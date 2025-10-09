- Дата публикации
Сколько длится менопауза: ответы эксперта
Многие люди называют этап жизни, когда женская репродуктивная функция заканчивается, «менопаузой». Но эта естественная часть жизни имеет три связанные стадии: перименопауза, менопауза и постменопауза.
У большинства женщин перименопауза начинается в возрасте от 45 до 55 лет. После года без менструации наступает менопауза и после — постменопауза, которая длится всю жизнь.
Healthline недавно спросили Шилпу Амин, доктора медицинских наук, о разграничении этих стадий друг от друга.
Как долго обычно длится перименопауза
Начало или переход к менопаузе называется «перименопаузой». У большинства людей перименопауза начинается в возрасте от 45 до 55 лет. Продолжительность перименопаузы может отличаться, если вы не можете:
имеете семейный анамнез ранней менопаузы
курите или курили
перенесли гинекологическую операцию (гистерэктомию или оофорэктомию)
прошли лечение рака
Перименопауза может длиться от нескольких месяцев до 8 лет — или в среднем 6 лет. Продолжительность ее продолжительности может зависеть от:
генетики
расы
этнической принадлежности
культуры
образа жизни
среды
Когда начинается менопауза
После того, как менструации прекращаются в течение 12 месяцев подряд (ваши яичники больше не вырабатывают эстроген и прекращают высвобождать яйцеклетки), вы достигли менопаузы.
Средний возраст наступления менопаузы составляет 52 года. В зависимости от вашей личной и семейной истории здоровья, вы можете достичь менопаузы раньше или позже этого возраста.
Как узнать, на какой стадии менопаузы я нахожусь
Во время перименопаузы вы можете наблюдать сильные или легкие кровотечения во время менструации или кровянистые выделения между циклами. Ваши менструации будут нерегулярными и редкими.
Перименопауза также может быть связана с любой комбинацией, тяжестью и частотой следующих симптомов:
приливы
ночная потливость
трудности со сном
дискомфорт в суставах и мышцах
болезненность во время секса
мочеполовой синдром менопаузы
сухость, жжение или зуд во влагалище
изменения настроения
забывчивость
раздражительность
трудности с концентрацией внимания
Изменения и симптомы менструального цикла коррелируют с колебаниями уровня половых гормонов эстрогена и прогестерона.
Уровень этих гормонов начинает снижаться с началом менопаузального перехода и быстрее снижается ближе к менопаузе.
Вы достигаете менопаузы после 12 месяцев подряд без менструации. Затем вы вступаете в постменопаузу.
Как узнать, когда менопауза закончилась
Менопауза знаменует конец вашего репродуктивного периода. С этого момента вы находитесь в постменопаузе, которая длится всю вашу жизнь.
Симптомы перименопаузы могут продолжаться в течение этого времени. Риск таких осложнений со здоровьем выше:
болезни сердца
низкая плотность костей (остеопения, остеопороз)
падение
инфекции мочеполовой системы
проблемы психического здоровья
проблемы с настроением
Каких еще изменений можно ожидать во время менопаузы
Ваш метаболизм также меняется вместе с этим снижением уровня гормонов, что связано с:
изменениями в здоровье сердца
увеличением веса, увеличением жира на животе и другими изменениями состава тела
снижением плотности костей
Итак: вы официально достигли менопаузы после целого года без менструации. Стадия, ведущая к этому моменту, называется «перименопаузой», а следующая стадия — «постменопаузой».
Продолжительность перименопаузы различна для каждого и зависит от многих факторов. Некоторые люди также могут испытывать симптомы перименопаузы в постменопаузе.
С приближением менопаузы важнее, чем когда-либо, взять под контроль свое здоровье. Поговорите со своим врачом о том, как вы можете поддерживать наилучшее функционирование костей, сердца и ума.