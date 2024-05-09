5 фактов о синдроме хронической усталости – реальной болезни, которая остается невидимой и стигматизированной

Утомительная усталость, бессонница, истощение после занятий спортом, мышечные боли могут быть симптомами синдрома хронической усталости, который недодиагностируется у 80% пациентов. Если его игнорировать или неправильно лечить, он превращается в депрессию.

Что такое синдром хронической усталости, почему он возникает и как его распознать, рассказал врач семейной медицины MIRUM clinic Антасевич Юлия Витальевна.

Факт №1: синдром хронической усталости – это болезнь

Синдром хронической усталости – это сложное хроническое, мультисистемное заболевание. Возникает оно на фоне:

нарушения работы иммунной системы;

присоединения вирусной инфекции (например, Covid-19);

хронического окислительного стресса;

генетической предрасположенности.

Иногда причиной становится один фактор, иногда - их совокупность. Но точные механизмы возникновения и развития болезни до конца еще не изучены.

Синдром характеризуется:

глубокой, изнурительной усталостью, не исчезающей после длительного, качественного отдыха;

нарушением сна – бессонница ночью, гиперсонливость днем, чувство усталости после пробуждения;

головной, мышечной болью;

истощением после физической или когнитивной нагрузки.

В этом году исследование добавило еще несколько новых симптомов – ощущение тумана в мозгу, повышенная чувствительность к свету, кратковременная потеря памяти. Пациентам с синдромом хронической усталости сложно запоминать, припоминать и систематизировать информацию. Выполнять несколько задач одновременно, сконцентрироваться на работе.

Факт №2: синдром хронической усталости – это не депрессия

Иногда синдром хронической усталости ошибочно диагностируют как депрессию, потому что у них общие симптомы – усталость, тревожность, проблемы со сном. Но во время депрессии человек может спать постоянно (и днем, и ночью) или бодрствовать вообще. Усталость в этом случае сочетается с чувством обреченности, безнадежности, потерей смысла жизни, отсутствием аппетита, суицидальными мыслями. При синдроме хронической усталости человек стремится учиться, работать, заниматься спортом, питается, но ему не хватает сил быть активным даже утром.

Если синдром хронической усталости не лечить, он может трансформироваться в депрессию. Однако депрессия не провоцирует возникновение синдрома хронической усталости.

Факт №3: синдром хронической усталости нельзя вылечить самостоятельно

К сожалению, здоровое питание, восьмичасовой сон, витаминные добавки не способны вылечить синдром хронической усталости. Терапия должна быть комплексной и предусматривает командную работу нескольких врачей, поскольку препаратов от СХУ не существует. Почему? Потому что у разных пациентов – разная комбинация факторов и симптомов. Могут включаться домашний доктор, иммунолог, невролог, психолог, инфекционист.

Кроме того, человеку без медицинского образования достаточно сложно отличить СХУ от депрессии, а депрессию, в свою очередь, от гипотиреоза, биполярного расстройства или диабета. Очень важно вовремя обратиться за помощью во избежание момента, когда синдром хронической усталости перерастет в депрессию.

Факт №4: синдром хронической усталости недодиагностируют у 80% пациентов

Синдром хронической усталости недодиагностируется у 80% людей, имеющих его. В том числе и потому, что ошибочно диагностируется как депрессия. Для пациента – это дополнительный стресс, ведь время проходит, а лечение не помогает. Одним из предвестников улучшения является исчезновение утомительной усталости, когда помимо желания что-то делать, появляются силы.

Факт №5: синдром хронической усталости – стигматизированное заболевание

Пациенты с синдромом хронической усталости сталкиваются с осуждением и высмеиванием, ведь, к сожалению, эта болезнь, как и депрессия, до сих пор считается болезнью ленивых людей. Они испытывают уныние, безнадежность, стыд. В долгосрочной перспективе отсутствие поддержки, понимания и помощи приводит к появлению суицидальных мыслей и развитию вторичной депрессии.

Поэтому, если у ваших родных, друзей или знакомых есть синдром хронической усталости, предложите им свою помощь. Да, мы сейчас все истощены и обессилены до некоторой степени. Эти люди не "слишком нежные", не "исключительные", они просто действительно болеют.

Врач семейной медицины MIRUM clinic Антасевич Юлия Витальевна

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