Вирус папилломы человека: риски для женского здоровья

Вирус папилломы может вызвать у женщин рак шейки матки. В Украине этот диагноз занимает третье место среди онкологии женщин. Поэтому очень важно регулярно посещать гинеколога, чтобы в случае инфицирования вирусом папилломы и появления предраковых поражений вовремя это обнаружить и получить необходимое лечение.

О вирусе папилломы, его типах, диагностике, путях заражения, профилактике и о том, чем он опасен для здоровья женщины, рассказал гинеколог высшей категории, врач УЗИ клиники CALM Инна Эйсмонт.

Что такое вирус папилломы и каковы его типы

Вирус папилломы человека относится к ДНК-содержащим вирусам и является возбудителем папилломавирусной инфекции. Инфицирование этим вирусом наиболее распространено, но не у всех это может вызвать развитие патологии.

Существует более 100 штаммов папилломавируса. Более 30 штаммов инфицируют гениталии. Особенностью этого вируса является то, что он обладает свойством поражать базальный слой кожи и слизистых, именно тот слой клеток, который активно размножается и отвечает за восстановление тканей.

Вирус папилломы может долго (годами) находиться в тканях (персистенция вируса) и никоим образом себя не проявлять. Такая стадия называется латентной. Во время нее вирус активно размножается и находится в клетке посредством вирусных частиц (эписомах). Такая стадия папилломавирусной инфекции обратна и высока вероятность самостоятельного выхода (элиминации) вируса из организма.

Когда вирус папилломы активируется, разрушается эписома, происходит вмонтирование ДНК вируса в ДНК наших клеток слизистой и кожи. Такая стадия называется интегрированной и именно она для нас опасна. Ведь при интегрированной стадии ВПЧ инфекции инфицированная клетка теряет способность нормально размножаться, выполнять свою функцию и отмирать. Таким образом возникает излишнее разрастание тканей – кондиломы, превращение тканей – дисплазии и онкологические процессы.

В зависимости от активности вируса штаммы ВПЧ разделяют на:

Низкоонкогенные (6, 11, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 70, 71, 74 типа);

Потенциально высокий риск (26, 53, 66 типа);

Высокоонкогенные (6, 18, 31, 33, 45, 51, 52, 58, 59, 39 типа).

Чем опасен ВПЧ для женщины

Кондиломы (папилломы), "генитальные бородавки", – это разрастание сосочкового слоя кожи и эпителия слизистой, которые имеют вид наростов. Они относятся к доброкачественным проявлениям ВПЧ-инфекции, поскольку причиной является ВПЧ низкоонкогенного типа, в частности 6 и 11 типов. Женщину могут беспокоить более эстетично или возникает дискомфорт во время половой жизни, кровоточивость при травмировании образований.

ВПЧ-инфекцию рассматривают как одну из главных причин предрака (дисплазии) и рака шейки матки.

Ежегодно в мире регистрируют 500 тысяч новых случаев рака шейки матки, почти половина из них заканчивается летально. В Украине рак шейки матки занимает третье место среди онкологии женщин. Этот факт печален именно тем, что это молодые женщины, которые могли бы строить семьи, рожать, воспитывать детей. Тем более что с момента инфицирования до развития рака шейки матки проходят годы, а это значит, что женщина длительное время не посещала гинеколога.

Часто женщины о наличии у себя предракового состояния (дисплазии шейки матки) узнают впервые на обычном профилактическом осмотре, когда производится кольпоскопия. И очень удивляются, ведь их ничто не беспокоит – конечно, шейка матки не болит. И это как раз тот момент, когда можно диагностировать, пролечить, оздоровить женщину.

Диагностика инфекции

Если вы заметили какие-то разрастания, дискомфорт в области половых органов, то следует обратиться к врачу. Ежегодный плановый осмотр женщины тоже никто не отменял.

При осмотре на кресле врач проводит забор мазков на ПАП-тест (цитологию) для выявления воспалительного процесса, дисплазий, онкологии. При наличии этих процессов обязательно рекомендуется обследование на инфекции, передающиеся половым путем и ПЦР ВПЧ (чем больше штаммов вируса охватывает обследование, тем лучше).

Также производится кольпоскопия (обзор шейки в микроскоп) для обнаружения кондилом, дисплазий, онкологии. С подозрительных, измененных участков шейки, берут биопсию (отщипывают кусочек ткани) и отправляют на гистологическое исследование. Этих исследований достаточно, чтобы установить диагноз, назначить противовоспалительную, противовирусную терапию, определиться с тактикой лечения.

Воздействие ВПЧ матери на плод/ребенка

При вынашивании беременности плод защищен плодными оболочками, закрытой шейкой матки, слизистой пробкой в цервикальном канале шейки матки. Но когда наступает момент родов, слизистая пробка отходит, шейка матки открывается, плодные оболочки разрываются и ребенок проходит все этапы засевания микрофлорой мамы.

Первый этап – прохождение через половые пути, и все, что находится там, сеется на ребенка. Если присутствует ВПЧ в высоком количестве — есть риск инфицирования ротоглотки ребенка и возникновения папилломатоза гортани (редко встречающийся). Половые пути девочки защищены девичьей пленкой. У мальчиков крайней плотью.

Второй этап засева – контакт мамы и ребенка "кожа к коже". Если у мамы папилломы на коже, то и травмированная кожа ребенка может получить ВПЧ.

Третий этап – дыхание, поцелуи мамы. Та микрофлора, которая есть в полости рта мамы, также засевает ребенка. Поэтому важно пролечить зубы, воспалительные процессы у будущей мамы.

Причины/пути заражения ВПЧ

Основным путем заражения ВПЧ, которые любят генитальные органы, является половой.

Учитывая разные виды секса, также происходит инфицирование ВПЧ ротоглотки, прямой кишки, что может приводить к диспластическим, онкологическим процессам у них или возникновению кондилом.

Важную роль в заболеваемости ВПЧ и развитии патологии играет:

раннее начало половой жизни (шейка матки до конца незрелой и менее защищенной).

частое изменение партнеров (инфекции, передающиеся половым путем, вызывают воспалительный процесс, активируют вирус и "открывают ворота" для погружения в слизистую).

длительное употребление оральных контрацептивов (вирус папилломы нарушает баланс между "хорошими" и "плохими" эстрогенами, это, в свою очередь, ведет к излишнему размножению и превращению инфицированных клеток).

бесплодие (нарушенный гормональный фон нарушает обновление тканей и их защиту).

ожирение (нарушение питания тканей и их защита).

курение (усиливает активность действия вируса).

аборты (травмирование шейки матки, нарушает ее целостность и защиту).

Инна Эйсмонт

Профилактика и последствия

Особенность ВПЧ состоит в том, что вирус находится в коже, слизистых и не проникает в кровь, скрываясь от иммунной системы, поэтому иммунитета от ВПЧ нет. Да, от всех штаммов вируса не уберечься. Но для девочки идеальная профилактика – это вакцинация от вируса папилломы до первого полового контакта. Вакцинация мальчиков возможна (в некоторых странах Европы проводят). Об этом должна позаботиться мама заранее. Как успеть? Дочь к вам не придет и не скажет: "Мама, у меня завтра будет секс".

В Украине зарегистрировано три вакцины: "Церварикс" (против 16 и 18 типа — злокачественных), "Гардасил 4" (16, 18, 6, 11 типов), "Гардасил 9" (16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52, 58 типов). В календарь прививок введены эти вакцины.

Схема вакцинации следующая:

9-14 лет – две дозы с интервалом 6 мес.

15 и старше – три дозы с интервалом 0 мес, 1 мес, 6 мес.

Если вы уже начали половую жизнь и даже есть ВПЧ, нужна ли вакцинация? Да, нужна. В момент вакцинации происходит контакт частицы вируса (весь вирус не используют, инфицирование невозможно) и крови, производимых в высоком количестве антитела, разносимых током крови ко всем органам, в том числе и к шейке матки. Иммунитет держится в течение 10 лет ("Церварикс"), 5 лет ("Гардасил"), ревакцинация 1 дозой.

В профилактику входит также:

ежегодный осмотр у гинеколога;

использование презервативов;

сексуальное воспитание детей, молодежи.

Лечение

Лечение ВПЧ-инфекции комбинированное:

противовоспалительная терапия других имеющихся инфекций;

противовирусная терапия (направленная на повышение общего иммунитета, тем самым создавая неблагоприятные условия для нахождения вируса в организме), но 100% гарантии такие препараты не дают, ведь они не оказывают прямого воздействия на вирус.

местная терапия, направленная на удаление измененных участков кожи и слизистых в пределах здоровых тканей.

Виды местной терапии:

криодеструкция (замораживание азотом);

радиоволновая вапоризация (испарение);

конизация шейки матки;

лазерная вапоризация.

Метод лечения определяет врач, в зависимости от месторасположения пораженного участка, степень изменений, репродуктивных планов женщины.

Если диагностировали рак шейки матки, то объем оперативного вмешательства может быть гораздо больше, даже до удаления шейки матки, матки, приложений, влагалища.

Заботьтесь о своем здоровье и регулярно проходите осмотр у гинеколога.

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