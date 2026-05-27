Вагинальный эстроген: какие побочные эффекты считаются нормальными, а когда обращаться к врачу

Вагинальный эстроген / © Credits

Реклама

Терапия вагинальным эстрогеном давно перестала быть табуированной темой. Сегодня гинекологи все чаще говорят о том, что локальный эстроген может буквально вернуть женщине комфорт жизни во время перименопаузы и менопаузы, об этом рассказало издание Woman`s World

По словам доктора Джессики Дункан, главного медицинского директора Ivim Health, эстроген — это гормон, уровень которого естественно снижается с возрастом. Именно поэтому появляются сухость слизистых, жжение, дискомфорт во время секса или частые инфекции мочевыводящих путей.

Вагинальный эстроген работает локально: препарат вводится непосредственно в вагинальные ткани, а не через таблетки или пластыри. Благодаря этому в кровь попадает значительно меньше гормона, чем при системной гормональной терапии.

Реклама

Для чего назначают вагинальный эстроген

Гинеколог Марал Малекзаде объясняет, что лечение используют при генитоуринарном синдроме менопаузы (GSM), который может проявляться следующими симптомами:

сухость или зуд

жжение

частые позывы к мочеиспусканию

болезненный секс

повторные инфекции мочевыводящих путей

В каких формах бывает вагинальный эстроген

Сегодня существует несколько вариантов терапии, поэтому женщина может выбрать тот, который ей комфортнее.

Кремы наносятся внутрь влагалища ежедневно в течение первых недель, а затем, по необходимости. Часто помогают при раздраженности и сухости вульвы.

Вагинальные кольца вводятся внутрь влагалища и остаются там на несколько месяцев, они постепенно выделяют небольшую дозу эстрогена.

Вагинальные таблетки используются ежедневно на старте лечения, а далее поддерживающе. Считаются менее «грязным» вариантом с точной дозировкой.

Страх этой терапии

У многих женщин слово «эстроген» до сих пор вызывает тревогу. Причина — старые исследования, которые в свое время связали гормональную терапию с риском тромбов, инсультов и рака молочной железы.

Но современные данные показывают, что низкодозированный вагинальный эстроген работает совсем иначе, чем системная гормональная терапия. Из-за минимального всасывания в кровь риски значительно ниже.

Реклама

Нормальные побочные эффекты

Врачи отмечают, что в первые недели организм адаптируется к терапии, поэтому некоторые реакции ожидаемые и временные.

Отек или ощущение «полноты». Эстроген улучшает кровообращение и увлажнение тканей. Из-за этого слизистая может временно становиться более чувствительной или даже немного отекать. Иногда причина — не сам гормон, а реакция на конкретную форму препарата.

Больше выделений. Влагалищные ткани становятся более увлажненными и здоровыми, поэтому женщина может заметить увеличение естественных выделений.

Чувствительность груди. Даже локальный эстроген частично всасывается в организм, поэтому иногда возникает легкая боль или чувствительность груди. Обычно со временем это проходит.

Незначительные кровянистые выделения. Если слизистая до лечения была очень тонкой и сухой, в начале терапии могут появиться легкие кровянистые выделения.

Если побочные эффекты очень беспокоят

Главное правило — не терпеть дискомфорт молча. Врачи советуют обсудить симптомы с гинекологом, не менять дозировку самостоятельно и при необходимости — попробовать другую форму препарата.

Например, если крем вызывает раздражение, таблетка или кольцо могут переноситься значительно легче. Также важно исключить инфекции, аллергические реакции и дерматологические проблемы, которые могут не иметь отношения к эстрогену.

Когда обращаться к врачу

Немедленная медицинская помощь нужна, если появились:

Реклама

боль или давление в груди

сильный отек одной ноги

затрудненное дыхание

сильная аллергическая реакция

отек лица

Такие симптомы могут свидетельствовать о серьезных осложнениях.

Вагинальный эстроген — не «страшная гормональная терапия» из прошлого, а современный локальный метод лечения, который помогает многим женщинам вернуть комфорт, сексуальность и качество жизни.

Да, побочные эффекты возможны, однако в большинстве случаев они временные и проходят, когда организм адаптируется к препарату.

И самое важное — не заставлять себя «терпеть». Правильно подобранная форма и дозировка могут сделать терапию действительно комфортной. Как отмечают врачи, цель лечения — не выживать из-за дискомфорта, а найти вариант, в котором ваше тело будет чувствовать себя безопасно и хорошо.

Реклама

Новости партнеров