ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гинекология
Количество просмотров
235
Время на прочтение
3 мин

Задержка месячных: причины возникновения и как ускорить появление менструации

Менструальный цикл — это сложный биологический процесс, отражающий общее состояние женского здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Задержка месячных: причины возникновения и как ускорить появление менструации

Задержка месячных: причины возникновения и как ускорить появление менструации / © Credits

Обычно продолжительность цикла составляет от 21 до 35 дней, но многие женщины сталкиваются с задержками, это вызывает тревогу, дискомфорт или подозрение на беременность. Иногда задержка может быть безвредной, но в других случаях сигнализировать о серьезных гормональных нарушениях или проблемах со здоровьем.

Издание Truemeds в своей статье попробовало помочь разобраться в основных причинах возникновения задержки менструации, рассказало, когда это нормальный физиологический процесс, а когда следует обратиться к врачу, также рассмотрело естественные и медицинские способы безопасно вызвать менструацию, если в этом есть необходимость.

Причины задержки менструации

Задержка месячных — это не всегда следствие беременности. Есть много других факторов, которые могут влиять на регулярность цикла:

  • Стресс. Сильные эмоциональные переживания, изменение образа жизни, потеря близкого человека, переезд или даже смена работы могут нарушить работу гипоталамуса — участки мозга, регулирующего гормоны.

  • Физическая перегрузка. Интенсивные физические тренировки, особенно у спортсменок или танцовщиц, могут привести к снижению уровня эстрогена и, как следствие, к задержке или полному отсутствию месячных (аменореи).

  • Изменения веса. Резкая потеря или увеличение массы тела изменяет баланс гормонов. В частности, жировые клетки влияют на выработку эстрогена. Анорексия или ожирение — частые причины нарушения цикла.

  • Гормональные нарушения. Самые распространенные заболевания, вызывающие задержку:

  1. Поликистоз яичников (СПКЯ)

  2. Проблемы со щитовидной железой (гипо- или гипертиреоз)

  3. Повышенный уровень пролактина

  4. Эндометриоз или аденомиоз

  • Медикаментозное действие. Некоторые препараты (антидепрессанты, гормональные средства, лекарства для лечения хронических заболеваний) могут изменять гормональный фон.

  • Грудное вскармливание. Повышенный уровень пролактина после родов ингибирует овуляцию, поэтому цикл может быть нерегулярным или полностью отсутствовать.

  • Климакс или пременопауза. Обычно у женщин после 40 лет начинается постепенное угасание репродуктивной функции, что также приводит к нерегулярным менструациям.

Как безопасно вызвать менструацию

Важно: самостоятельно вызывать менструацию можно только после исключения беременности. В любом другом случае рекомендуется предварительная консультация с лечащим врачом.

Природные методы

  • Физические упражнения. Легкая физическая активность, например йога или пилатес, улучшает кровообращение в малом тазу и уменьшает стресс.

  • Снижение уровня стресса. Релаксация, дыхательные практики, медитация и нормализация сна способствуют стабилизации гормонов.

  • Оргазм. Во время оргазма матка сокращается, что может провоцировать начало менструации.

  • Теплые ванночки. Тепло расширяет сосуды и улучшает циркуляцию в органах малого таза. Прием теплой ванны или грелка на живот иногда помогают вызвать месячные.

Питание и продукты, способные стимулировать менструацию

Некоторые натуральные продукты влияют на гормональный баланс:

  • Папая стимулирует сокращение матки и активизирует эстроген.

  • Имбирь — естественный стимулятор кровообращения, часто используется в народной медицине.

  • Куркума обладает противовоспалительными и согревающими свойствами, нормализует уровень прогестерона.

  • Петрушка содержит апиол, мягко стимулирующий матку.

  • Ананас — фермент бромелайн улучшает функции эндометрия.

  • Фрукты с высоким содержанием витамина C (апельсины, лимоны, гуава) — повышают уровень эстрогена.

  • Гуньба сенная (пажитник), гранат, семена кунжута и кориандр — содержат природные фитоэстрогены.

Медицинские методы вызова месячных

Используются только после назначения врача.

  • Гормональные контрацептивы. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) регулируют цикл, ингибируют овуляцию и стабилизируют уровень гормонов. Их можно использовать по специальным схемам для вызова менструации или ее задержки.

  • Препараты прогестерона. Назначаются при дефиците собственного прогестерона. После завершения курса приема обычно начинается менструация.

  • Инъекции гормонов. В некоторых случаях врач может назначить инъекции для быстрого вызова менструации (например, инъекции прогестерона).

Когда обращаться к врачу

Обращение к гинекологу обязательно, если:

  • Задержка длится больше 10 дней и исключена беременность.

  • Месячные отсутствуют более трех месяцев (аменорея).

  • Менструации стали очень болезненными или слишком обильными.

  • Вы подозреваете гормональные или эндокринные нарушения.

  • Присутствуют дополнительные симптомы: боль в животе, отеки, акне, изменение настроения, чрезмерное оволосение.

Задержка менструации — это распространенное явление, не всегда свидетельствующее о серьезных проблемах. Однако внимательное отношение к своему телу помогает вовремя выявить отклонения и предотвратить осложнения. Природные методы, например снижение стресса, физическая активность, правильное питание и тепловые процедуры, могут быть эффективными. Но если задержка повторяется, сопровождается болью или другими симптомами — необходимо обратиться к специалисту.

Не занимайтесь самолечением, а лучше сразу обратитесь к врачу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie