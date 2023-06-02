Симптомы дефицита эстрогенов у молодых женщин: когда следует сдать анализы

Эстрогены – одни из важнейших женских гормонов, а их дефицит может быть связан со многими неприятными последствиями для женщин.

Эстрогены необходимы для многих процессов, происходящих в организме женщины. В период полового созревания эстрогены нужны для правильного развития всех женских признаков, включая рост матки и фаллопиевых труб. Кроме того, эстрогены влияют на женскую фертильность, либидо, а также на менструальный цикл и общее свертываемость крови. Эти гормоны также важны для состояния кожи и психического здоровья. Поэтому недостаток эстрогенов часто связан с развитием у женщин разнообразных неприятных симптомов.

Какие признаки дефицита эстрогена и как исправить низкий уровень этого гормона, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко .

Эстроген – что это, какими свойствами обладает этот женский половой гормон

Когда мы говорим об эстрогене, мы подразумеваем стероидные гормоны — эстрон (Е1), эстрадиол (Е2) и эстриол (Е3), каждый из которых имеет несколько разные эффекты и разные лабораторные стандарты. Синтез гормонов группы эстрогенов происходит в яичниках и в небольшом количестве в жировой ткани, плаценте, костях и головном мозге. Основная роль эстрогенов у женщин заключается в поддержании развития половых признаков (развитие половых органов и молочных желез), регуляции менструального цикла, подготовке слизистой матки к имплантации эмбриона, сохранении беременности, регуляции липидного, белкового, а также кальциевого обмена.

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Эстрогены также оказывают защитное действие на стенки сосудов, повышают свертываемость крови и благотворно влияют на психоэмоциональное состояние. Примечательно, что небольшое количество эстрогенов есть и у мужчин, в этом случае они отвечают за регуляцию полового влечения и созревание сперматозоидов.

Причины снижения уровня эстрогенов в организме

Дефицит эстрогенов является физиологическим явлением у женщин в постменопаузе. Это связано с прекращением секреторной деятельности яичников, в большей степени отвечающих за синтез эстрогенов. Дефицит эстрогенов в молодом возрасте, как правило, вызван многочисленными патологиями, которые делятся на две группы — первичная и вторичная недостаточность яичников.

Дефицит эстрогенов при первичной недостаточности яичников может привести к таким состояниям, как:

преждевременная недостаточность яичников;

недоразвитие, неправильное строение яичников;

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

дисгенезия яичников;

синдром Тернера.

В свою очередь, вторичная недостаточность яичников и связанный с ней дефицит эстрогенов могут быть вызваны такими факторами, как:

применение препаратов, подавляющих овуляцию;

недостаточность гипофиза, являющегося местом секреции фолликулостимулирующего гормона;

чрезмерные физические нагрузки (чаще касается спортсменов, профессионально занимающихся спортом);

анорексия, хроническое голодание;

злоупотребление алкоголем.

Врач часто назначает анализ на эстрогены с одновременным определением других половых гормонов – прогестерона, лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и пролактина (ПРЛ).

Симптомы дефицита эстрогена

Дефицит эстрогена вызывает широкий спектр симптомов, основным из которых является нарушение регуляции менструального цикла. Другие общие симптомы включают в себя:

проблемы со сном;

перепады настроения, а иногда и депрессия;

раздражительность;

снижение либидо;

сухость влагалища;

снижение упругости кожи;

значительно снижена выработка коллагена;

проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Дефицит эстрогена также связан с риском развития некоторых заболеваний, таких как инфекции мочевыводящих путей и остеопороз. Кроме того, низкая концентрация гормона в организме может вызвать проблемы с недержанием мочи.

Дефицит эстрогенов: когда вспомнить об анализах

Все женщины подвержены риску дефицита эстрогена. Однако есть некоторые особые ситуации, когда этот риск увеличивается. Поэтому в каждом из следующих случаев следует не забывать регулярно проверять концентрацию этого гормона:

в условиях СПКЯ (синдрома поликистозных яичников);

при наличии на яичниках кист и т.д. доброкачественных новообразований;

в случае диагностированной анорексии;

в случае обнаруженного синдрома Тернера;

в случае имеющейся гипофизарной недостаточности.

Тестирование на уровень эстрогенов также следует проводить при бесплодии, значительном снижении либидо и нарушении менструального цикла.

Дефицит эстрогенов, его лечение. Как увеличить концентрацию гормона

При лечении дефицита этого гормона в качестве их дополнения используют натуральные и синтетические эстрогены. Такие лекарственные препараты можно использовать как перорально, так и влагалищно, они выпускаются в виде таблеток, свечей, кремов.

Также врач может дополнительно порекомендовать препараты для облегчения симптомов дефицита эстрогенов, например, вагинальные увлажняющие гели с гиалуроновой кислотой. Кроме того, следует позаботиться о правильном питании — меню должно быть богато фитоэстрогенными. Это органические соединения растительного происхождения, характеризующиеся структурой и действием, подобными эстрогенам. Поэтому рацион питания следует разнообразить такими продуктами, как бобовые, цветная капуста, брокколи, масло примулы вечерней, соевые бобы.

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