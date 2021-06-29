Выделения из сосков: причины, диагностика

В норме выделения из сосков у женщины бывают в период беременности и лактации. Если же вы наблюдаете выделения капелек жидкости, не связанных с вынашиванием и вскармливанием ребенка, это повод обратиться к врачу-маммологу.

О возможных причинах выделений из сосков нам рассказал врач-маммолог, онколог, пластический хирург высшей квалификационной категории Николай Миненко.

Выделения из груди, не связанные с беременностью и лактацией, могут быть разных цветов, и у этих выделений могут быть несколько причин:

Травмы, ушибы. Если каким-то образом травмировать грудь (ударить, сильно сдавить), то возможны выделения из сосков.

Если каким-то образом травмировать грудь (ударить, сильно сдавить), то возможны выделения из сосков. Инфекции. У 18 % женщин в норме внутри молочного протока имеются микробы. Поскольку протоки всегда имеют выход на кожу, то, как бы вы хорошо ни соблюдали правила гигиены, всегда есть контакт с бельем, воздухом, водой. А если внутри протока есть еще и киста, то жидкость, которая скапливается внутри этой кисты, является хорошей питательной средой для микробов. Эти микробы обычно никак себя не проявляют. Но иногда при стрессе либо после перенесенного заболевания, когда ощутимо страдает иммунитет, или же при сильном контрасте температур, микробы становятся агрессивными. В этом случае может развиться либо острое воспаление протоков (острый мастит), либо хронический воспалительный процесс. Это проявляется сероватыми, гнойного цвета выделениями. Время от времени мастит напоминает о себе болями, зудом, дискомфортом, местным покраснением, чаще в области ореолы, иногда поднимается температура. Часто выделения становятся заметны после душа.

У 18 % женщин в норме внутри молочного протока имеются микробы. Поскольку протоки всегда имеют выход на кожу, то, как бы вы хорошо ни соблюдали правила гигиены, всегда есть контакт с бельем, воздухом, водой. А если внутри протока есть еще и киста, то жидкость, которая скапливается внутри этой кисты, является хорошей питательной средой для микробов. Эти микробы обычно никак себя не проявляют. Но иногда при стрессе либо после перенесенного заболевания, когда ощутимо страдает иммунитет, или же при сильном контрасте температур, микробы становятся агрессивными. В этом случае может развиться либо острое воспаление протоков (острый мастит), либо хронический воспалительный процесс. Это проявляется сероватыми, гнойного цвета выделениями. Время от времени мастит напоминает о себе болями, зудом, дискомфортом, местным покраснением, чаще в области ореолы, иногда поднимается температура. Часто выделения становятся заметны после душа. Дисгормональная гиперплазия , в народе называемая мастопатией. Функция груди зависит от баланса 16-18 (в некоторых источниках – 30) гормонов. Если гормоны между собой сбалансированы, то проблем, как правило, не бывает. Но если нарушен баланс гормонов, то развивается дисгормональная гиперплазия, симптомом которой могут быть выделения из сосков. В зависимости от того, баланс каких гормонов нарушен, различают 16-18 видов дисгормональных гиперплазий. Чаще всего мы имеем дело с повышением уровня пролактина. В норме уровень этого гормона повышен у женщин, кормящих грудью, или беременных. В противном случае повышение пролактина может приводить к различным образованиям в груди, вплоть до опухоли. Также часто встречается нарушение баланса гормонов эстрогена и прогестерона. Дисбаланс между этими гормонами часто проявляется болевым синдромом и отеком (например, перед менструацией), возможны выделения, могут также образовываться кисты, иногда даже опухоль и рак.

, в народе называемая мастопатией. Функция груди зависит от баланса 16-18 (в некоторых источниках – 30) гормонов. Если гормоны между собой сбалансированы, то проблем, как правило, не бывает. Но если нарушен баланс гормонов, то развивается дисгормональная гиперплазия, симптомом которой могут быть выделения из сосков. В зависимости от того, баланс каких гормонов нарушен, различают 16-18 видов дисгормональных гиперплазий. Чаще всего мы имеем дело с повышением уровня пролактина. В норме уровень этого гормона повышен у женщин, кормящих грудью, или беременных. В противном случае повышение пролактина может приводить к различным образованиям в груди, вплоть до опухоли. Также часто встречается нарушение баланса гормонов эстрогена и прогестерона. Дисбаланс между этими гормонами часто проявляется болевым синдромом и отеком (например, перед менструацией), возможны выделения, могут также образовываться кисты, иногда даже опухоль и рак. Галакторея . Это процесс, при котором вырабатывается живое молоко, независимо от беременности. Это также вид дисгормональной гиперплазии, связанный с повышением уровня пролактина. В этом случае выделения имеют цвет и свойство, напоминающие молоко.

. Это процесс, при котором вырабатывается живое молоко, независимо от беременности. Это также вид дисгормональной гиперплазии, связанный с повышением уровня пролактина. В этом случае выделения имеют цвет и свойство, напоминающие молоко. Опухоли . Выделения, похожие на кровь, могут быть вследствие образования папилломы – доброкачественной опухоли в молочном протоке. Однако нередко кровь может свидетельствовать о злокачественной опухоли в груди – раке. Также признаком рака могут быть прозрачные выделения, похожие на капли росы. И кровь, и "капля росы" – первые сигналы к тому, чтобы незамедлительно обратиться к врачу.

. Выделения, похожие на кровь, могут быть вследствие образования папилломы – доброкачественной опухоли в молочном протоке. Однако нередко кровь может свидетельствовать о злокачественной опухоли в груди – раке. Также признаком рака могут быть прозрачные выделения, похожие на капли росы. И кровь, и "капля росы" – первые сигналы к тому, чтобы незамедлительно обратиться к врачу. Рак Паджета . Это поражение соска, при котором на соске образуются изъязвления, корочки и выделяется кровь.

. Это поражение соска, при котором на соске образуются изъязвления, корочки и выделяется кровь. Физиологический секрет. Это жидкость, которая в норме скапливается в протоке. Если сильно нажать на сосок, можно вызвать выделение этого секрета из соска. Если такие нажатия практиковать часто, то, кроме травмы груди, можно спровоцировать выработку секрета, вследствие чего выделений из груди может стать больше. Поэтому, чтобы проверить, нет ли у вас выделений из сосков, достаточно легко надавить на сосок, но не делать этого часто, чтобы не провоцировать выработку физиологического секрета.

Когда к доктору?

Ежемесячно на 6-12-й день менструального цикла следует производить самообследование груди по такой схеме:

осмотрите перед зеркалом форму груди и внешний вид кожи и сосков;

поднимите руки вверх и осмотрите свою грудь, сначала спереди, затем с обеих сторон;

в положении стоя надавите на грудь тремя средними пальцами руки;

начните надавливания с верхней внешней четверти – ткань здесь обычно более плотная – и далее продвигайтесь по часовой стрелке;

затем сожмите каждый сосок по отдельности между большим и указательным пальцами, посмотрите, не выделяется ли жидкость;

продолжайте обследование в положении лежа, вновь нажимая по кругу каждую четверть по порядку;

нащупайте пальцами лимфоузлы в области подмышек.

При самообследовании молочных желез обращайте внимание на все изменения груди, такие как:

нагрубание молочных желез;

стянутая или отекшая кожа;

покраснения, воспаления;

выделения из сосков.

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных признаков или установили какие-то изменения, обязательно обращайтесь к своему лечащему врачу.

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Кроме ежемесячного самообследования, важно проходить профилактический осмотр у гинеколога, маммолога или онколога. Женщинам до 35 лет достаточно делать это раз в год, и для профилактического обследования груди достаточно клинического осмотра и УЗИ. Женщинам после 35 лет желательно проходить профосмотр раз в полгода. Обследование для этой возрастной категории кроме клинического осмотра и УЗИ включает еще и маммографию. Разновидностью маммографии является дуктография – рентгеновское исследование молочной железы. Самым современным и самым редким же методом обследования является дуктоскопия.

Татьяна Корякина

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