Внутриматочная контрацепция: как работают спирали и какова их эффективность

Каждая женщина сама выбирает метод контрацепции, учитывая его эффективность и комфорт при использовании. Ведь некоторые женщины постоянно забывают принимать оральные контрацептивы и потому выбирают внутриматочные, так называемые, спирали. Такую спираль, главное, правильно поставить, затем женщина может не беспокоиться о ней несколько лет.

Но это может сделать только врач-гинеколог, который, кстати, поможет определить, какой именно вид контрацепции больше подходит конкретной женщине, учитывая ее здоровье, образ жизни и другие факторы.

Подробнее о внутриматочных контрацептивах рассказал гинеколог высшей категории Руслана Вовк — руководитель житомирской клиники "Частная медицинская практика Русланы Вовк".

Паста во влагалище, сделанная из... экскрементов крокодила, меда и простокваши

Человечество прошло долгий и тернистый путь в поисках методов предотвращения нежелательной беременности, и теперь у нас есть самые современные контрацептивы третьего поколения. Но они появились благодаря целой цепочке различных открытий и экспериментов, которые на себе опробовали женщины многих поколений.

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Одно из первых свидетельств использования так называемого презерватива датируется 3000 годом до нашей эры. Приспособление было сделано из мочевого пузыря животных. На древнеегипетском папирусе, датированном 1790 годом до нашей эры, нашли описание пасты, сделанной из экскрементов крокодила, меда и простокваши. Такую пасту рекомендовалось вводить перед половым актом во влагалище – это древнейший аналог современных спермицидных кремов.

Предшественником современных внутриматочных средств было небольшое растение, служившее контрацептивом с начала 19 века. Цветком прикрывался внутренний зев, а стебель вводился в цервикальный канал. Использовали также шеечные колпачки, изготавливаемые из слоновой кости, стекла, обыкновенного или черного дерева, оловянных сплавов, золота, платины, алмазов. Словом, на разный кошелек.

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В 1902 году Карл Холвег изобрел цервико-внутриматочный пессарий в виде металлической пружины. Дальше пошла целая эпоха экспериментов и опытов. Использовали кольца из шелка со стеклянными палочками на нити, что уже давало возможность при необходимости удалить контрацептив из полости матки. Проводились эксперименты как с формой, так и с материалами для изготовления внутриматочных контрацептивов. Материалами служили: шелк, германский провод (это сплав никеля, меди и цинка), незапятнанная медь, серебро, пластик, резина. Над созданием работали учёные многих ведущих стран. И в 1962 году был организован первый международный симпозиум, посвященный внутриматочной контрацепции в Нью-Йорке. Женщины стали более активно применять так называемые спирали.

Как работает спираль и каковы недостатки спиралей первых поколений?

Сущность действия спирали первых поколений следующая: введенное в полость матки инородное тело вызывает хронический воспалительный процесс, который вместе с механическим агентом создает неблагоприятные условия для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка имплантировалась. Так что женский организм с такой спиралью продолжает работать так, как и работал: происходят овуляции, сперматозоид проникает через полость матки в маточную трубу и происходит оплодотворение, поэтому высок процент беременностей как маточных, так и внематочных, но они чаще всего заканчиваются самовольными абортами. Дело в том, что оплодотворенное яйцо не может имплантироваться в полости матки и беременность прерывается на очень раннем сроке.

Внутриматочный контрацептив вводится во избежание абортов, а на самом деле мы имеем до 5-6 самопроизвольных абортов в год. То есть женщина переживает постоянный воспалительный процесс и гормональные колебания: она то беременна, то не беременна. А это не на пользу организма. Кроме того, такой контрацептив не защищает на сто процентов, и поэтому наступившая беременность может не прерваться. И тогда перед женщиной встает острый вопрос: оставить ребенка или делать аборт? Словом, у спирали первых поколений много минусов, которые постарались учесть ученые, создавшие самые современные внутриматочные контрацептивы третьего поколения.

Спирали третьего поколения – гормоносодержащие. В чем их совершенство?

Следующий этап – это создание гормоносодержащих систем третьего поколения. Они появились благодаря желанию объединить преимущества гормональной и внутриматочной контрацепции. Такой своего рода гибрид.

На нашем фармацевтическом рынке в данный момент есть две системы: "Мирена" и "Джайдес". Это контрацептив Т-образной формы, где стержнем является капсула, которая равномерно в течение дня выделяет в полость матки гормон левоноргестрел. Он делает эндометрий (внутренний пласт матки) тонким и непригодным для имплантации яйцеклетки, но без воспаления, в отличие от негормонального контрацептива. Кроме того, усиливается вязкость цервикальной слизи - и сперматозоиды не проникают в полость матки, то есть оплодотворение становится невозможным. Главный плюс состоит в том, что внутриматочный контрацептив не является абортным и защищает на 98 процентов от нежелательной беременности.

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Важно и то, что используемый гормон левоноргестрел имеет хороший лечебный эффект при эндометриозе и гиперпластических процессах в эндометрии. Если раньше пациентку волновали чрезмерные, затяжные, болезненные менструации, то после введения системы качество жизни значительно улучшается: месячные становятся безболезненными, скудными, почти незаметными, иногда они вообще отсутствуют (но это не должно пугать). Это не только надежная защита от нежелательной беременности, но и отличный бонус в виде эффективного, длительного лечебного и профилактического эффекта. С таким контрацептивом не нужно пить каждый день таблетки и не следует лечить последствия чрезмерных ежемесячных кровопотерь. "Мирена" используется 5 лет подряд, а "Джайдес" — 3 года, что экономически выгоднее оральных контрацептивов.

Есть ли противопоказания?

Есть некоторые противопоказания, как и к любому медицинскому препарату. Поэтому необходимо обратиться к врачу-гинекологу и обсудить, какой метод контрацепции будет лучше для вас. Ведь все женщины разные, и подход должен быть индивидуальным. Современные спирали вводятся под контролем УЗИ-исследования, чтобы врач мог убедиться в том, что внутриматочный контрацептив разместился в полости матки правильно.

Если будут учтены все детали, оценены все показания и противопоказания, если выбор женщины будет осознан и верна мотивация, то современная контрацепция значительно улучшит половую жизнь и отношения в семье. Женщина сама может решать: когда и сколько раз рожать детей, а еще избежит абортов, очень опасных для здоровья.

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