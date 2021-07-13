Родить ребенка и не сойти с ума: как избежать послеродовой депрессии

Родить ребенка и не сойти с ума: как избежать послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия – это не миф, от нее страдает почти четверть рожениц. Этот тип депрессии является одним из наиболее частых осложнений постнатального периода.

Существует множество мифов о послеродовой депрессии, один из которых состоит в том, что со временем она пройдет сама собой. На самом деле это очень серьезное заболевание, требующее помощи специалиста и огромной поддержки близких людей. И хотя конкретного лечения послеродовой депрессии не существует, есть методы, позволяющие предупредить развитие такой проблемы.

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Когда после девяти месяцев ожидания на свет появляется крохотный комочек счастья, родители испытывают широкий спектр эмоций. Радость смешивается со страхом за ребенка, его безопасность и правильное развитие.

Послеродовые гормоны заставляют молодую маму испытать настоящий перепад настроения: от моментов эйфории до моментов тотальной депрессии. И в реальности это нормально, но что если плохое настроение станет преобладать, а быть мамой окажется невыносимо ужасно?

Около 80% молодых мам испытывают хандру или послеродовую грусть. Такое состояние связано с физиологическим снижением уровня гормонов в крови, которое начинается примерно через 3-5 дней после родов; спустя неделю симптомы уменьшаются, а через 10-14 дней исчезают полностью.

Однако примерно у 10-13% рожениц подобное состояние не только не уменьшается, а продолжает усугубляться. И здесь важно понять, как самой маме, так и ее окружению, что послеродовая депрессия – это не миф, а существующий диагноз – депрессивный синдром.

Очень важно, как можно раньше заметить первые симптомы такого синдрома. При наличии хотя бы одного из нижеперечисленных расстройств – поговорите об этом с семейным доктором или психотерапевтом:

беспокойство, страх, навязчивые мысли, часто связанные с тревогой за развитие и здоровье ребенка;

подавленное настроение, нежелание испытывать радость;

чрезмерная забота о своем здоровье и самочувствии ребенка;

нарушение сна, бессонница, кошмары, потеря аппетита;

чувство усталости, истощения, недостатка энергии для выполнения повседневных дел;

отсутствие интереса к ребенку, появление раздражительности при его виде;

отказ от грудного вскармливания по неочевидным причинам;

чувство вины, заниженная самооценка и неспособность справиться с ролью матери;

мысли о причинении вреда ребенку или себе, суицидальные мысли.

Молодые мамы, впервые испытывающие послеродовые расстройства настроения, часто принимают их за обычную хандру, хотят справиться самостоятельно, стыдятся просить помощи и признаться, что с чем-то не справляются. И это большая ошибка, ведь достаточно нескольких месяцев, чтобы обычная на первый взгляд грусть переросла в запущенную стадию депрессии.

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Послеродовая депрессия требует медицинской помощи. Вы не сможете справиться с этим в одиночку, но знайте, что это не ваша вина. Это не делает вас плохой матерью и не означает, что вы не любите своего ребенка. Вы просто заболели, и вам нужно пройти лечение.

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И беременные женщины, и их семьи должны знать о существовании такой проблемы, как послеродовая депрессия, которая может затронуть любую женщину, независимо от ситуации и материальных условий.

Итак, что делать женщине, чтобы предупредить послеродовую депрессию. Советы будущим мамам:

осознайте, что наступление материнства тесно связано с пересмотром всего жизненного уклада. Ко многому придется приспособиться, со многим смириться;

постарайтесь понять, что нужно расставить приоритеты, и зачастую на первом месте будете ребенок;

если кажется, что в доме настал хаос, помните – это явление временное;

не забывайте быть наедине с собой – понежиться в ванной, купить новое платье, заглянуть к подружке на чай или сходить в косметический кабинет. Не стесняйтесь изредка просить семью посидеть с ребенком и дать возможность вам отдохнуть;

постарайтесь четко распределить обязанности, не забывайте мужа просить о помощи. Напоминайте, что от настроения мамы зависит атмосфера в доме;

отдыхайте после родов: спит малыш – спит мама. Сейчас ваша задача – быть счастливой мамой и довольной женщиной;

находите время для физической активности. Даже банальная йога и плавание стимулируют выработку дофамина и серотонина – гормонов счастья. Доказано: если в период депрессии заняться спортом, эмоциональное состояние улучшается быстрее;

обязательно говорите с мужем, делитесь своими переживаниями и эмоциональными проблемами;

если чувствуете, что не удается справиться с депрессией, – не стесняйтесь обратиться к психотерапевту.

Нередко у многих матерей послеродовая депрессия проходит самостоятельно, но, как правило, через длительное время, когда расстройство уже негативно повлияло на отношения с ребенком и партнером. Чем раньше будут предприняты соответствующие шаги и меры профилактики, тем лучше. Благодаря этому женщина сможет сблизиться со своим ребенком и помочь ему правильно развиваться.

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