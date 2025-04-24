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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гинекология
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435
Время на прочтение
3 мин

"Рыбная" вонь: причины возникновения вагинального запаха и 6 домашних средств против него

Иногда женское тело посылает сигналы, которые не следует игнорировать. Один из таких — резкий, неприятный запах, напоминающий тухлую рыбу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
"Рыбная" вонь: 6 домашних средств против вагинального запаха и причины его возникновения

"Рыбная" вонь: 6 домашних средств против вагинального запаха и причины его возникновения / © Credits

Такой запах, особенно если сопровождается желто-зелеными выделениями, зудом или жжением, может свидетельствовать о влагалищной инфекции. Издание Tua Saúde обращает внимание на то, что помимо медицинских препаратов, существуют и натуральные домашние средства, помогающие устранить неприятный запах и облегчить симптомы.

Внимание! Домашние методы не являются заменой медицинского лечения. Если симптомы сохраняются, обязательно обратитесь к гинекологу.

Домашние средства против вагинального запаха

Сидячая ванна с листьями гуавы

Листья гуавы — мощный природный антибиотик. Они помогают снизить воспаление, бороться с бактериями и грибками.

Способ использования:

30 г листья залить литром воды, кипятить, настоять несколько минут, процедить. Сделать сидячую ванну, очищая интимную зону до охлаждения воды. Повторять 2–3 раза в день.

Чеснок — природный антибиотик

Чеснок — хорошо известен своей способностью бороться с инфекциями. Он уменьшает количество патогенных микробов и способствует восстановлению микрофлоры.

Способы использования:

  • Прием капсул с чесночным маслом.

  • Местное применение: вставить очищенный зубчик чеснока на ночь во влагалище. Перед использованием обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.

Настой из коры Стрифнодендрона

Это растение используется для борьбы с инфекциями, вызывающими неприятные выделения.

Способ использования:

2 ст. л коры прокипятить в 1 л воды в течение 10 мин. Охладить и сделать сидячую ванночку. Делать 1 раз в день 3 дня подряд.

Перуанский перец

Кора этого растения обладает противомикробными свойствами. Особенно эффективна при легких бактериальных поражениях.

Способ использования:

10 г коры варить 10 мин в 1,5 л воды. Процедить, охладить, сделать ванну. Повторять трижды в день в течение 3 дней.

Розовый перец

Обладает антисептическими свойствами, помогает уменьшить запах и зуд.

Способ использования:

10 г коры на 1,5 л воды — по тому же принципу, как и перуанский перец.

Сбалансированное питание

Пища напрямую влияет на микрофлору. В рационе должны быть:

  • Овощи и фрукты,

  • Пробиотики — кефир, натуральный йогурт,

  • Много воды.

Это поддерживает иммунитет и здоровое бактериальное равновесие во влагалище.

Что вызывает «рыбный» запах из влагалища

Бактериальный вагиноз

Самая распространенная причина. Вызывается бактерией Gardnerella vaginalis. Запах — резкий, тухло-рыбный. Выделения могут быть серыми или желтыми.

Лечение: антибиотики. Без лечения может вызвать осложнения — в частности, риск заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) или воспаление малого таза.

Трихомониаз

Паразитарная инфекция (Trichomonas vaginalis). Выделения — желто-зеленые, пенистые, с очень неприятным запахом. Может сопровождаться жжением и болью.

Лечение: медицинские препараты, половое содержание во время терапии. Лечиться должны оба партнера.

Гонорея

Инфекция, передающаяся половым путем. Вызывает желтые, гнойные выделения с запахом. Возможны боли, жжение во время мочеиспускания.

Лечение: антибиотики по назначению врача. Несвоевременное лечение может привести к бесплодию.

Когда обращаться к врачу

  • Если запах не проходит после нескольких дней домашнего лечения.

  • Если появились боли, зуд, необычные выделения.

  • Если есть подозрение на ИППП.

  • Если запах сопровождается повышением температуры.

Профилактика вагинального дискомфорта

  • Ежедневная гигиена с использованием мягких средств (без ароматизаторов).

  • Выбор хлопкового белья.

  • Избегание чрезмерной интимной гигиены (особенно спринцевания).

  • Отказ от синтетического белья и тесной одежды.

  • Использование презервативов.

  • Регулярные гинекологические осмотры.

Эта тема деликатна, но очень важна. Знание о собственном теле и внимательном отношении к переменам — первый шаг к здоровью и уверенности в себе.

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