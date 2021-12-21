"Синдром медового месяца": как избежать посткоитального цистита

Нередко случается, что на первый или второй день после полового акта у женщины возникают жалобы на неприятные ощущения в уретре, похожие на обычный цистит, а именно: частое мочеиспускание, боль, изжога в участке мочеиспускательного канала и др.

Такое может случиться даже после первого полового контакта в жизни женщины. Эта болезнь называется посткоитальным циститом, который отличается от классического цистита тем, что возникает только после полового акта и носит гинекологически-урологический характер. Подробнее об этой болезни рассказала Людмила Шевчук – акушер-гинеколог Житомирского медицинского центра "Медибор".

Болезнь атакует после полового акта

Посткоитальный цистит еще называют "синдромом медового месяца". Это название болезнь приобрела еще в древние времена, когда девушки сохраняли целомудрие до самой свадьбы, и часто после первой брачной ночи их атаковала неприятная болезнь. Дело в том, что при разрыве девичьей плевы получают повреждения уретра и влагалище, а это "ворота" для инфекций. Посткоитальный цистит – заболевание мочевыводящих путей, протекающее в виде воспалительного процесса слизистой мочевого пузыря.

Посткоитальный цистит может быть не только у молодых девушек после первой интимной близости, но и у зрелых женщин, давно живущих половой жизнью, а также даже у женщин, находящихся в климактерическом периоде. Но всегда – после полового акта.

Какие симптомы болезни

Женщина испытывает жжение слизистой влагалища, частые призывы к мочеиспусканию, рези при мочеиспускании, постоянное чувство наполненности мочевого пузыря, неприятные ощущения в области уретры (боль, покалывание, раздражение), покраснение наружных половых органов. Может быть коричневый цвет мочи с примесью крови. Из-за такого неприятного состояния женщина постоянно находится в эмоциональном напряжении, а указанные симптомы ее просто истощают. Она отказывается от сексуальной жизни, и все это отражается на отношениях с мужчиной.

Половой контакт не является причиной болезни

Эта болезнь вызывается бактериальной инфекцией, чаще всего – кишечной палочкой. При этом половой контакт не является непосредственной причиной возникновения данного заболевания. Он только играет роль пускового механизма, а причин может быть много.

Одна из них – это особенность анатомического строения женщины, то есть когда отверстия влагалища и уретры расположены очень близко друг к другу. Тогда во время полового акта уретра сильно раздражается, слизистая травмируется и внутренняя поверхность уретры атакуют бактерии. Еще одна причина – чрезмерная подвижность самого мочеиспускательного канала при половом контакте, что упрощает попадание инфекции.

Если половой контакт длится довольно долго, а у женщины наблюдается чрезмерная сухость слизистой половых путей, то в слизистой оболочке могут возникать повреждения в виде микротрещин, из-за которых в толщу слизистой попадает микроорганизм. Такие микротрещинки могут возникать и в период лактации или в период климакса, когда у женщины не производится достаточное количество смазки, и тогда в слизистую легко попадают бактерии. Они проникают и тогда, когда женщина носит синтетическое или очень тесное белье. Кроме того, когда половые партнеры применяют поочередно разные виды секса (вагинальный и анальный), кишечная палочка очень легко попадает в уретру.

Еще одна причина – снижение уровня лактобактерий во влагалище, вследствие чего снижается реакция самой среды, то есть среда влагалища вместо слабокислого становится щелочной. Такая ситуация приводит к бактериальному вагинозу (невоспалительному синдрому), при котором активируется кишечная инфекция. В таком случае она может быстро развиваться и вызвать воспаление.

Если женщины используют слишком много спермицидов (свечи, применяемые для профилактики беременности), например, 5-6 раз за один вечер, это приводит к нарушению микробиоциноза влагалища. То есть спермициды уничтожают все бактерии, как хорошие, так и плохие. А это вызывает бактериальный вагиноз, ускоряющий рост кишечной палочки.

Что делать для профилактики и как лечиться

После полового контакта женщина должна произвести водное орошение внешних половых путей без мыльных средств, то есть просто подмыться водой. Совершить мочеиспускание, даже если не очень хочется. Это делается для того, чтобы моча смыла микроорганизмы со стенок уретры, и они не начали развиваться.

Следует также следить за диетой: не есть излишне соленого, жареного, жирного и копченого. Важно не забывать потреблять много воды – в среднем полтора-два литра в день. Отлично пить морс из клюквы, ведь клюква имеет лечебный эффект и предупреждает развитие патологических бактерий.

Для профилактики хорошо принимать и другие природные уроантисептики, которые могут быть в виде гелей, саше или в другой удобной для приема форме.

Специфические уросептики и антибиотики назначает гинеколог или уролог после обследования пациента и учитывая результаты его анализов: мазок на микрофлору, анализ мочи, УЗИ мочевого пузыря и другие.

Если оказалось, что после секса у вас возникает цистит из-за анатомических аномалий, о которых мы уже говорили, врач может предложить оперативное вмешательство – транспозицию уретры. Ведь если женщина страдает после каждой интимной близости, это может привести к психологическим и психическим расстройствам.

Можно ли вылечиться самостоятельно?

Некоторые женщины пытаются лечить посткоитальный цистит в одиночку, но это серьезная ошибка, потому что из-за неграмотного лечения инфекционный процесс будет прогрессировать дальше и перейдет в хронический. Нельзя делать спринцевание, ванночки и греть низ живота, потому что инфекция может распространиться вверх по мочевыводящим путям и привести к воспалению почек или распространиться наверх по шейке матки и привести к воспалению яичников.

Главное для женщины — помнить о личной гигиене до и после полового контакта, а также необходимой контрацепции, которая защищает от возможных инфекций женщину и ее полового партнера.