7 мифов об астигматизме – самой частой причине ухудшения зрения на планете

Астигматизм – это самая распространенная причина плохого зрения или снижение его качества. Согласно статистике, каждый четвертый человек на земле имеет это нарушение. Ниже врач-офтальмолог разрушает распространенные мифы развития и лечения астигматизма.
Как понять, что у вас или вашего ребенка есть астигматизм, влияет ли работа за компьютером на его развитие и обязательно ли при астигматизме носить очки, рассказал врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Миф №1: астигматизм возникает у людей, много работающих за компьютером
В норме хрусталик и роговица глаза обладают идеальной сферической поверхностью. Благодаря этому лучи света фокусируются на сетчатке в одной точке, и мы получаем четкое, яркое изображение. При астигматизме роговица и/или хрусталик имеют неправильную, слегка приплюснутую форму – что-то вроде дыни или мяча для американского футбола. Поэтому лучи света фокусируются на сетчатке не в одной точке, а сразу в нескольких точках (одни – за или перед сетчаткой, другие – на сетчатке), создавая эффект тумана, размытости.
Астигматизм бывает врожденным и приобретенным.
Врожденный будет сопровождать вас на протяжении всей жизни, независимо от того, как много вы будете работать за компьютером. И будете ли вообще им пользоваться.
Что происходит при многочасовой работе за компьютером?
Перенапрягаются ресничные мышцы, замедляется кровоснабжение, истощается пигментный эпителий, потому что мы очень редко моргаем. Это может привести к развитию или прогрессированию близорукости (часто является "дополнением" к астигматизму), синдрому сухого глаза или компьютерно-зрительному синдрому.
Приобретенный астигматизм возникает вследствие:
- травмирования глаза;
- ожогов роговицы;
- повреждения век;
- кератоконуса;
- переноса воспалительных офтальмологических болезней (кератиты);
- хирургического вмешательства;
- дегенерации сетчатки – невоспалительных поражений роговицы, возникающих вследствие авитаминозов, травм и операций и связанных с нарушением прозрачности различных слоев роговой оболочки.
Так что в любом случае компьютер, как и другие современные гаджеты, не причастен к развитию астигматизма.
Миф №2: астигматизм развивается бессимптомно
О развитии астигматизма прежде всего свидетельствует стойкое размытие зрения, ощущение двоения изображений. Впоследствии могут добавиться такие симптомы, как:
- жжение;
- покраснение;
- ощущение боли и переутомления;
- головная боль.
Такие симптомы возникают, например, во время многочасовой работы на компьютере, но после качественного отдыха, зрительной гимнастики и сна они исчезают. При астигматизме вышеупомянутые симптомы становятся неотъемлемой частью жизни человека, независимо от зрительной нагрузки.
У детей астигматизм развивается так же, как у взрослых. Однако дети не придают значения этим изменениям, не всегда могут объяснить родителям, что именно ощущают. В условиях врожденного астигматизма размытость изображений может считаться обычным, нормальным явлением.
Врожденный астигматизм – это генетически обусловленная патология, поэтому, если в вашей семье кто-то имеет это нарушение, ежегодно проверяйте свое зрение и зрение детей.
Миф №3: при астигматизме необходимо в течение всей жизни носить очки
Сегодня астигматизм можно скорректировать с помощью:
- очков;
- мягких контактных линз;
- ортокератологии или ночных контактных линз;
- аппаратного лечения;
- лазерной коррекции зрения;
- рефракционной замены хрусталика на мягкую интраокулярную линзу;
- склеропластики;
- имплантации факических линз и т.д.
Поэтому при астигматизме вы не вынуждены в течение всей жизни носить очки или контактные линзы.
Миф №4: астигматизм можно вылечить гимнастикой для глаз
Гимнастика или йога для глаз выполняет несколько важных функций:
1. расслабляет перенапряженные во время работы за компьютером или телефоном зрительные мышцы;
2. улучшает кровоснабжение глаз, благодаря чему все структуры глаза получают питательные вещества в достаточном количестве и своевременно;
3. способствует восстановлению слезной пленки, профилактируя развитие синдрома сухого глаза;
4. повышает работу мозга, который также нуждается в передышке.
Следовательно, гимнастика для глаз оказывает положительное влияние на работу зрительных мышц, слезных каналов, микроциркуляции крови. А поскольку астигматизм развивается в результате изменения формы роговицы или хрусталика, никакие упражнения здесь не помогут. Иногда неправильную форму имеет и роговица, и хрусталик одновременно. Но роговичный астигматизм, как правило, диагностируется чаще, чем хрусталиковый.
Миф №5: ношение очков не может приостановить развитие астигматизма
Астигматизм при возрастающей близорукости следует и можно скорректировать, как и у взрослых, так и у детей. Благодаря этому уменьшается индекс прогрессирования близорукости, улучшается зрение, что важно для обучения и развития.
Миф №6: при астигматизме нужно носить очки немного слабее, чтобы глаз "работал"
При астигматизме не нужно носить более слабые очки, поскольку они не останавливают астигматизм, но улучшают зрение и замедляют прогрессирование близорукости. Человек видит более четко и ярко, легче и комфортнее усваивает информацию из окружающей среды.
Миф №7: астигматизм развивается после 50 лет
Многие офтальмологические заболевания развиваются после 50 лет, например, катаракта и глаукома. Это обусловлено старением всех структур глаза и всего организма в целом. Но астигматизм – исключение из правила. Он может возникать в любом возрасте, как у детей, так и у взрослых.
Поэтому при появлении любых изменений – затуманивание зрения, боль, жжение, покраснение – я советую поскорее обратиться за консультацией к офтальмологу. Золотое правило, которое я не устаю повторять, – проверять зрение каждый год, независимо от возраста, качества зрения, генетической истории, сферы деятельности и т.д.
Берегите себя и свое зрение!
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