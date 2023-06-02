Симптомы дефицита эстрогенов у молодых женщин: когда следует сдать анализы

Эстрогены – одни из важнейших женских гормонов, а их дефицит может быть связан со многими неприятными последствиями для женщин.
Эстрогены необходимы для многих процессов, происходящих в организме женщины. В период полового созревания эстрогены нужны для правильного развития всех женских признаков, включая рост матки и фаллопиевых труб. Кроме того, эстрогены влияют на женскую фертильность, либидо, а также на менструальный цикл и общее свертываемость крови. Эти гормоны также важны для состояния кожи и психического здоровья. Поэтому недостаток эстрогенов часто связан с развитием у женщин разнообразных неприятных симптомов.
Какие признаки дефицита эстрогена и как исправить низкий уровень этого гормона, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко .
Эстроген – что это, какими свойствами обладает этот женский половой гормон
Когда мы говорим об эстрогене, мы подразумеваем стероидные гормоны — эстрон (Е1), эстрадиол (Е2) и эстриол (Е3), каждый из которых имеет несколько разные эффекты и разные лабораторные стандарты. Синтез гормонов группы эстрогенов происходит в яичниках и в небольшом количестве в жировой ткани, плаценте, костях и головном мозге. Основная роль эстрогенов у женщин заключается в поддержании развития половых признаков (развитие половых органов и молочных желез), регуляции менструального цикла, подготовке слизистой матки к имплантации эмбриона, сохранении беременности, регуляции липидного, белкового, а также кальциевого обмена.
Эстрогены также оказывают защитное действие на стенки сосудов, повышают свертываемость крови и благотворно влияют на психоэмоциональное состояние. Примечательно, что небольшое количество эстрогенов есть и у мужчин, в этом случае они отвечают за регуляцию полового влечения и созревание сперматозоидов.
Причины снижения уровня эстрогенов в организме
Дефицит эстрогенов является физиологическим явлением у женщин в постменопаузе. Это связано с прекращением секреторной деятельности яичников, в большей степени отвечающих за синтез эстрогенов. Дефицит эстрогенов в молодом возрасте, как правило, вызван многочисленными патологиями, которые делятся на две группы — первичная и вторичная недостаточность яичников.
Дефицит эстрогенов при первичной недостаточности яичников может привести к таким состояниям, как:
- преждевременная недостаточность яичников;
- недоразвитие, неправильное строение яичников;
- синдром поликистозных яичников (СПКЯ);
- дисгенезия яичников;
- синдром Тернера.
В свою очередь, вторичная недостаточность яичников и связанный с ней дефицит эстрогенов могут быть вызваны такими факторами, как:
- применение препаратов, подавляющих овуляцию;
- недостаточность гипофиза, являющегося местом секреции фолликулостимулирующего гормона;
- чрезмерные физические нагрузки (чаще касается спортсменов, профессионально занимающихся спортом);
- анорексия, хроническое голодание;
- злоупотребление алкоголем.
Врач часто назначает анализ на эстрогены с одновременным определением других половых гормонов – прогестерона, лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и пролактина (ПРЛ).
Симптомы дефицита эстрогена
Дефицит эстрогена вызывает широкий спектр симптомов, основным из которых является нарушение регуляции менструального цикла. Другие общие симптомы включают в себя:
- проблемы со сном;
- перепады настроения, а иногда и депрессия;
- раздражительность;
- снижение либидо;
- сухость влагалища;
- снижение упругости кожи;
- значительно снижена выработка коллагена;
- проблемы с памятью и концентрацией внимания.
Дефицит эстрогена также связан с риском развития некоторых заболеваний, таких как инфекции мочевыводящих путей и остеопороз. Кроме того, низкая концентрация гормона в организме может вызвать проблемы с недержанием мочи.
Дефицит эстрогенов: когда вспомнить об анализах
Все женщины подвержены риску дефицита эстрогена. Однако есть некоторые особые ситуации, когда этот риск увеличивается. Поэтому в каждом из следующих случаев следует не забывать регулярно проверять концентрацию этого гормона:
- в условиях СПКЯ (синдрома поликистозных яичников);
- при наличии на яичниках кист и т.д. доброкачественных новообразований;
- в случае диагностированной анорексии;
- в случае обнаруженного синдрома Тернера;
- в случае имеющейся гипофизарной недостаточности.
Тестирование на уровень эстрогенов также следует проводить при бесплодии, значительном снижении либидо и нарушении менструального цикла.
Дефицит эстрогенов, его лечение. Как увеличить концентрацию гормона
При лечении дефицита этого гормона в качестве их дополнения используют натуральные и синтетические эстрогены. Такие лекарственные препараты можно использовать как перорально, так и влагалищно, они выпускаются в виде таблеток, свечей, кремов.
Также врач может дополнительно порекомендовать препараты для облегчения симптомов дефицита эстрогенов, например, вагинальные увлажняющие гели с гиалуроновой кислотой. Кроме того, следует позаботиться о правильном питании — меню должно быть богато фитоэстрогенными. Это органические соединения растительного происхождения, характеризующиеся структурой и действием, подобными эстрогенам. Поэтому рацион питания следует разнообразить такими продуктами, как бобовые, цветная капуста, брокколи, масло примулы вечерней, соевые бобы.
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