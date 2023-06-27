5 факторов, которые негативно влияют на клетки печени, но их можно предотвратить

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, как позаботиться о своей печени и почему это важно.

Печень является вторым по величине органом в организме. Она добросовестно работает, выполняя сотни сложных функций, в частности:

борьба с инфекциями и болезнями;

выведение токсинов (ядов), таких как алкоголь, из организма;

контроль уровня холестерина;

помогает крови сворачиваться;

выделение желчи, которая расщепляет жиры и способствует пищеварению.

Какие же 5 факторов оказывают негативное влияние на клетки печени, но их можно предотвратить?

Ожирение

Лучшее, что вы можете сделать для своей печени, – это нормализовать массу тела, следить за соотношением веса и роста, воспользовавшись формулой определения индекса массы тела.

Недиагностированная инфекция гепатита

Принимайте соответствующие меры, чтобы предотвратить заражение гепатитом, например, сделайте прививку, если вы в группе риска, и не пренебрегайте скрининговой проверкой маркеров в крови.

Злоупотребление алкоголем и курением

Когда десятки-сотни граммов алкогольных напитков попадают в ваш организм, печень производит фермент под названием ацетальдегид, который может разрушать клетки печени и со временем даже привести к необратимым изменениям. Следите за кратностью и количеством выпитого алкоголя и помните, что это не решит проблем, а только добавит их.

Курение также вызывает выработку цитокинов, химических веществ, которые могут вызвать воспаление и повреждение клеток печени.

Малоподвижный образ жизни

Преимущественно сидячий образ жизни и постоянное переедание являются основными факторами ухудшения состояния печени. Какой бы деятельностью вы ни занимались, просто убедитесь, что вы делаете это регулярно. Найдите то, что вам нравится, и следуйте плану.

Неконтролируемый прием пищевых добавок и лекарств

До 20% повреждений печени вызвано пищевыми добавками, так что не думайте, что вы приносите только пользу, если называете средства "натуральными". Поговорите со своим врачом обо всех добавках, которые вы принимаете, и никогда не принимайте больше рекомендуемой дозы.

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