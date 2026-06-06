Удалять или нет полипы в матке: гинеколог объяснил, когда действительно необходима операция

Удалять или нет полипы в матке / © Credits

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Полипы эндометрия — это доброкачественные образования, которые возникают на слизистой оболочке матки. Чаще всего их обнаруживают случайно во время ультразвукового исследования, ведь небольшие полипы могут долгое время не вызывать никаких симптомов.

Впрочем, далеко не каждый полип требует немедленного хирургического вмешательства. По словам онкогинеколога и хирурга-гинеколога Александра Попкова, современная медицина руководствуется логикой двух шагов: есть ситуации, когда полип необходимо удалить без промедлений, а есть случаи, когда достаточно регулярного наблюдения.

Когда полип нужно удалять обязательно

Существует ряд ситуаций, при которых врачи рекомендуют не откладывать лечение. Прежде всего это касается любых кровянистых выделений или маточных кровотечений. Особого внимания требуют кровянистые выделения после наступления менопаузы, когда менструации уже прекратились. В этот период любые кровотечения считаются тревожным симптомом и требуют тщательного обследования.

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Обязательному удалению также подлежат полипы у женщин, которые планируют беременность или проходят программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Полипы могут препятствовать прикреплению эмбриона к стенке матки и влиять на успешность вынашивания беременности.

Еще один важный критерий — размер образования. Если полип превышает 1,5-2 см, врачи обычно рекомендуют его удаление. В крупных полипах повышается риск наличия атипичных или потенциально недоброкачественных клеток.

Насторожить специалиста могут и определенные особенности, заметные во время ультразвукового исследования, в частности характер кровоснабжения полипа или другие изменения, требующие дополнительной проверки.

Также к группе повышенного риска относятся женщины с ожирением, сахарным диабетом, синдромом поликистозных яичников, а также пациентки старшего репродуктивного возраста и периода менопаузы. В таких случаях вопрос удаления рассматривают особенно внимательно из-за повышенного риска развития патологий эндометрия.

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Когда можно выбрать наблюдение

Не все полипы требуют оперативного лечения. Если образование небольшое, до одного сантиметра, не вызывает никаких жалоб и не сопровождается дополнительными факторами риска, врач может рекомендовать наблюдение.

Специалист объясняет, что во время ультразвукового исследования небольшие полипы иногда трудно отличить от локального утолщения слизистой оболочки матки. Именно поэтому в некоторых случаях целесообразно повторить обследование через несколько месяцев. Примерно четверть небольших полипов может исчезать самостоятельно в течение шести месяцев. То есть каждая четвертая женщина во время контрольного обследования уже не имеет обнаруженного ранее образования.

Именно поэтому современный подход предполагает не спешить с операцией там, где это не является необходимым.

Исключение — полипы шейки матки

Врач отдельно отмечает, что полипы шейки матки не относятся к полипам полости матки. Они имеют другую природу возникновения и другие особенности развития. Именно поэтому полипы шейки матки подлежат удалению независимо от размера или наличия симптомов.

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Современная гинекология все больше ориентируется на персонализированный подход, а не на универсальные решения. Если еще несколько лет назад большинство полипов рекомендовали удалять сразу после обнаружения, сегодня врачи оценивают полную клиническую картину, а именно, размер образования, возраст женщины, наличие симптомов и факторов риска.

Главное правило остается неизменным, что любой полип требует консультации гинеколога и регулярного контроля. А решение об удалении или наблюдении должно приниматься индивидуально, с учетом особенностей здоровья каждой женщины.

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