Ранняя менопауза: что ее провоцирует и как этого не допустить

Диетолог и терапевт Тиана Фиалкова рассказала о причинах, которые провоцируют преждевременное наступление менопаузы.
Физиологическое время наступления пременопаузы (этап от непостоянных менструаций до завершения последней менструации) — от 35 до 50 лет. Такой значительный диапазон объясняется тем, что на начало наступления климакса влияет множество факторов, в том числе наследственность.
Причины, которые провоцируют преждевременное наступление менопаузы:
1. Хронические заболевания
Сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, операции на репродуктивных органах, онкозаболевания и другие могут значительно приближать время наступления климакса.
2. Низкокалорийные диеты и длительное голодание
Крайне не рекомендую увлекаться длительным лечебным голоданием, изнуряющими детокс-программами, диетами с большим дефицитом калорий женщинам любого возраста, но особенно после 35 лет.
3. Образ жизни
Тут все нудно и очевидно: нездоровое питание, хроническая бессонница, тяжёлый физический труд, курение, эмоциональные потрясения повышают риски раннего климакса.
Считается, что нормальный период для наступления климакса — 45-55 лет.
Первые признаки ранней менопаузы в возрасте 40 лет, на которые вам нужно обратить внимание:
- хронические проблемы со сном;
- отсутствие овуляции;
- отеки, замедление обмена веществ;
- избыточный вес без очевидных на то причин;
- ощущение жара, что сменяется на чувство холода;
- нерегулярные менструации.
Профилактика ранней менопаузы:
- контролировать уровень стресса и кортизола;
- вовремя устранять дефициты, особенно железа, витамины группы В;
- меньше кофеина;
- прием мелатонина, если есть показания;
- прием курсами адаптогенов;
- уважать циркадные ритмы (отбой в 22:00/22:30 и подъем до 07:00);
- профилактика инсулинорезистентности: ограничить продукты с ГИ и перекусы;
- минимум 500 г овощей в сыром виде ежедневно.
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