Врач назвала 5 продуктов, которые помогают предотвратить рак молочной железы и снижают риск рецидива

Рак молочной железы - заболевание, которого мы предпочли бы избежать при любых обстоятельствах, поэтому очень важно не только раннее его выявление, но и профилактика, не последнюю роль в которой играет питание. Хотя продукты, которые помогают предотвратить рак молочной железы, часто игнорируются, ситуация должна измениться.

Woman|sWorld поговорил о продуктах которые помогают профилактике с хирургом по раку молочной железы Энн Пелед, доктором медицинских наук, содиректором Центра передового опыта рака молочной железы, которая сама пережила рак молочной железы.

Доктор подтвердила, что определенные продукты могут снизить риск рака молочной железы и предотвратить рецидив и назвала пять продуктов, богатых питательными веществами, которые помогают предотвратить рак молочной железы.

Эксперты давно признали, что образ жизни играет определенную роль в риске рака молочной железы. И хотя диета является важным компонентом образа жизни, доктор Пелед признает, что трудно определить ее индивидуальное влияние.

Причина, почему о еде не так много говорят, заключается в том, что мы знаем, что рак молочной железы является многофакторным, и люди, употребляющие определенные продукты, могут быть более склонны к большему количеству физических упражнений, иметь более низкий ИМТ (индекс массы тела) и делать другие вещи, которые также связаны со снижением риска рака молочной железы, отмечает она.

Тем не менее исследования, сосредоточенные на продуктах, помогающих предотвратить рак молочной железы, показывают различные варианты, которые являются вкусными, легкодоступными и богатыми витаминами и минералами, обеспечивающими большую пользу для здоровья.

Как специалист по раку молочной железы и человек, переживший это заболевание, доктор Пелед отдает предпочтение продуктам с самыми сильными доказательствами борьбы с раком. Диетические рекомендации, которые она предлагает для снижения риска рака молочной железы:

Продукты ярких цветов

Исследователи Гарварда, которые наблюдали за более 182 000 женщин в течение 30 лет, обнаружили, что употребление пищи с высоким содержанием фруктов и овощей значительно снижает риск рака молочной железы. Кроме того, они назвали растительные соединения, называемые каротиноидами, потенциальными защитниками. То же самое считает доктор Пелед, которая советует сосредоточиться на ярко окрашенных источниках каротиноидов, таких как помидоры, дыни, манго, сладкий картофель и красный и желтый перец.

В китайском исследовании женщины, которые ежедневно потребляли больше всего каротиноидов, имели до 63 процентов меньшую вероятность диагностировать рак молочной железы, чем те, кто потреблял их меньше. Более того, отдельное исследование Гарварда показывает, что женщины с высоким уровнем каротиноидов реже страдают рецидивом рака молочной железы.

Каротиноиды обладают антиоксидантным действием, и с помощью антиоксидантов мы пытаемся уменьшить повреждение ДНК, объясняет Пелед. Они также влияют на клеточный цикл, уменьшают вероятность размножения клеток рака молочной железы.

Цитрусовые

Апельсин / © Credits

Лимоны, лаймы, апельсины, мандарины и грейпфруты — это продукты, которые помогают предотвратить рак молочной железы несколькими способами. Они не только богаты каротиноидами, но и являются отличными источниками витамина С и фолиевой кислоты.

Витамин С — это очень явный антиоксидант, который помогает снизить риск повреждения клеток, говорит Пелед. Что касается фолиевой кислоты, витамин группы В защищает от повреждения ДНК, вызывающего рак. Результат, согласно исследованию Университета Вандербильта: употребление порции цитрусовых ежедневно может снизить риск рака молочной железы на 32 процента.

Жирная рыба

Сардины / © Associated Press

Доктор Пелед рекомендует употреблять две-три порции рыбы, такой как лосось, сардины, тунец и сельдь, в неделю. По данным индонезийских исследователей, они поставляют омега-3 жирные кислоты, или полезные жиры, такие как ЭПК и ДГК, которые помогают предотвратить рак молочной железы.

Омега-3 уменьшают воспаление, и мы знаем, что воспаление увеличивает риск многих видов рака, включая рак молочной железы, объясняет доктор Пелед. Омега-3 также целенаправленно уменьшают рост раковых клеток и имеют определенное гормональное влияние на эстроген, что может снизить риск рака молочной железы.

Нужен растительный вариант? Рассмотрите возможность добавления молотых семян льна в смузи, салаты, супы и другие блюда. Семена содержат альфа-линоленовую кислоту, соединение, которое организм превращает в EPA и DHA.

Бобовые

Фасоль / © Credits

Употребление фасоли и чечевицы два или более раз в неделю может значительно снизить риск рака молочной железы. Фитохимические вещества в этих продуктах могут помочь предотвратить рак молочной железы, укрощая воспаление, которое способствует заболеванию, объясняет доктор Пелед.

Соя и соевые продукты — это еще один хороший вариант бобовых, поскольку они особенно богаты соединениями, называемыми изофлавонами, которые связываются с рецепторами эстрогена на клетках. Исследование утверждает, что это подавляет способность гормона стимулировать рост раковых клеток. Умеренное потребление соевых продуктов (одна-две порции ежедневно) может снизить вероятность рецидива рака молочной железы.

Крестоцветные овощи

Капуста / © Credits

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста, содержат соединения серы, которые действуют как антиоксиданты. Кроме того, эти соединения повышают ферменты, которые помогают нейтрализовать токсины и защищают от рака. Употребление чуть более 2 стаканов крестоцветных овощей ежедневно снижает риск рака молочной железы у женщин на 48 процентов по сравнению с теми, кто потребляет менее ½ стакана в день.