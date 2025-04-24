"Рыбная" вонь: причины возникновения вагинального запаха и 6 домашних средств против него

"Рыбная" вонь: 6 домашних средств против вагинального запаха и причины его возникновения / © Credits

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Такой запах, особенно если сопровождается желто-зелеными выделениями, зудом или жжением, может свидетельствовать о влагалищной инфекции. Издание Tua Saúde обращает внимание на то, что помимо медицинских препаратов, существуют и натуральные домашние средства, помогающие устранить неприятный запах и облегчить симптомы.

Внимание! Домашние методы не являются заменой медицинского лечения. Если симптомы сохраняются, обязательно обратитесь к гинекологу.

Домашние средства против вагинального запаха

Сидячая ванна с листьями гуавы

Листья гуавы — мощный природный антибиотик. Они помогают снизить воспаление, бороться с бактериями и грибками.

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Способ использования:

30 г листья залить литром воды, кипятить, настоять несколько минут, процедить. Сделать сидячую ванну, очищая интимную зону до охлаждения воды. Повторять 2–3 раза в день.

Чеснок — природный антибиотик

Чеснок — хорошо известен своей способностью бороться с инфекциями. Он уменьшает количество патогенных микробов и способствует восстановлению микрофлоры.

Способы использования:

Прием капсул с чесночным маслом.

Местное применение: вставить очищенный зубчик чеснока на ночь во влагалище. Перед использованием обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.

Настой из коры Стрифнодендрона

Это растение используется для борьбы с инфекциями, вызывающими неприятные выделения.

Способ использования:

2 ст. л коры прокипятить в 1 л воды в течение 10 мин. Охладить и сделать сидячую ванночку. Делать 1 раз в день 3 дня подряд.

Перуанский перец

Кора этого растения обладает противомикробными свойствами. Особенно эффективна при легких бактериальных поражениях.

Способ использования:

10 г коры варить 10 мин в 1,5 л воды. Процедить, охладить, сделать ванну. Повторять трижды в день в течение 3 дней.

Розовый перец

Обладает антисептическими свойствами, помогает уменьшить запах и зуд.

Способ использования:

10 г коры на 1,5 л воды — по тому же принципу, как и перуанский перец.

Сбалансированное питание

Пища напрямую влияет на микрофлору. В рационе должны быть:

Овощи и фрукты,

Пробиотики — кефир, натуральный йогурт,

Много воды.

Это поддерживает иммунитет и здоровое бактериальное равновесие во влагалище.

Что вызывает «рыбный» запах из влагалища

Бактериальный вагиноз

Самая распространенная причина. Вызывается бактерией Gardnerella vaginalis. Запах — резкий, тухло-рыбный. Выделения могут быть серыми или желтыми.

Лечение: антибиотики. Без лечения может вызвать осложнения — в частности, риск заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) или воспаление малого таза.

Трихомониаз

Паразитарная инфекция (Trichomonas vaginalis). Выделения — желто-зеленые, пенистые, с очень неприятным запахом. Может сопровождаться жжением и болью.

Лечение: медицинские препараты, половое содержание во время терапии. Лечиться должны оба партнера.

Гонорея

Инфекция, передающаяся половым путем. Вызывает желтые, гнойные выделения с запахом. Возможны боли, жжение во время мочеиспускания.

Лечение: антибиотики по назначению врача. Несвоевременное лечение может привести к бесплодию.

Когда обращаться к врачу

Если запах не проходит после нескольких дней домашнего лечения.

Если появились боли, зуд, необычные выделения.

Если есть подозрение на ИППП.

Если запах сопровождается повышением температуры.

Профилактика вагинального дискомфорта

Ежедневная гигиена с использованием мягких средств (без ароматизаторов).

Выбор хлопкового белья.

Избегание чрезмерной интимной гигиены (особенно спринцевания).

Отказ от синтетического белья и тесной одежды.

Использование презервативов.

Регулярные гинекологические осмотры.

Эта тема деликатна, но очень важна. Знание о собственном теле и внимательном отношении к переменам — первый шаг к здоровью и уверенности в себе.