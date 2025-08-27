ТСН в социальных сетях

Развенчиваем миф: как передается бактериальный вагиноз и почему это важно знать каждой женщине

Бактериальный вагиноз — самое распространенное вагинальное состояние у женщин репродуктивного возраста. Его основными симптомами являются неприятный «рыбный» запах, выделения и дискомфорт.

Долгое время считалось, что бактериальный вагиноз (БВ) исключительно «женская проблема», связанная с изменением микрофлоры влагалища. Однако теперь ученые уверены, что он может передаваться половым путем, а мужчины способны быть носителями бактерий, об этом рассказало издание Psychology Today

Что такое бактериальный вагиноз

В норме микрофлора влагалища содержит преимущественно «полезные» бактерии — лактобактерии, которые поддерживают кислую среду и защищают от инфекций. При бактериальном вагинозе баланс нарушается, количество лактобактерий уменьшается, зато растет уровень условно-патогенных бактерий (в частности Gardnerella vaginalis). Они производят соединения — амины, которые и вызывают характерный запах.

Важно: бактериальный вагиноз не является следствием плохой гигиены, как до сих пор иногда считают. Это именно смещение баланса микрофлоры, а не «грязность».

Опасность бактериального вагиноза для здоровья

Бактериальный вагиноз часто возвращается даже после лечения, примерно 60% женщин сталкиваются с рецидивом в течение года. Помимо дискомфорта, он повышает риски:

  • инфицирование ВИЧ и другими ИППП;

  • осложнений во время беременности (преждевременные роды, выкидыши);

  • послеоперационных инфекций в гинекологии.

Может ли бактериальный вагиноз передаваться половым путем

Долгое время врачи спорили, является ли бактериальный вагиноз инфекцией, передающейся половым путем (ИППП). Прорыв произошел благодаря Австралийскому исследованию в 2023 году, в котором участвовали 164 моногамные пары.

  • Женщины с бактериальным вагинозом получали стандартное лечение.

  • Их партнеров случайным образом разделили на две группы: одни мужчины проходили терапию (антибиотики внутрь и крем с клиндамицином для пениса), другие — плацебо.

Результат: в парах, где лечили мужчин, риск повторного бактериального вагиноза у женщин снизился на 63%.

Это подтверждает то, что мужчины могут передавать бактерии, которые вызывают бактериальный вагиноз, а следовательно, оба партнера должны лечиться.

Лечение

  • Чаще всего применяют таблетки или антибактериальные кремы, или гель во влагалище.

  • Если у вас есть постоянный партнер, важно, чтобы лечение проходили оба.

  • Избегать самоназначения «пробиотиков для интимной зоны», их эффективность при бактериальном вагинозе научно не доказана.

  • Поддерживать баланс помогает рацион с клетчаткой, ферментированными продуктами и адекватная интимная гигиена, без агрессивных средств.

Не молчите

Когда болезнь называют ИППП, это часто вызывает стигму. Но стоит помнить, что бактериальный вагиноз — не следствие «легкомыслия», а естественное изменение микробиома, которое может случиться с любым.

Подобные ситуации уже были в истории медицины:

  • После открытия, что рак шейки матки вызывает ВПЧ, отношение к заболеванию изменилось и вакцинация спасла миллионы жизней.

  • В случае с обезьяньей оспой тоже велись дискуссии о классификации как ИППП, потому что это влияет на восприятие и уровень стигматизации.

Поэтому важно не молчать, откровенные разговоры с врачом и партнером помогают сохранить здоровье.

Что делать женщинам

  1. Если у вас появились симптомы, например, неприятный запах или обильные выделения, обратитесь к гинекологу.

  2. Попросите врача объяснить новые подходы к лечению бактериального вагиноза и привлечения партнера.

  3. Помните, что лечение обоих партнеров, это шанс избежать рецидивов и осложнений.

Бактериальный вагиноз — это не стыд и не «женский недосмотр». Это состояние, которое требует современного подхода и внимательного отношения. Говорить о нем открыто, значит заботиться о собственном здоровье и здоровье партнеров.

