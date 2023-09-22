Стоит ли мужчине присутствовать на родах: акушер-гинеколог удивил ответом

Несмотря на то, что роды – естественный процесс, не все мужчины готовы присутствовать на них. Виктор рассказал о том, кто лучше может поддержать женщину во время родов и как решить, нужно ли туда идти партнеру.

Репродуктивная функция – является единственной парной функцией в организме, поэтому супруги принимают решение беременнеть и супруги принимают решение быть вместе в родах или нет. Хуже всего, что может сделать женщина – это заставлять мужчину, который не хочет быть на родах идти на роды, и худшее, что может сделать мужчина, женщина которого не хочет его присутствия на родах – настаивать на своем присутствии.

Если говорить прагматично, есть ли от этого польза для женщины? Да. Партнерская помощь в родах полезна. Это доказательные данные. Вопрос в другом, обязательно ли это должна быть поддержка мужчины? Отнюдь. Потому что прекрасно с этой функцией справляется доула, подруга, сестра. А лучшая помощница в родах – свекровь. И это я вам подтверждаю из своего собственного большого опыта в родзале. Потому что свекровь – не кровная родственница, и она эмоционально не вовлекается в процесс так, как это делала бы мама. Но она заботится о том, чтобы ее биологический материал ее рода был передан не поврежденным. Потому это всегда прекрасно", — рассказывает врач.

Понятно, что у партнеров могут быть очень разные отношения и это также влияет на решение пары об участии мужчины в родах. Есть также разные культуры и разное воспитание.

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"Роды – это с одной стороны очень красиво, но в камере профессионального фотографа. С другой же роды – это огромное количество биологических жидкостей – это кровь, моча, кал, слизь, это жидкость вокруг ребенка, которая не всегда может быть прозрачной и прекрасной, окрашена меконием. Это запахи, это звуки, это ситуация, которая не для каждого человека эстетична, есть всегда компромиссные варианты, которые стоит обсуждать, например, самый тяжелый период родов – это первый период – от начала схваток до полного открытия шейки матки. И там все достаточно прилично, там ничего такого не происходит. Я всегда рекомендую, чтобы мужчина был на этом периоде родов. Период второй здесь супруги должны решить между собой. Хочет ли женщина, чтобы мужчина присутствовал, или хочет ли сам мужчина присутствовать. Никакого принуждения быть не может. Поверьте, от того, что мужчина мечтает перерезать пуповину глобально в жизни его сына или дочери ничего не изменится. А изменится в том, как он научит сына играть в футбол, как он научит его разжигать костер, или как он будет заплетать косы своей дочери, и гладить ее по головке, и читать ей сказки. Это важно. Многим действительно нужна инстаграммность процесса, но это не здоровая история", - отмечает врач Ошовский.

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Детальнее смотрите ответ Виктора Ошовского на YouTube канале ТСН с 19-й минуты.

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