10-секундное упражнение, которое избавит шею от боли после долгого дня за рабочим столом

10-секундное упражнение, которое избавит шею от боли после долгого дня за столом / © www.credits

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Если вы проводите день в сидячем положении, вам наверняка знакомо ощущение, когда к концу дня легко «тянет» в верхней части спины, появляется скованность в плечах или как будто тяжесть в шее, которая не проходит даже после прогулки или разминки.

Издание WomanAndHome рассказало о простом, но эффективном подходе к этой проблеме, который предлагает остеопат Надя Алибхай. Исследование Slouch показало, что почти двое из пяти человек в возрасте 45–54 лет регулярно испытывают боль и напряжение в шее. И это не просто «возрастная особенность», следствие повседневных привычек.

По словам эксперта, проблема накапливается постепенно: мышцы и связки приспосабливаются к положениям, в которых мы проводим большую часть времени. Отсюда и постоянная скованность, ограничение движений, даже сложность повернуть голову или поднять руки без ощущения дискомфорта.

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Важный нюанс, голова весит примерно 4–5 кг. Когда она постоянно наклонена вперёд — типичная поза за ноутбуком или телефоном — нагрузка на шею резко возрастает. Когда же она «сбалансирована» над позвоночником, телу значительно легче работать.

Полезная техника

И вот здесь на помощь приходит простое упражнение, которое можно выполнить буквально за 10 секунд в любое время дня. 10-секундное упражнение для шеи:

Положите одну руку на затылок Аккуратно наклоните голову назад Подтяните подбородок внутрь, как будто делаете «двойной подбородок» Вы должны почувствовать работу мышц задней части шеи — трапециевидных мышц

Регулярное выполнение этого упражнения помогает укрепить эти мышцы и постепенно «скорректировать» осанку.

Также важно следить за тем, чтобы в повседневной жизни подбородок оставался подтянутым — это небольшая деталь, которая влияет на состояние шеи.

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Остеопат подчеркивает, что ключ к решению проблемы — в регулярной физической активности. Если тело долго находится в одной позе без разгрузки за счет растяжки или подвижности, напряжение только накапливается.

Что поможет уменьшить боль в шее

Подушка . Выбирайте невысокую и упругую, чтобы шея оставалась на одной линии с позвоночником. Сон на спине или на боку — оптимальный

Экран . Монитор должен находиться на уровне глаз, чтобы не приходилось постоянно смотреть вниз. По возможности — используйте регулируемый стол

Перерывы . Регулярные паузы для движения помогают разгрузить верхнюю часть тела

Тепло и холод. Чередование компрессов может уменьшить напряжение мышц, но стоит проконсультироваться со специалистом, если вы делаете это впервые.

Боль в шее — это не «норма современной жизни», а сигнал организма о перегрузке. И хотя причины часто кроются в повседневных привычках, хорошая новость заключается в том, что именно привычки могут и помочь. Короткое 10-секундное упражнение, правильная осанка, паузы в движении и внимание к положению головы способны постепенно снять напряжение и вернуть телу легкость.

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