Влияют ли гормональные внутриматочные спирали на риск появления рака молочной железы

Внутриматочные спирали – популярный метод контрацепции, используемый многими женщинами в мире. Однако в последнее время возникают вопросы влияния гормональных ВМС на риск развития рака молочной железы.

По данным издания Medical News Today, внутриматочные спирали (ВМС) — третья по распространенности форма контроля за рождаемостью, которую выбирают около 17% женщин.

Типы ВМС

На сегодняшний день доступны два основных типа ВМС:

Медные ВМС – не содержат гормонов.

Гормональные ВМС – выделяют синтетический гормон прогестин (в частности, левоноргестрел).

Гормональные ВМС действуют путем сгущения цервикальной слизи, чтобы блокировать проникновение сперматозоидов, а также утончают слизистую матки и предотвращают имплантацию оплодотворенной яйцеклетки.

Повышают ли гормональные ВМС риск появления рака молочной железы

Оказывается, существует связь между использованием гормональных ВМС, выделяющих левоноргестрел, и повышенным риском развития рака молочной железы у женщин в возрасте от 15 до 49 лет. В частности, был зафиксирован избыточный риск 14 диагнозов рака молочной железы на каждые 10 000 женщин, использующих этот метод контрацепции.

Эти данные помогают количественно оценить потенциальное влияние гормональных ВМС на риск рака молочной железы, что дает женщинам и врачам более четкое понимание связанных с этим рисков.

Как действует левоноргестрел

Левоноргестрел, синтетический прогестин, входит в состав многих гормональных ВМС. Его действие не ограничивается только локальным влиянием в матке, но и распространяется на весь организм. Прогестины, в частности, в составе гормональных ВМС, могут влиять на риск рака молочной железы подобно заместительной гормональной терапии, которая увеличивает этот риск у женщин в менопаузе.

Безопасны ли гормональные ВМС

Гормональные ВМС остаются эффективным и популярным методом контрацепции, который используется для лечения определенных состояний, связанных с менструальным циклом, таких как сильные менструальные боли. Для многих женщин преимущества использования гормональных ВМС превышают риски.

Однако важно учитывать индивидуальные особенности здоровья. Например, женщины в возрасте от 30 до 40 лет должны знать о потенциально повышенном риске развития рака молочной железы, особенно если речь идет о "высокодозированных" гормональных ВМС.

Преимущества гормональной контрацепции

Несмотря на обеспокоенность риском появления рака молочной железы, у гормональной контрацепции есть и другие преимущества для здоровья:

Уменьшает риск других видов рака. Например, риск рака эндометрия и яичников значительно снижается у женщин, использующих гормональные методы контрацепции.

Контроль менструального цикла. Гормональные ВМС могут помочь справиться с болезненными или слишком интенсивными менструациями.

Выбор метода контрацепции

Это очень индивидуальное решение, которое зависит от многих факторов:

Общее состояние здоровья. Женщины должны понимать свой индивидуальный риск рака молочной железы и регулярно проходить скрининги в соответствии с рекомендациями врача.

Потребность в контрацепции. Гормональные ВМС подходят не только для предотвращения беременности, но и для лечения специфических медицинских состояний.

Преимуществ и рисков. Важно учесть риски и преимущества каждого метода контрацепции вместе с врачом.

Выбор метода контрацепции должен быть основан на всесторонней консультации с медицинским специалистом, который поможет подобрать оптимальный вариант, учитывая индивидуальные особенности здоровья и репродуктивное состояние.

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