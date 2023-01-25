5 симптомов катаракты, которые нельзя игнорировать

Среди заболеваний глаз катаракта занимает первое место. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году ориентировочно 40 млн человек могут потерять зрение в результате катаракты.

Катаракта развивается медленно и безболезненно, поэтому большинство людей узнают о ней уже в кабинете врача-офтальмолога, когда почти потеряли зрение. Почему возникает катаракта и как не пропустить ее развитие, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины катаракты

Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика, выполняющего роль анатомической линзы. Он преломляет лучи солнца, фокусируя их на сетчатке. Позволяет видеть четко объекты, находящиеся на близком и далеком расстоянии. Когда хрусталик мутнеет, острота зрения постепенно снижается, и, если его не заменить искусственным хрусталиком, человек слепнет.

Катаракта – это патологический процесс, обусловленный старением организма (изменяется биохимический состав хрусталика, в большей степени состоящий из белков и воды). Отсутствие возрастной катаракты после 50 лет – исключение из правила. Ибо возраст – основная причина его развития. Согласно статистике, после 70 лет до 90% людей имеют катаракту, в 40-60 лет – около 20%.

Среди причин, способствующих возникновению катаракты в любом возрасте, я выделяю:

сахарный диабет (диабетическая катаракта);

генетическую предрасположенность;

врожденное помутнение хрусталика (врожденная катаракта);

травмирование глаз и воспалительные процессы;

ожоги глаз;

радиационное облучение;

длительное пребывание на солнце без солнцезащитных очков или линз;

длительное прием некоторых лекарственных препаратов, например, кортикостероидов;

курение, злоупотребление алкоголем;

авитаминоз;

эндокринные заболевания;

синдром Дауна и т.д.

Развивается катаракта медленно и безболезненно, поэтому люди не сразу замечают, что качество зрения ухудшилось. Первые заметные симптомы появляются в течение нескольких месяцев или даже года.

Симптомы катаракты

Катаракта может поражать как один глаз, так и оба. Если поражены оба глаза, то на каждом из них катаракта прогрессирует в своем темпе. Поэтому острота зрения на каждом из них заметно отличается.

Первым симптомом, который должен вас насторожить, является эффект тумана или запотевшего стекла, который не исчезает во время ношения и последующей смены очки. Он свидетельствует о помутнении хрусталика.

Второй симптом – появление бликов. В солнечную погоду или у яркого источника света перед глазами возникают ореолы или белые полосы. Глаза становятся чувствительными к свету.

Третий симптом – понижение цветной чувствительности и утрата контрастности изображения. Изображения тускнеют, размываются. Со временем человеку сложно определять интенсивность цвета или различить цвета с похожими оттенками. Также приходится напрягать глаза, чтобы рассмотреть контуры объектов на дальнем расстоянии, мелкие детали или элементы на близком расстоянии. Например, строки в книге или рабочей тетради, дизайн пуговиц.

Четвертый симптом – ухудшение сумеречного и ночного зрения. С наступлением темноты объекты и предметы теряют четкость, сливаясь с тьмой. Могут появляться белые вспышки.

Пятый симптом – временное улучшение зрения. Именно в такие моменты люди откладывают визит в офтальмолог, потому что считают, что в этом больше нет нужды. Но игнорирование симптомов катаракты в дальнейшем приводит к слепоте. Если у вас есть даже один симптом, подходящий под описание катаракты, необходимо обратиться к врачу.

Лечение и профилактика

Единственным действенным вариантом лечения катаракты является хирургическая операция, во время которой выполняется крошечный микропрокол в оболочке глаза размером до 2 миллиметров. Помутневший природный хрусталик удаляют с помощью лазера (ультразвука), заменяя его на искусственную, так называемую интраокулярную линзу. А на его место устанавливается интраокулярная линза.

Операция длится от 2 до 15 минут. Операция легко переносится, поскольку производится амбулаторно, под местной анестезией, а качество зрения улучшается практически сразу.

При начальной катаракте иногда применяют глазные капли, которые приостанавливают процесс помутнения хрусталика. Однако капли лишь замедляют развивающийся процесс. Поэтому, если вам поставили диагноз "катаракта", попробуйте настроить себя на оперативное вмешательство. Не нужно ждать, когда зрение исчезнет полностью и катаракта "вызреет", использовать народные методы лечения. Зрелая катаракта приводит к развитию глаукомы (необратимого повреждения зрительных нервов), неправильной фиксации искусственного хрусталика во время операции или надрыва связок.

Сегодня нет лекарств или четких правил, которые помогут избежать развития катаракты. Но вы можете:

сбалансированно питаться – употреблять продукты, богатые омега-3 кислотами, витамином А;

отказаться от курения и минимизировать потребление алкоголя;

выполнять йогу для глаз;

пользоваться солнцезащитными очками, имеющими защиту от трех видов УФ-лучей: UVA, UVB и UVC;

контролировать общее состояние здоровья и развитие имеющихся заболеваний;

пользоваться увлажняющими каплями.

И самое главное правило – минимум раз в год проверяйте зрение у офтальмолога, поскольку катаракта может развиться в любом возрасте, независимо от образа жизни. Своевременное профессиональное лечение поможет сберечь зрение и качество жизни.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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