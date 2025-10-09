ТСН в социальных сетях

Сколько длится менопауза: ответы эксперта

Многие люди называют этап жизни, когда женская репродуктивная функция заканчивается, «менопаузой». Но эта естественная часть жизни имеет три связанные стадии: перименопауза, менопауза и постменопауза.

Автор публикации
Екатерина Труш
менопауза

менопауза / © Credits

У большинства женщин перименопауза начинается в возрасте от 45 до 55 лет. После года без менструации наступает менопауза и после — постменопауза, которая длится всю жизнь.

Healthline недавно спросили Шилпу Амин, доктора медицинских наук, о разграничении этих стадий друг от друга.

Как долго обычно длится перименопауза

Начало или переход к менопаузе называется «перименопаузой». У большинства людей перименопауза начинается в возрасте от 45 до 55 лет. Продолжительность перименопаузы может отличаться, если вы не можете:

  • имеете семейный анамнез ранней менопаузы

  • курите или курили

  • перенесли гинекологическую операцию (гистерэктомию или оофорэктомию)

  • прошли лечение рака

Перименопауза может длиться от нескольких месяцев до 8 лет — или в среднем 6 лет. Продолжительность ее продолжительности может зависеть от:

  • генетики

  • расы

  • этнической принадлежности

  • культуры

  • образа жизни

  • среды

Когда начинается менопауза

После того, как менструации прекращаются в течение 12 месяцев подряд (ваши яичники больше не вырабатывают эстроген и прекращают высвобождать яйцеклетки), вы достигли менопаузы.

Средний возраст наступления менопаузы составляет 52 года. В зависимости от вашей личной и семейной истории здоровья, вы можете достичь менопаузы раньше или позже этого возраста.

Как узнать, на какой стадии менопаузы я нахожусь

Во время перименопаузы вы можете наблюдать сильные или легкие кровотечения во время менструации или кровянистые выделения между циклами. Ваши менструации будут нерегулярными и редкими.

Перименопауза также может быть связана с любой комбинацией, тяжестью и частотой следующих симптомов:

  • приливы

  • ночная потливость

  • трудности со сном

  • дискомфорт в суставах и мышцах

  • болезненность во время секса

  • мочеполовой синдром менопаузы

  • сухость, жжение или зуд во влагалище

  • изменения настроения

  • забывчивость

  • раздражительность

  • трудности с концентрацией внимания

Изменения и симптомы менструального цикла коррелируют с колебаниями уровня половых гормонов эстрогена и прогестерона.

Уровень этих гормонов начинает снижаться с началом менопаузального перехода и быстрее снижается ближе к менопаузе.

Вы достигаете менопаузы после 12 месяцев подряд без менструации. Затем вы вступаете в постменопаузу.

Как узнать, когда менопауза закончилась

Менопауза знаменует конец вашего репродуктивного периода. С этого момента вы находитесь в постменопаузе, которая длится всю вашу жизнь.

Симптомы перименопаузы могут продолжаться в течение этого времени. Риск таких осложнений со здоровьем выше:

  • болезни сердца

  • низкая плотность костей (остеопения, остеопороз)

  • падение

  • инфекции мочеполовой системы

  • проблемы психического здоровья

  • проблемы с настроением

Каких еще изменений можно ожидать во время менопаузы

Ваш метаболизм также меняется вместе с этим снижением уровня гормонов, что связано с:

  • изменениями в здоровье сердца

  • увеличением веса, увеличением жира на животе и другими изменениями состава тела

  • снижением плотности костей

Итак: вы официально достигли менопаузы после целого года без менструации. Стадия, ведущая к этому моменту, называется «перименопаузой», а следующая стадия — «постменопаузой».

Продолжительность перименопаузы различна для каждого и зависит от многих факторов. Некоторые люди также могут испытывать симптомы перименопаузы в постменопаузе.

С приближением менопаузы важнее, чем когда-либо, взять под контроль свое здоровье. Поговорите со своим врачом о том, как вы можете поддерживать наилучшее функционирование костей, сердца и ума.

