Задержка месячных: причины возникновения и как ускорить появление менструации / © Credits

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Обычно продолжительность цикла составляет от 21 до 35 дней, но многие женщины сталкиваются с задержками, это вызывает тревогу, дискомфорт или подозрение на беременность. Иногда задержка может быть безвредной, но в других случаях сигнализировать о серьезных гормональных нарушениях или проблемах со здоровьем.

Издание Truemeds в своей статье попробовало помочь разобраться в основных причинах возникновения задержки менструации, рассказало, когда это нормальный физиологический процесс, а когда следует обратиться к врачу, также рассмотрело естественные и медицинские способы безопасно вызвать менструацию, если в этом есть необходимость.

Причины задержки менструации

Задержка месячных — это не всегда следствие беременности. Есть много других факторов, которые могут влиять на регулярность цикла:

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Стресс. Сильные эмоциональные переживания, изменение образа жизни, потеря близкого человека, переезд или даже смена работы могут нарушить работу гипоталамуса — участки мозга, регулирующего гормоны.

Физическая перегрузка. Интенсивные физические тренировки, особенно у спортсменок или танцовщиц, могут привести к снижению уровня эстрогена и, как следствие, к задержке или полному отсутствию месячных (аменореи).

Изменения веса. Резкая потеря или увеличение массы тела изменяет баланс гормонов. В частности, жировые клетки влияют на выработку эстрогена. Анорексия или ожирение — частые причины нарушения цикла.

Гормональные нарушения. Самые распространенные заболевания, вызывающие задержку:

Поликистоз яичников (СПКЯ) Проблемы со щитовидной железой (гипо- или гипертиреоз) Повышенный уровень пролактина Эндометриоз или аденомиоз

Медикаментозное действие. Некоторые препараты (антидепрессанты, гормональные средства, лекарства для лечения хронических заболеваний) могут изменять гормональный фон.

Грудное вскармливание. Повышенный уровень пролактина после родов ингибирует овуляцию, поэтому цикл может быть нерегулярным или полностью отсутствовать.

Климакс или пременопауза. Обычно у женщин после 40 лет начинается постепенное угасание репродуктивной функции, что также приводит к нерегулярным менструациям.

Как безопасно вызвать менструацию

Важно: самостоятельно вызывать менструацию можно только после исключения беременности. В любом другом случае рекомендуется предварительная консультация с лечащим врачом.

Природные методы

Физические упражнения. Легкая физическая активность, например йога или пилатес, улучшает кровообращение в малом тазу и уменьшает стресс.

Снижение уровня стресса. Релаксация, дыхательные практики, медитация и нормализация сна способствуют стабилизации гормонов.

Оргазм . Во время оргазма матка сокращается, что может провоцировать начало менструации.

Теплые ванночки. Тепло расширяет сосуды и улучшает циркуляцию в органах малого таза. Прием теплой ванны или грелка на живот иногда помогают вызвать месячные.

Питание и продукты, способные стимулировать менструацию

Некоторые натуральные продукты влияют на гормональный баланс:

Папая стимулирует сокращение матки и активизирует эстроген.

Имбирь — естественный стимулятор кровообращения, часто используется в народной медицине.

Куркума обладает противовоспалительными и согревающими свойствами, нормализует уровень прогестерона.

Петрушка содержит апиол, мягко стимулирующий матку.

Ананас — фермент бромелайн улучшает функции эндометрия.

Фрукты с высоким содержанием витамина C (апельсины, лимоны, гуава) — повышают уровень эстрогена.

Гуньба сенная (пажитник), гранат, семена кунжута и кориандр — содержат природные фитоэстрогены.

Медицинские методы вызова месячных

Используются только после назначения врача.

Гормональные контрацептивы. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) регулируют цикл, ингибируют овуляцию и стабилизируют уровень гормонов. Их можно использовать по специальным схемам для вызова менструации или ее задержки.

Препараты прогестерона. Назначаются при дефиците собственного прогестерона. После завершения курса приема обычно начинается менструация.

Инъекции гормонов. В некоторых случаях врач может назначить инъекции для быстрого вызова менструации (например, инъекции прогестерона).

Когда обращаться к врачу

Обращение к гинекологу обязательно, если:

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Задержка длится больше 10 дней и исключена беременность.

Месячные отсутствуют более трех месяцев (аменорея).

Менструации стали очень болезненными или слишком обильными.

Вы подозреваете гормональные или эндокринные нарушения.

Присутствуют дополнительные симптомы: боль в животе, отеки, акне, изменение настроения, чрезмерное оволосение.

Задержка менструации — это распространенное явление, не всегда свидетельствующее о серьезных проблемах. Однако внимательное отношение к своему телу помогает вовремя выявить отклонения и предотвратить осложнения. Природные методы, например снижение стресса, физическая активность, правильное питание и тепловые процедуры, могут быть эффективными. Но если задержка повторяется, сопровождается болью или другими симптомами — необходимо обратиться к специалисту.

Не занимайтесь самолечением, а лучше сразу обратитесь к врачу.