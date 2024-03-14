3 причины, почему курить вейп также не стоит

Все больше возникает разговор о вейпинге и его потенциально негативных последствиях. Сердечно-сосудистый хирург отмечает, что, хотя эта форма "курения" может казаться безвредной, она имеет свои риски.

Вейпинг как альтернатива традиционному курению становится все более распространенным среди молодежи. Однако сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон раскрыл три важные причины, почему следует воздержаться от курения.

Во-первых, вейпинг стал очень социально приемлемым, поэтому не нужно выходить на улицу или в специально отведенное место для курения, как это происходит с сигаретами. Это означает, что легкие гораздо больше поддаются дыму в течение дня, что может привести к проблемам с дыханием и другими осложнениями.

Во-вторых, уровень никотина в вейпе непредсказуем и часто значительно превышает содержащийся в сигаретах. Это увеличивает риск зависимости от никотина и других нежелательных эффектов.

В-третьих, пожалуй, самое главное, - это то, что, когда вы курите, нагреваемое масло затем становится мелкими горячими капельками, которые вы вдыхаете непосредственно в легкие. К сожалению, организм не может вывести их. В результате повреждаются дыхательные пути.

С учетом этих трех факторов Джереми Лондон отмечает вред курения и отмечает важность знания последствий этого для собственного здоровья. Отдавайте предпочтение здоровому образу жизни.

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