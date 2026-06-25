6 летних привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье / © Associated Press

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Лето — это время лёгких платьев, путешествий и долгих вечеров под открытым небом. Однако именно в этот расслабленный период мы часто забываем об элементарных мерах безопасности и полагаемся на классическое «всё будет хорошо». На самом деле большинства типичных летних неприятностей, от расстройства желудка до укусов насекомых, можно легко избежать, если действовать чуть осторожнее. Издание The Washington Post дало советы, которые помогут вам избежать коварных солнечных ожогов и других сезонных рисков, чтобы получить от тёплых дней максимум удовольствия.

Барбекю

Запах мяса на огне — главный символ летних выходных. Однако за кулинарной эстетикой скрываются химические подводные камни. Когда красное мясо, птица или рыба готовятся при температуре выше 148°C, возникают соединения, известные как гетероциклические амины (ГЦА). Обугленное или почерневшее мясо особенно богато ими.

Кроме того, когда жир капает на раскалённые угли, образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые вместе с паром вновь впитываются в стейк. Большое количество ГЦА и ПАУ может влиять на риск развития рака, в частности, колоректального.

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Ограничьте потребление красного мяса до 340–510 г в неделю. При приготовлении на гриле обязательно маринуйте мясо перед жаркой, ведь это разрушает компоненты, образующие ГЦА и ПАВ; избегайте прямого контакта с открытым пламенем и чаще переворачивайте кусочки, чтобы не допустить образования чёрной корочки.

SPF-защита

Солнцезащитный крем — главное средство против старения и рака кожи. Сегодня на рынке косметики доминируют два типа средств:

Химические фильтры действуют как губка, поглощают и фильтруют УФ-лучи. Они практически не ощущаются на коже.

Минеральные (физические) фильтры работают как щит и отражают лучи. Они идеально подходят для чувствительной кожи, хотя и могут оставлять легкий белый налет.

Хотя подтверждено, что химические фильтры могут попадать в кровоток, никаких доказательств их вреда для здоровья пока нет. Выбор зависит от ваших предпочтений. Главное правило: выбирайте уровень защиты не ниже SPF 30, щедро наносите крем и обновляйте его каждые два часа, а если плаваете или потеете, то еще чаще.

Пластиковые бутылки в машине

Привычка бросать одноразовую бутылку с водой на сиденье автомобиля может стоить вам здоровья. Такие бутылки изготавливаются из тонкого пластика (ПЭТ). Со временем вредные химические вещества, такие как фенолы и фталаты, постепенно проникают в воду. Эти вещества могут осложнять беременность и вызывать проблемы с нервно-психическим развитием.

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Жара в салоне автомобиля и ультрафиолет ускоряют этот процесс, разрушают пластик и насыщают воду микро- и наночастицами. Нанопластик способен проникать в ткани печени, почек, кишечника, плаценты, легких, мозга и сердца, попадает в кровь и даже в грудное молоко. Хотя от одного глотка ничего не случится, все же следует избегать регулярного употребления такой «прогретой» воды.

Война с комарами

Чтобы летние вечера на террасе не превратились в бесконечное махание руками и жужжание у уха, выбирайте специальные защитные репелленты.

Если вы ищете альтернативу, обратите внимание на пикаридин — синтетический аналог, который в аналогичной концентрации оказывается столь же, а порой и более эффективным против комаров. Среди натуральных эфирных масел наилучшую защиту обеспечивает гвоздичное масло, тогда как популярное чесночное масло оказывается совершенно неэффективным. Помните, что время действия натуральных масел всегда короче и варьируется от продукта к продукту.

Клещи

Клещи поджидают нас в высокой траве и чаще всего попадают на тело через обувь и одежду. Рекомендуется раз в месяц обрабатывать обувь спреем с 0,5% перметрина — инсектицидом для одежды и снаряжения.

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Для защиты кожи выбирайте специальные средства защиты. Отправляясь в лес или на пикник, надевайте высокие носки, заправляйте в них брюки и используйте эластичные манжеты. По возвращении домой обязательно тщательно осмотрите тело и примите душ, чтобы смыть насекомых, которые еще не успели прицепиться.

Вода

Отдых на пляже и бассейны — лучшая часть лета. Однако статистика неумолима: утопление является основной причиной смерти в результате несчастных случаев летом, особенно среди детей и молодежи.

Лучшая инвестиция в безопасность ребенка — уроки плавания. Случаи, когда научившийся плавать ребенок тонет в бассейне, крайне редки. Никогда не полагайтесь исключительно на спасателей. Новичкам нужен взрослый, чье внимание сосредоточено только на них, а опытным пловцам следует всегда держаться парами. На лодках или в открытой воде дети должны быть в специальных спасательных жилетах подходящего размера. Если у вас есть собственный бассейн, обязательно позаботьтесь о защитных ограждениях, накрытиях и сигнализации на окнах и дверях, ведущих к воде.

Лето создано для ярких впечатлений, красивых мест и беззаботных эмоций. Однако настоящий шик и забота о себе заключаются в том, чтобы исключить любые риски для здоровья. Танис

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