Топ-8 советов, как предотвратить осложнения во время беременности

Беременность – прекрасный и ответственный период в жизни женщины. Несмотря на естественность процесса, беременность может сопровождаться угрожающими для матери и ребенка осложнениями. Над предотвращением осложнений всегда работает врач акушер-гинеколог, но есть и ключевые моменты, которые полностью зависят от самой женщины.

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог медицинского центра Medical Plaza Давид Шахбазов поделился советами, как предотвратить осложнения во время беременности.

1. Наблюдаться у врача

Каждая беременная должна стать на учет по ведению беременности. Обязательно это сделать не позднее 12 недель (I триместр, или 3 месяца беременности). Выбрав себе врача и клинику, при постановке на учет (оптимально в 8-9 недель), будущая мама сможет пройти обследование и сдать необходимые анализы, позволяющие дальше контролируемо вести беременность. А мы во время этого всегда наблюдаем за давлением, весом, развитием беременности, ребенком и периодически необходимо проходить клинические тесты. Кроме того, врач женской консультации способен предоставить тот объем психологической помощи, который необходим каждой беременной.

2. Питайтесь полезно

Правильное питание и сбалансированный рацион, обогащенный витаминами, минералами, белками и другими нутриентами, способствует здоровому развитию ребенка и поддерживает энергию и здоровье матери. Питайтесь разнообразно, не забывайте употреблять фрукты, ягоды, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты. Не забывайте употреблять витаминно-минеральные комплексы (йод, магний, железом, витамин Д, омега-3 и др.), пробиотики и любимые вкусности. Кофе также не противопоказан. Ограничьте употребление пищи с недостаточной термической обработкой и сократите потребление рафинированных продуктов, содержащих быстрые калории и тугоплавкие жиры.

3. Сохраняйте регулярную физическую активность

Легкие и средней интенсивности аэробные (на свежем воздухе) физические упражнения во время беременности могут помочь поддерживать тонус мышц, предупредить чрезмерную прибавку веса, улучшить кровообращение и настроение и снизить стресс. ВОЗ рекомендует заниматься физическими упражнениями 150 минут в неделю, то есть по 30 минут в течение 5 дней. Полезны также йога и упражнения на растяжение. Тренированность и выносливость женского тела отвечает за гармоничное внутриутробное развитие ребенка, успешный процесс родов и скорость послеродовой реабилитации. Однако перед началом каких-либо физических занятий следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить безопасный уровень активности, учитывая индивидуальные особенности организма каждой женщины.

4. Менеджмент стресса

Эмоциональное состояние матери оказывает существенное влияние на течение беременности. Важно справляться со стрессовыми и конфликтными ситуациями, по возможности избегать их, научиться методам релаксации и находить время для отдыха. Очень полезны будут дыхательные упражнения и медитация. Кроме того, ментальное здоровье женщины помогает избежать депрессивных расстройств во время вынашивания и послеродового периода. Психологическая поддержка партнера, семьи, друзей и врача женской консультации является не только надежным тылом для беременной, но и способна обнаружить "тревожные колокольчики" и обратиться за помощью.

5. Откажитесь от вредных привычек

Курение, употребление алкоголя и наркотических веществ во время беременности однозначно и бесспорно недопустимы, могут привести к серьезным осложнениям, таким как преждевременные роды, низкий вес при рождении, врожденные пороки развития и другие проблемы со здоровьем ребенка. Отказ от этих привычек является обязательным для рождения здорового ребенка.

6. Соблюдайте режим дня

Во время ночного сна происходят важные процессы консолидации приобретенной в течение дня информации, структурирование памяти, успокоение нервной системы, восстановление утраченных ресурсов и синтез "строительного материала" не только для тела женщины, но и для роста и внутриутробного развития ребенка. Правильно сформированный режим дня, работы и отдыха, питания и физических нагрузок налаживает и программирует стабильную работу женского организма, который в этом нуждается.

Давид Шахбазов

7. Проверьте наличие вакцинаций

Некоторые инфекционные заболевания могут быть особенно опасны во время беременности. К примеру, TORCH-инфекции. Не все инфекционные заболевания можно предупредить, но знание своего иммунного статуса и ответственно соблюденный календарь прививок помогает предотвратить такие болезни, как корь, краснуха, дифтерия, гепатит В, столбняк и т.д. Перед планированием беременности следует проверить статус вакцинации и при необходимости сделать нужные прививки.

8. Контролируйте вес тела

Избыточный или малый вес могут отрицательно повлиять на течение беременности. Кроме того, эти состояния могут сопровождать более серьезные расстройства организма, в частности, нарушение функции щитовидной железы или сахарный диабет беременных. Так или иначе, это отразится на здоровье ребенка, течении беременности, родов и послеродовой реабилитации. Регулярный контроль веса, рациональное питание и физическая активность помогут поддерживать оптимальный вес в течение всего периода беременности и не набрать лишние килограммы.

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