19 продуктов, богатых на фолиевую кислоту

Фолиевая кислота, или витамин B9, является незаменимым элементом для нормального функционирования организма. Она играет ключевую роль в процессах роста, развития клеток, кроветворении и поддержании здоровья нервной системы. Особенно важна для женщин во время беременности, поскольку способствует правильному формированию нервной трубки плода.

К счастью, природа подарила нам множество продуктов, богатых фолатами – природной формой фолиевой кислоты. Добавляя их в рацион, можно обеспечить организм необходимым количеством этого ценного витамина, рассказало издание Real Simple.

Шпинат . Этот зеленый листовой овощ – один из лучших источников фолатов. В 100 г шпината содержится примерно 194 мкг фолиевой кислоты, что составляет около половины суточной потребности взрослого человека.

. Этот зеленый листовой овощ – один из лучших источников фолатов. В 100 г шпината содержится примерно 194 мкг фолиевой кислоты, что составляет около половины суточной потребности взрослого человека. Брюссельская капуста. Помимо высокого содержания витаминов С и К, брюссельская капуста содержит 47 мкг фолатов на 100 г.

Помимо высокого содержания витаминов С и К, брюссельская капуста содержит 47 мкг фолатов на 100 г. Авокадо . Этот суперфрукт обеспечивает около 81 мкг фолиевой кислоты на 100 г, а также полезные жиры, способствующие усвоению других витаминов.

. Этот суперфрукт обеспечивает около 81 мкг фолиевой кислоты на 100 г, а также полезные жиры, способствующие усвоению других витаминов. Спаржа . 100 г спаржи содержат 149 мкг фолиевой кислоты, а это делает ее отличным дополнением к любому рациону.

. 100 г спаржи содержат 149 мкг фолиевой кислоты, а это делает ее отличным дополнением к любому рациону. Брокколи . Богата не только антиоксидантами, но и фолатами – около 63 мкг на 100 г.

. Богата не только антиоксидантами, но и фолатами – около 63 мкг на 100 г. Чечевица . Один из лучших растительных источников фолиевой кислоты: в 100 г вареной чечевицы содержится 181 мкг витамина B9.

. Один из лучших растительных источников фолиевой кислоты: в 100 г вареной чечевицы содержится 181 мкг витамина B9. Нут . 100 г вареного нута обеспечивают 172 мкг фолиевой кислоты.

. 100 г вареного нута обеспечивают 172 мкг фолиевой кислоты. Черные бобы. Богатые белком, клетчаткой и фолатами – 149 мкг на 100 г.

Богатые белком, клетчаткой и фолатами – 149 мкг на 100 г. Горох . Зеленые горошины содержат 65 мкг фолатов на 100 г.

. Зеленые горошины содержат 65 мкг фолатов на 100 г. Апельсины . Цитрусовые фрукты, особенно апельсины, являются отличным источником фолиевой кислоты – около 55 мкг на один средний плод.

. Цитрусовые фрукты, особенно апельсины, являются отличным источником фолиевой кислоты – около 55 мкг на один средний плод. Папайя . Один средний плод папайи обеспечивает 115 мкг фолатов.

. Один средний плод папайи обеспечивает 115 мкг фолатов. Бананы . Бананы содержат около 20 мкг фолиевой кислоты на 100 г.

. Бананы содержат около 20 мкг фолиевой кислоты на 100 г. Монго . Этот экзотический фрукт содержит 43 мкг фолатов на 100 г.

. Этот экзотический фрукт содержит 43 мкг фолатов на 100 г. Гранат . 100 г гранатовых зернышек обеспечивают 38 мкг фолиевой кислоты.

. 100 г гранатовых зернышек обеспечивают 38 мкг фолиевой кислоты. Грецкие орехи. Кроме полезных жиров содержат 98 мкг фолиевой кислоты на 100 г.

Кроме полезных жиров содержат 98 мкг фолиевой кислоты на 100 г. Семена льна. Богато клетчаткой, жирные кислоты Омега-3 и фолаты – около 87 мкг на 100 г.

Богато клетчаткой, жирные кислоты Омега-3 и фолаты – около 87 мкг на 100 г. Семечки подсолнечника. 100 г этого продукта содержат 238 мкг фолиевой кислоты.

100 г этого продукта содержат 238 мкг фолиевой кислоты. Говяжья печень. Один из лучших животных источников витамина B9 – 290 мкг на 100 г.

Один из лучших животных источников витамина B9 – 290 мкг на 100 г. Яйца. Одно вареное яйцо содержит около 22 мкг фолатов, что делает их отличным дополнением к сбалансированному рациону.

Фолиевая кислота необходима для правильного функционирования организма и получить ее в достаточном количестве можно из натуральных продуктов. Если включите в рацион листовые овощи, бобовые, фрукты, орехи и семена, можно обеспечить себя этим важным витамином без необходимости принимать синтетические добавки.

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