Самообследование молочных желез: как и когда проверять грудь

Рак молочных желез занимает третье место в структуре женских онкологических заболеваний. По данным национального Института рака, в прошлом году болезнь диагностировали у 12 тыс. украинок.

О том, как и когда проводить самообследование груди и почему самоосмотр не отменяет визит к врачу, рассказал врач-маммолог в клинике ISIDA Навроцкая Светлана Юрьевна.

Правила самообследования груди

Самообследование молочных желез – это регулярное обследование груди на наличие изменений. В идеале оно должно проводиться каждый месяц после завершения менструации с 5-й по 12-й день менструального цикла. Желательно – ежемесячно в один и то же день цикла, например, на 7-й день.

Если у вас нерегулярный менструальный цикл, проводите самообследование груди после завершения текущей менструации и при отсутствии боли или набухания в молочных железах.

Для самообследования снимите бюстгальтер, встаньте перед зеркалом в хорошо освещаемой комнате и опустите руки вдоль туловища (поставьте на пояс). Затем:

1. Осмотрите внешний вид обеих молочных желез – сильный "перекос", отечность, втяжение кожи, смещение молочной железы в сторону не являются нормой. Небольшая асимметрия, которая была раньше, не повод для паники;

2. Оцените состояние кожи – кожа в области груди не должна быть красной, сморщенной, втянутой, шелушиться или зудеть. Появление сыпи, "лимонной корки", ямок или бугорков – нежелательные состояния;

3. Сожмите сосок двумя пальцами, подушечками пальцев прощупайте кожу вокруг соска по часовой стрелке. В норме сосок должен иметь ровный светло-розовый или темно-коричневый окрас. Ареола вокруг соска – четкий, ровный контур. Зуд, сморщивание, втягивание соска, образование вокруг соска корок, трещин или язвочек, присутствие выделений любого цвета или боли при сжимании – тревожные симптомы;

4. Поднимите руку вверх, согните в локте. Подушечками пальцев на противоположной руке прощупайте ткани молочной железы. Сначала обследуйте на наличие образований внешний слой кожи, эпидермис, прощупывая кожу медленными, круговыми движениями. Затем вдавливающими движениями исследуйте глубокие ткани молочной железы. Направление движений при пальпации – от ключицы к нижнему ряду ребер, от центра грудной клетки к подмышечным впадинам.

При прощупывании обращайте внимание на наличие уплотнений под кожей и на состояние лимфатических узлов под мышками. Узлы не должны быть увеличенными, болеть при нажатии, подъеме руки или в состоянии покоя;

5. Медленно поднимите обе руки вверх – грудь должна "вытягиваться" вверх без боли и быть симметричной.

После осмотра перед зеркалом, обследуйте грудь в положении лежа. Лягте на спину на ровную твердую поверхность. Под обследуемую грудь подложите валик или подушку, руку заведите за голову, согнув в локте. Противоположной к обследуемой груди рукой медленно прощупайте ткани, двигаясь по спирали в направлении от подмышки к соску. Можно разделить грудь мысленно на четыре квадрата, и на каждом квадрате прощупывать ткани сверху вниз.

О подводных камнях самообследования

Самообследование – это бесплатный метод осмотра женкой груди в домашних условиях, но не самый надежный. Во-первых, вы не можете нащупать маленькое новообразование, расположенное в глубоких тканях. Во-вторых, не обнаружив в груди уплотнения в текущем месяце, успокаиваетесь и откладываете визит к маммологу. При этом вы можете проводить самоосмотр неправильно или бегло из-за страха обнаружить уплотнение. Женщинам со средним и высоким риском развития рака молочных желез Американское онкологическое сообщество (American Cancer Society, ACS) не советует проводить самообследование груди из риска пропустить начало развития болезни.

На сегодняшний день самыми информативными и точными методами профилактики рака молочных желез являются ультразвуковая диагностика или маммография. Женщинам до 40 лет традиционно раз в год проводится ультразвуковая диагностика. После 40 лет – маммография, поскольку с возрастом молочные железы теряют плотность и меняют структуру. А маммография позволяет четко их визуализировать.

Самообследование не заменяет визит к маммологу, но каждая женщина должна знать, как выглядит ее грудь в норме, чтобы заметить изменения. При этом наличие уплотнения не всегда свидетельствует о развитии рака молочных желез. Это может быть доброкачественное образование, например, фиброаденома или киста.

Обязательно обратиться к маммологу я советую женщинам, которые:

больше года не проверяли грудь;

имеют генетическую предрасположенность к раку молочных желез – РМЖ был у мамы, бабушки, сестры, тети;

испытывают боль в груди при менструации;

заметили любые изменения в области груди или подмышечной зоне.

Заболевания молочной железы, в частности – рак, лечится, но успешность и длительность лечения зависит от стадии заболевания. Поэтому не оттягивайте визит к врачу, особенно, если вас что-то беспокоит.

Запланируйте обследование груди сегодня ради здорового будущего!

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