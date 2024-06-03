5 показаний для проведения лазерной коагуляции сетчатки

Резкое ухудшение зрения, появление пелены, вспышек, мушек перед глазами – признаки не переутомления, а серьезных нарушений в работе сетчатки. Это может быть отслойка, тромбоз вен, образование макулярного отека и т.д.

Когда и как производится лазерная коагуляция сетчатки, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины проведения лазерной коагуляции

Ежесекундно сетчатка считывает свет, который на нее попадает. Обрабатывает его, превращает в нервные импульсы и отправляет в мозг. Сетчатка – достаточно тонкая, светочувствительная оболочка, но состоит из нескольких слоев клеток фоторецепторов и кровеносных сосудов, которые обеспечивают кровоснабжение и питание.

Лазерная коагуляция проводится, если пациенту диагностировали, например:

1. периферические дистрофии сетчатки;

2. локальную отслойку сетчатки;

3. диабетическую ретинопатию;

4. сосудистые патологии, например, тромбоз центральной вены сетчатки, окклюзия центральной артерии сетчатки, ангиоматоз сетчатки;

5. ретиношизис – состояние, при котором между слоями сетчатки, которые должны плотно прилегать друг к другу, накапливается жидкость.

Что такое лазерная коагуляция?

Это операция, во время которой с помощью лазерного луча врач оставляет на поверхности сетчатки коагулянты, то есть микроожоги. Они позволяют зафиксировать отслоенную сетчатку, остановить процесс ее утончения, устранить отек макулы (центральная часть сетчатки). Продолжается операция около 15-20 минут и абсолютно безболезненна.

Важность проведения коагуляции

Дистрофия сетчатки – это утончение, обусловленное нехваткой питательных веществ, необходимых для ее нормального функционирования. При этом сетчатка теряет свою прочность и плотность, что может привести к отслоению.

Дегенеративные процессы в сетчатке чаще всего появляются у пациентов с близорукостью средней и высокой степени. Это обусловлено изменением формы глазного яблока, чрезмерным растяжением глаза и нарушением ее питания. В результате замедляется кровоснабжение, нарушается обмен веществ.

Лазерная коагуляция при дистрофии сетчатки имеет одну важную цель – укрепить сетчатку, чтобы избежать дальнейшей отслойки. Если отслоение произошло, цель операции – не допустить разрыва сетчатки.

Локальная отслойка сетчатки может произойти во время выполнения физических упражнений, в частности, прыжков, незначительной травмы глаз. Однако спровоцировать его может и резкое повышение АД, и воспалительные заболевания сосудистой оболочки, и близорукость, и диабетическая ретинопатия.

Если сетчатка отслаивается, микроциркуляция крови существенно замедляется, колбочки и палочки (клетки фоторецепторы) теряют питание, перестают выполнять свои функции. Палочки отвечают за ночное зрение, колбочки – за дневное. В этом случае важно как можно скорее обратиться к врачу, поскольку отслойка может привести к полной потере зрения.

Посредством лазерной коагуляции врач точечно прижигает сетчатку, соединяя ее таким образом со здоровыми тканями. Это позволяет избежать попадания жидкости между слоями сетчатки и служит профилактикой отслоения.

Диабетическая ретинопатия – это поражение кровеносных сосудов сетчатки у людей с сахарным диабетом. У каждого второго пациента с сахарным диабетом первого типа и у каждого четвертого пациента с сахарным диабетом второго типа диагностируется диабетическая ретинопатия.

При втором типе снижается преимущественно центральное зрение. Развивается диабетическая макулопатия, осложненная образованием кист. Лазерная коагуляция в данной ситуации уменьшает риск снижения и потери зрения ориентировочно на 50%.

При диабете I типа кровеносные сосуды достаточно быстро разрастаются, прорастая в ткани стекловидного тела. В результате внутри стекловидного тела происходят кровоизлияния, рубцуются ткани и повышается риск отслоения сетчатки. Лазерное лечение диабетической ретинопатии применяется с целью разрушения разросшихся сосудов, а затем – снижает риск кровоизлияний и профилактирует отслоение сетчатки.

Окклюзия (тромбоз) центральная вена сетчатки – это нарушение венозного кровотока, обусловленного тромбозом центральной вены или ее ветвей. Просвет вены укупоривается сгустком крови, что приводит к обратному току крови в капиллярах, увеличению давления, кровоизлияниям в сетчатку, отеку сетчатки и ишемии (недостаточного кровоснабжения).

К примеру, во время ишемии организм пытается наладить кровоток, запуская процесс образования новых сосудов. Но они тонкие, ломкие, постоянно кровоточащие, из-за чего случаются повторные кровоизлияния. И макула – центральная область сетчатки отекает. Лазерная коагуляция нацелена на рассасывание кровоизлияний и макулярный отек. А также на улучшение кровообращения в жмыхах.

Вовремя проводимая лазерная коагуляция сохраняет зрение и позволяет избежать серьезных осложнений. Поэтому не забывайте каждый год проверять зрение и не игнорировать дискомфортные симптомы. Это появление пелены, вспышек, мушек, прозрачных или темных элементов неправильной формы, боль.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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