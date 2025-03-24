19 продуктов, богатых на фолиевую кислоту

Фолиевая кислота, или витамин B9, является незаменимым элементом для нормального функционирования организма. Она играет ключевую роль в процессах роста, развития клеток, кроветворении и поддержании здоровья нервной системы. Особенно важна для женщин во время беременности, поскольку способствует правильному формированию нервной трубки плода.
К счастью, природа подарила нам множество продуктов, богатых фолатами – природной формой фолиевой кислоты. Добавляя их в рацион, можно обеспечить организм необходимым количеством этого ценного витамина, рассказало издание Real Simple.
- Шпинат. Этот зеленый листовой овощ – один из лучших источников фолатов. В 100 г шпината содержится примерно 194 мкг фолиевой кислоты, что составляет около половины суточной потребности взрослого человека.
- Брюссельская капуста. Помимо высокого содержания витаминов С и К, брюссельская капуста содержит 47 мкг фолатов на 100 г.
- Авокадо. Этот суперфрукт обеспечивает около 81 мкг фолиевой кислоты на 100 г, а также полезные жиры, способствующие усвоению других витаминов.
- Спаржа. 100 г спаржи содержат 149 мкг фолиевой кислоты, а это делает ее отличным дополнением к любому рациону.
- Брокколи. Богата не только антиоксидантами, но и фолатами – около 63 мкг на 100 г.
- Чечевица. Один из лучших растительных источников фолиевой кислоты: в 100 г вареной чечевицы содержится 181 мкг витамина B9.
- Нут. 100 г вареного нута обеспечивают 172 мкг фолиевой кислоты.
- Черные бобы. Богатые белком, клетчаткой и фолатами – 149 мкг на 100 г.
- Горох. Зеленые горошины содержат 65 мкг фолатов на 100 г.
- Апельсины. Цитрусовые фрукты, особенно апельсины, являются отличным источником фолиевой кислоты – около 55 мкг на один средний плод.
- Папайя. Один средний плод папайи обеспечивает 115 мкг фолатов.
- Бананы. Бананы содержат около 20 мкг фолиевой кислоты на 100 г.
- Монго. Этот экзотический фрукт содержит 43 мкг фолатов на 100 г.
- Гранат. 100 г гранатовых зернышек обеспечивают 38 мкг фолиевой кислоты.
- Грецкие орехи. Кроме полезных жиров содержат 98 мкг фолиевой кислоты на 100 г.
- Семена льна. Богато клетчаткой, жирные кислоты Омега-3 и фолаты – около 87 мкг на 100 г.
- Семечки подсолнечника. 100 г этого продукта содержат 238 мкг фолиевой кислоты.
- Говяжья печень. Один из лучших животных источников витамина B9 – 290 мкг на 100 г.
- Яйца. Одно вареное яйцо содержит около 22 мкг фолатов, что делает их отличным дополнением к сбалансированному рациону.
Фолиевая кислота необходима для правильного функционирования организма и получить ее в достаточном количестве можно из натуральных продуктов. Если включите в рацион листовые овощи, бобовые, фрукты, орехи и семена, можно обеспечить себя этим важным витамином без необходимости принимать синтетические добавки.
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