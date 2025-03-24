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19 продуктов, богатых на фолиевую кислоту

19 продуктов, богатых на фолиевую кислоту

19 продуктов богатых фолиевой кислотой / Фото: Credits

Фолиевая кислота, или витамин B9, является незаменимым элементом для нормального функционирования организма. Она играет ключевую роль в процессах роста, развития клеток, кроветворении и поддержании здоровья нервной системы. Особенно важна для женщин во время беременности, поскольку способствует правильному формированию нервной трубки плода.

К счастью, природа подарила нам множество продуктов, богатых фолатами – природной формой фолиевой кислоты. Добавляя их в рацион, можно обеспечить организм необходимым количеством этого ценного витамина, рассказало издание Real Simple.

  • Шпинат. Этот зеленый листовой овощ – один из лучших источников фолатов. В 100 г шпината содержится примерно 194 мкг фолиевой кислоты, что составляет около половины суточной потребности взрослого человека.
  • Брюссельская капуста. Помимо высокого содержания витаминов С и К, брюссельская капуста содержит 47 мкг фолатов на 100 г.
  • Авокадо. Этот суперфрукт обеспечивает около 81 мкг фолиевой кислоты на 100 г, а также полезные жиры, способствующие усвоению других витаминов.
  • Спаржа. 100 г спаржи содержат 149 мкг фолиевой кислоты, а это делает ее отличным дополнением к любому рациону.
  • Брокколи. Богата не только антиоксидантами, но и фолатами – около 63 мкг на 100 г.
  • Чечевица. Один из лучших растительных источников фолиевой кислоты: в 100 г вареной чечевицы содержится 181 мкг витамина B9.
  • Нут. 100 г вареного нута обеспечивают 172 мкг фолиевой кислоты.
  • Черные бобы. Богатые белком, клетчаткой и фолатами – 149 мкг на 100 г.
  • Горох. Зеленые горошины содержат 65 мкг фолатов на 100 г.
  • Апельсины. Цитрусовые фрукты, особенно апельсины, являются отличным источником фолиевой кислоты – около 55 мкг на один средний плод.
  • Папайя. Один средний плод папайи обеспечивает 115 мкг фолатов.
  • Бананы. Бананы содержат около 20 мкг фолиевой кислоты на 100 г.
  • Монго. Этот экзотический фрукт содержит 43 мкг фолатов на 100 г.
  • Гранат. 100 г гранатовых зернышек обеспечивают 38 мкг фолиевой кислоты.
  • Грецкие орехи. Кроме полезных жиров содержат 98 мкг фолиевой кислоты на 100 г.
  • Семена льна. Богато клетчаткой, жирные кислоты Омега-3 и фолаты – около 87 мкг на 100 г.
  • Семечки подсолнечника. 100 г этого продукта содержат 238 мкг фолиевой кислоты.
  • Говяжья печень. Один из лучших животных источников витамина B9 – 290 мкг на 100 г.
  • Яйца. Одно вареное яйцо содержит около 22 мкг фолатов, что делает их отличным дополнением к сбалансированному рациону.

Фолиевая кислота необходима для правильного функционирования организма и получить ее в достаточном количестве можно из натуральных продуктов. Если включите в рацион листовые овощи, бобовые, фрукты, орехи и семена, можно обеспечить себя этим важным витамином без необходимости принимать синтетические добавки.

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