особенно железа, витамины группы В;

меньше кофеина;

прием мелатонина, если есть показания;

прием курсами адаптогенов;

уважать циркадные ритмы (отбой в 22:00/22:30 и подъем до 07:00);

профилактика инсулинорезистентности: ограничить продукты с ГИ и перекусы;

минимум 500 г овощей в сыром виде ежедневно.

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