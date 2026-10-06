5 мифов об уходе за зубами, которые способствуют развитию кариеса и даже выпадению зубов

5 мифов об уходе за зубами / © Credits

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Какие функции выполняет ополаскиватель для рта, почему кровоточат десны и как чистить зубы, чтобы не навредить им, рассказала стоматолог-гигиенист стоматологической клиники FrankoLab Анастасия Булыга.

Миф № 1: сладкое вредит зубам, вызывая кариес

После еды, содержащей углеводы — не только сахар из сладостей, но и картофель, хлеб, выпечка, чипсы, макароны, рис, гречка, фрукты, сухофрукты — бактерии зубного налета образуют органические кислоты, в частности молочную.

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Молочная кислота снижает pH зубного налета буквально за несколько минут. Когда pH опускается ниже 5,5, из эмали начинают вымываться кальций и фосфаты — запускается деминерализация, эмаль становится более пористой и менее устойчивой к кислотам.

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Чтобы защитить зубы, организм запускает процесс реминерализации с помощью слюны. Если она насыщена кальцием и фосфатами, минералы возвращаются обратно. На состав слюны влияют скорость слюноотделения, гормональный фон, общее состояние здоровья, питание, возраст, гидратация.

Нейтрализация кислот и восстановление pH обеспечиваются буферной ёмкостью слюны: чем активнее работают слюнные железы, тем больше бикарбоната поступает в слюну и тем лучше она нейтрализует кислоты. Бикарбонат — основной буферный компонент слюны. Когда pH восстанавливается, начинается реминерализация.

Вы можете не любить и почти не есть сладкое, но при этом страдать от кариеса из-за замедленного слюноотделения, частых перекусов (поскольку каждый раз бактерии вырабатывают кислоты), недостатка фтора, скученности зубов и т. д.

Однако леденцы и жевательные конфеты действительно наносят зубам больший вред, чем картофель или макароны. Леденцы долго растворяются, поэтому дольше соприкасаются с зубами, а жевательные конфеты ещё и застревают в межзубных промежутках.

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Миф № 2: ополаскиватель для полости рта уменьшает бактериальный налет

Зубной, или бактериальный налет, — это липкая биопленка из бактерий, остатков пищи и белков слюны, которая ежедневно образуется на поверхности зубов. Удалить его можно только механически, то есть зубной щеткой, а в промежутках между зубами — межзубной щеткой.

Некоторые лечебные ополаскиватели с хлоргексидином, цетилпиридиния хлоридом или эфирными маслами химически подавляют рост бактерий, замедляя образование налета. Но даже в этом случае данное средство является дополнением к регулярной гигиене утром и вечером.

Обычный ополаскиватель действительно может временно устранить неприятный запах, освежить дыхание и усилить ощущение чистоты.

Миф № 3: чем интенсивнее чистить зубы, тем они чище

Чтобы удалить налет, обычную механическую щетку с маленькой или средней головкой нужно расположить под углом 45° к линии десен. Движения должны быть короткими и выметающими: 10–15 от десен к жевательной поверхности на каждый сегмент с обеих сторон. Сегментом называют 2–3 зуба.

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Каждый зуб имеет несколько поверхностей: наружную, внутреннюю, жевательную и контактную — две поверхности, которыми он соприкасается с соседними зубами. Щетка очищает наружную, внутреннюю и жевательную поверхности, но не может полноценно очистить контактные поверхности. Для этого используют зубную нить или межзубную щетку.

Щетинки должны быть густыми и одинаковой длины, чтобы равномерно и безопасно удалять налет с каждого участка зуба.

Если слишком сильно давить на зубы, можно истончить эмаль, травмировать мягкие ткани, что при длительном воздействии приводит к рецессии десен.

Рецессия — опускание десны и обнажение корней зубов. Корень не защищен эмалью, поэтому очень уязвим к механическому воздействию зубной щетки и бактериям. В результате появляется повышенная чувствительность к холодному или горячему, возникает пришеек карьеса.

Также крайне важно чистить зубы утром и обязательно вечером. Бактериальный налет образуется в течение 12–24 часов. Например, вы чистите зубы после завтрака в 8:00. В течение дня вы едите, пьете различные напитки, давая бактериям налета «пищу». Поэтому вечерняя чистка в 22:00, через 14 часов после утренней, позволяет разрушить биопленку до того, как она минерализовалась (затвердела).

Постоянно омывая зубы, слюна нейтрализует органические кислоты, смывает микрочастицы пищи и часть микроорганизмов. Ночью её выработка замедляется, поэтому снижается естественная очистка ротовой полости и буферизация кислот.

Миф № 4: полоскание рта после еды ничего не дает

Полоскание рта водой помогает смыть остатки пищи, которыми питаются бактерии зубного налета, и разбавить органические кислоты, благодаря чему pH во рту быстрее возвращается к нормальному уровню. Слюна делает то же самое естественным путем, но этот процесс длится примерно 20–40 минут. Пока pH остается низким, органические кислоты, вырабатываемые бактериями зубного налета, запускают процесс деминерализации эмали.

Поэтому рекомендую полоскать рот не только после еды, но и после употребления сладких газированных напитков, энергетиков, лимонада. Но ни в коем случае не стоит использовать ополаскиватель, так как это может привести к уничтожению естественной микрофлоры, пересушиванию слизистой оболочки и даже разрушению эмали.

После употребления кислых или сладких напитков эмаль временно размягчается (деминерализация), поэтому использование ополаскивателя, особенно антибактериального или спиртового, в этот момент способствует вымыванию защитных минералов слюны.

Миф № 5: если десны кровоточат, нужно чистить зубы осторожнее

Кровотечение из десен — это почти всегда признак гингивита, то есть воспаления десен, вызванного накоплением бактериального налета. Люди связывают её со сменой зубной щетки, недостатком витаминов, стрессом и другими причинами и начинают чистить зубы более осторожно.

Появление кровоточивости — повод записаться к стоматологу, чтобы выяснить, чем она вызвана. Если это гингивит, на ранних стадиях его можно полностью вылечить и не допустить перехода воспаления в пародонтит.

При пародонтите воспаление распространяется на ткани, удерживающие зуб. Прикрепление десны к зубу постепенно смещается вглубь вдоль корня, из-за чего образуются пародонтальные карманы: даже если видимый край десны при этом не отходит. Постепенно разрушается костная ткань, зубы теряют опору и становятся подвижными. В сложных случаях зубы могут выпадать или их приходится удалять.

Анастасия Булыга

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