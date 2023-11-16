Женский чек-ап: какие обследования нужно проходить регулярно

Каждая женщина с целью профилактики должна каждый год посещать гинеколога. Это может помочь выявить заболевания на ранних этапах, которые могут часто иметь течение без симптомов.

Что такое женский чек-ап, кому его нужно проходить и как часто, рассказала гинеколог, врач УЗИ клиники CALM Лина Ирха.

Что такое чек-ап женского здоровья и з каких обследований он состоит

Это комплексное обследование женского организма в целях профилактики различных заболеваний.

Это не только осмотр на гинекологическом кресле и сдача анализов. В первую очередь – это комплексный подход. Женщина приходит в соответствующий день менструального цикла (желательно, чтобы это был 7-15 день менструального цикла) и проводится детальный сбор анамнеза. Врач расспрашивает, чем болела женщина в течение жизни. После анамнеза врач осматривает женщину на гинекологическом кресле, делает кольпоскопию, осматривает шейку матки под микроскопом и берет забор двух важных анализов. Один из важнейших анализов – ПАП-тест – это цитологическое исследование шейки матки с целью выявления рака и предраковых заболеваний.

В чек-ап также входит ультразвуковая диагностика органов малого таза. Рекомендуется также пройти УЗИ щитовидной железы и молочных желез. В конце обследования женщинам после 20 лет, если необходимо, рекомендовано пройти обследование (каждые два года) на женские гормоны. Они могут помочь предупредить или выявить различные заболевания, носящие гормонозависимый характер.

Кому рекомендован гинекологический чек-ап

Комплексное обследование рекомендовано проходить всем женщинам, достигшим 18-летнего возраста один раз в год.

Правила подготовки к чек-апу

Женщина должна прийти в правильный день менструального цикла (от 5 до 15-го дня цикла).

За 2-3 дня до обследования не рекомендуется жить половой жизнью.

За 2 недели не принимать местно антисептики и антибиотики.

Лина Ирха

Если женщину ничего не беспокоит, нужно ли проходить обследование

Для профилактики женщина должна проходить чек-ап обязательно, независимо от того, беспокоит ее что-то или нет. А после чек-апа врач определяет, есть ли необходимость дополнительных обследований, можно обойтись осмотром на кресле, сбором анамнеза, кольпоскопией, двумя мазками и УЗИ органов малого таза.

Отличаются ли рекомендованные обследования от возраста женщины

Рекомендуемые обследования могут отличаться в зависимости от возраста женщины. Если женщина без отягощенного анамнеза, у нее не было серьезных гинекологических заболеваний в течение жизни и она находится в менопаузе, тогда делать чек-ап рекомендовано один раз в два года.

Если женщина молодая, то чек-ап рекомендовано проходить чаще. А женщинам с отягощенным анамнезом рекомендовано обследоваться один раз в полгода.

ПАП-тест – сбор анализов на цитологию и цитологическое исследование с целью выявления раковых и предраковых заболеваний шейки матки – после 60 лет рекомендовано сдавать один раз в два года. А согласно европейским рекомендациям, женщина после 60 лет, ранее не имевшая гинекологических заболеваний, может этот анализ не сдавать.

Что женский чек-ап может помочь обнаружить

Такое обследование поможет обнаружить абсолютно все гинекологические нарушения у женщины и поможет диагностировать причину заболевания.

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