Симптомы менопаузы: врачи назвали признаки, которые часто путают с усталостью

Женщина с вентилятором / © Credits

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Мы часто говорим так, будто менопауза длится годами, но на самом деле это конкретный момент во времени: 12 месяцев после последней менструации. Период, предшествующий этому, называется перименопаузой; он характеризуется нерегулярными менструациями и хорошо известными симптомами — такими как «приливы», нарушения сна и перепады настроения, возникающие из-за колебаний уровня гормонов, в частности эстрогена.

После наступления менопаузы симптомы у многих женщин, как правило, ослабевают, однако для сохранения здоровья в зрелом возрасте по-прежнему могут потребоваться медикаментозная терапия (например, заместительная гормональная терапия — ЗГТ) и определенные изменения в образе жизни.

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Так как же понять, что такое перименопауза, или определить, приближается ли менопауза?

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Woman&Home пообщались с ведущими специалистами в области помощи женщинам в период менопаузы, чтобы выяснить, на какие симптомы стоит обратить внимание, как определить свою стадию и какая поддержка доступна каждой женщине.

Что такое менопауза

Менопауза наступает тогда, когда у женщины в течение года не было менструаций, объясняет доктор Луиза Ньюсон. Это происходит из-за того, что яичники перестают нормально функционировать, что приводит к снижению уровня гормонов.

По словам доктора Аарти Сины, семейного врача и посла платформы, посвященной теме менопаузы, для подтверждения менопаузы даже не обязательно сдавать анализ крови. На этом этапе яичники больше не производят яйцеклетки, а уровень эстрогена остается низким. Симптомы, характерные для перименопаузы (такие как «приливы» и перепады настроения), могут стать менее выраженными, зато на первый план могут выйти другие проявления: сухость влагалища, проблемы с мочеиспусканием, а также общие боли в теле.

Средний возраст наступления менопаузы составляет 51 год. Однако всё индивидуально и зависит от таких факторов, как генетика и состояние здоровья.

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Симптомы менопаузы

В период перименопаузы менструации могут стать нерегулярными или обильными, а после наступления менопаузы они прекращаются совсем. Если после наступления менопаузы появляются какие-либо кровотечения или кровянистые выделения, обязательно обратитесь к врачу.

В остальном симптомы перименопаузы и менопаузы очень похожи.

Отсутствие менструаций: официально менопауза наступает тогда, когда менструации отсутствуют в течение 12 месяцев.

Сухость влагалища: согласно исследованию, около 19% женщин сталкиваются с этим симптомом в первые годы перименопаузы, а в возрасте от 57 до 69 лет этот показатель возрастает до 34%. Это вызывает дискомфорт и может затруднить половую жизнь во время менопаузы.

Боли в теле: боль в суставах возникает из-за снижения уровня эстрогена, который обычно защищает суставы от воспаления. С понижением уровня гормонов мы также теряем плотность костной ткани, что без принятия соответствующих мер может привести к таким состояниям, как остеопороз.

Подавленное настроение: во время менопаузы могут возникать психологические симптомы: подавленное настроение, недостаток энергии, навязчивые мысли, чувство собственной неполноценности, низкая самооценка, потеря уверенности в себе и раздражительность. У некоторых женщин в этот период даже возникают мысли о самоубийстве».

Приливы жара: Если вы внезапно чувствуете сильный жар, который распространяется по всему телу и лицу, из-за чего вам становится слишком жарко, вы потеете, а кожа краснеет — возможно, у вас случаются «приливы». Впрочем, у многих женщин после завершения перименопаузы частота таких приступов уменьшается.

Изменения в работе пищеварительной системы : Гормональные изменения во время менопаузы могут вызывать ряд проблем с пищеварением, в частности тошноту, диарею, спазмы и вздутие живота.

«Туман в голове»: женщинам может быть трудно вспомнить, зачем они зашли в комнату; они могут забывать о привычных делах или простых действиях, им бывает сложно подобрать нужные слова или вспомнить имена людей — в целом возникает ощущение некоторого умственного дисбаланса. Также может быть трудно сосредоточиться или сконцентрироваться на текущей задаче.

Изменения веса: Вполне нормально замечать увеличение веса в области талии (так называемый «менопаузальный живот»), поскольку снижение уровня гормонов приводит к отложению жира именно в этой зоне.

Нарушения сна: приливы могут возникать и ночью, из-за чего некоторые женщины страдают от ночной потливости. Кроме того, женщины жалуются на бессонницу или изменения в режиме сна.

Что такое ранняя менопауза

Ранняя менопауза часто наступает у женщин в возрасте до 45 лет. Это случается нечасто, но возможно, объясняет доктор Ньюсон. Раннюю менопаузу ещё называют преждевременной недостаточностью яичников; она возникает у женщин в возрасте до 40 лет, — отмечает она. — Это довольно распространённое явление: оно может касаться примерно одной из ста женщин в возрасте до 40 лет и одной из тысячи женщин в возрасте до 30 лет.

Иногда ранняя менопауза наступает без видимых причин. В других случаях она может быть следствием удаления яичников (хирургического вмешательства) или их повреждения — например, в результате приема определенных лекарств или лучевой терапии. Менопауза может начаться в любом возрасте — даже в подростковом.

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Раннюю менопаузу необходимо диагностировать и лечить, поскольку женщины, у которых она наступает преждевременно, подвержены более высоким рискам для здоровья, чем те, у кого менопауза началась в более зрелом возрасте.

Что помогает при симптомах менопаузы

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) является наиболее эффективным методом лечения многих симптомов менопаузы. Большинство женщин могут безопасно применять её под наблюдением врача. Это может быть чрезвычайно полезно для тех, кто сталкивается с «приливами», ночной потливостью, перепадами настроения и сухостью влагалища — состоянием, которое может приводить к таким проблемам, как боль во время полового акта.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) доступна в различных формах, в частности в виде кремов, гелей или спреев. Для женщин, страдающих сухостью влагалища, могут быть эффективны средства местного действия — кремы, вагинальные суппозитории (свечи) или кольца, вводимые непосредственно во влагалище.

Однако не все могут или хотят применять ЗГТ. К счастью, существует немало альтернатив. К ним относятся как лекарственные средства, направленные на устранение конкретных симптомов (например, антидепрессанты, которые могут назначаться при подавленном настроении, ангедонии или тревожности в период менопаузы), так и изменения образа жизни.

Хотя на рынке представлено множество диетических добавок и мультивитаминов, которые якобы облегчают симптомы менопаузы, к ним следует относиться скептически. Убедительных доказательств их эффективности нет.

Если вам нужна помощь в связи с симптомами менопаузы, обратитесь к врачу: он поможет подобрать оптимальную для вас стратегию действий.

Этапы менопаузы

Часто под термином «менопауза» понимают весь период — от появления первых симптомов до постменопаузы, однако на самом деле выделяют три отдельных этапа. Вот как их различать:

Перименопауза — это начальный этап и переходный период от пременопаузы (когда у большинства женщин ещё бывают менструации) к постменопаузе. «Уровни эстрогена и прогестерона в организме женщины значительно колеблются и постепенно снижаются. Это может вызывать различные симптомы, в частности „приливы“, перепады настроения, бессонницу и нерегулярные менструации. Этот этап иногда длится несколько лет.

Менопауза— это конкретный момент во времени: день, наступающий ровно через год после последней менструации. Если у женщины в течение 12 месяцев подряд отсутствуют менструации, это означает, что она вступила в период менопаузы. Это знаменует естественное завершение репродуктивного возраста и прекращение менструаций; этот этап наступает после периода перименопаузы.

Постменопауза — это период, наступающий сразу после этого. С одной стороны, он связан с повышенным риском развития определённых заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, однако для многих женщин этот период может стать и очень позитивным этапом жизни.

Советы по облегчению симптомов менопаузы

Контролируйте уровень стресса: хотя совет «меньше нервничать» звучит просто, врачи отмечают, что снижение уровня кортизола действительно оказывает значительный положительный эффект.

Оставайтесь активными: продолжайте заниматься любимыми видами физической активности, но, как советует доктор Сина, сочетайте силовые упражнения с кардиотренировками — это поможет сохранить плотность костей и здоровье сердца.

Улучшайте качество сна: по словам доктора Сины, многим в этом помогают практики осознанности и методы релаксации, например, йога.

Пересмотрите свой рацион: старайтесь употреблять продукты, содержащие природные эстрогены (например, сою и другие растительные соединения — но обязательно проконсультируйтесь с врачом), ограничьте употребление алкоголя, откажитесь от курения и потребляйте достаточное количество белка.

Обратитесь к своему семейному врачу: именно он сможет дать вам лучшую консультацию по всем вариантам лечения, включая лекарства, ЗГТ и любые дополнительные добавки, которые вам следует включить в свой рацион.

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