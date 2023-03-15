Стоит сделать тест: шесть неожиданных самых ранних признаков беременности

Очевидными признаками беременности является задержка менструации, боль в груди, утренняя тошнота. Но есть несколько удивительных и очень ранних, о которых вы могли не знать.

Мария Луиза, акушерка и автор "Руководства современной акушерки по беременности, родам и последующему периоду", поделилась с Huffington Post некоторыми интересными признаками, указывающими на то, что вы, возможно, ждете ребенка.

Странный привкус во рту

Беременность вызывает все виды телесных изменений, и одно из тех, о которых редко говорят, — это изменение вкуса, известное как дисгевзия. У вас может появиться металлический привкус во рту, или еда, которую вы когда-то любили, вдруг станет ужасно неприятной. Виной этому будет изменившийся гормональный фон.

Ночная потливость

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Ночная потливость также может быть ранним признаком беременности, и опять же все зависит от ваших гормонов. Это довольно распространенный и довольно неприятный признак. Многие женщины замечают, что начинают страдают от ночной потливости на ранних сроках беременности.

Если вы страдаете от ночной потливости, убедитесь, что пьете достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

Следы крови

Многие из нас знают, что следует обращать внимание на главный признак беременности — задержку менструации, но у некоторых женщин — фактически около 20% — на ранних сроках беременности бывают кровотечения.

Это будет выглядеть как небольшое количество крови — розового, красного или темно-коричневого цвета — либо на салфетке после посещения туалета, либо на нижнем белье.

Хотя все кровотечения во время беременности необходимо исследовать или обсуждать с врачом, на самом деле они очень распространены и не всегда указывают на то, что что-то не так. Иногда это может быть просто имплантационное кровотечение. И тогда этот признак можно считать одним из самых ранних.

Тяга к углеводам

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Хотя этот признак обычно ассоциируется со вторым и третьим триместром, многие женщины сообщают о повышенном аппетите на ранних сроках беременности, особенно их тянет к углеводам.

Тосты и чипсы - вероятно, самые распространенные продукты, которых, по словам женщин, они страстно желали на ранних сроках беременности или до того, как узнали, что беременны.

Присмотритесь внимательно к содержимому своей корзины в супермаркете, если там слишком много печенья, хлеба и чипсов, возможно, стоит добавить тест на беременность.

Обостренное обоняние

Беременная женщина на ранних сроках превращается в супергероя. Обострение обоняния очень распространено и часто связано с утренним недомоганием, но на самом деле это разные симптомы.

Тем не менее ваше новое улучшенное обоняние может спровоцировать тошноту, и многим женщинам приходится дышать через рот, проходя мимо раздражающих запахов, чтобы предотвратить рвоту.

Так что, если вам стало казаться, что ваш коллега перебарщивает с парфюмом, стоит сходить за тестом на беременность.

Истощение

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Из-за всех этих изменений, происходящих в вашем теле, вы можете чувствовать нечто большее, чем усталость на ранних сроках беременности. Вы можете чувствовать себя истощенной до такой степени, что не можете встать с дивана днем или внезапно засыпаете в неподходящем для этого месте.

Если вы замечаете, что с вами происходить что-то подобное, обнаружили у себя один или несколько перечисленных признаков, а может, даже сразу все, проконсультируйтесь со своим врачом и сделайте тест на беременность.

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