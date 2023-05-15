7 мифов об астигматизме – самой частой причине ухудшения зрения на планете

Астигматизм – это самая распространенная причина плохого зрения или снижение его качества. Согласно статистике, каждый четвертый человек на земле имеет это нарушение. Ниже врач-офтальмолог разрушает распространенные мифы развития и лечения астигматизма.

Как понять, что у вас или вашего ребенка есть астигматизм, влияет ли работа за компьютером на его развитие и обязательно ли при астигматизме носить очки, рассказал врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Миф №1: астигматизм возникает у людей, много работающих за компьютером

В норме хрусталик и роговица глаза обладают идеальной сферической поверхностью. Благодаря этому лучи света фокусируются на сетчатке в одной точке, и мы получаем четкое, яркое изображение. При астигматизме роговица и/или хрусталик имеют неправильную, слегка приплюснутую форму – что-то вроде дыни или мяча для американского футбола. Поэтому лучи света фокусируются на сетчатке не в одной точке, а сразу в нескольких точках (одни – за или перед сетчаткой, другие – на сетчатке), создавая эффект тумана, размытости.

Астигматизм бывает врожденным и приобретенным.

Врожденный будет сопровождать вас на протяжении всей жизни, независимо от того, как много вы будете работать за компьютером. И будете ли вообще им пользоваться.

Что происходит при многочасовой работе за компьютером?

Перенапрягаются ресничные мышцы, замедляется кровоснабжение, истощается пигментный эпителий, потому что мы очень редко моргаем. Это может привести к развитию или прогрессированию близорукости (часто является "дополнением" к астигматизму), синдрому сухого глаза или компьютерно-зрительному синдрому.

Приобретенный астигматизм возникает вследствие:

травмирования глаза;

ожогов роговицы;

повреждения век;

кератоконуса;

переноса воспалительных офтальмологических болезней (кератиты);

хирургического вмешательства;

дегенерации сетчатки – невоспалительных поражений роговицы, возникающих вследствие авитаминозов, травм и операций и связанных с нарушением прозрачности различных слоев роговой оболочки.

Так что в любом случае компьютер, как и другие современные гаджеты, не причастен к развитию астигматизма.

Миф №2: астигматизм развивается бессимптомно

О развитии астигматизма прежде всего свидетельствует стойкое размытие зрения, ощущение двоения изображений. Впоследствии могут добавиться такие симптомы, как:

жжение;

покраснение;

ощущение боли и переутомления;

головная боль.

Такие симптомы возникают, например, во время многочасовой работы на компьютере, но после качественного отдыха, зрительной гимнастики и сна они исчезают. При астигматизме вышеупомянутые симптомы становятся неотъемлемой частью жизни человека, независимо от зрительной нагрузки.

У детей астигматизм развивается так же, как у взрослых. Однако дети не придают значения этим изменениям, не всегда могут объяснить родителям, что именно ощущают. В условиях врожденного астигматизма размытость изображений может считаться обычным, нормальным явлением.

Врожденный астигматизм – это генетически обусловленная патология, поэтому, если в вашей семье кто-то имеет это нарушение, ежегодно проверяйте свое зрение и зрение детей.

Как видит человек с астигматизмом / Фото: Credits

Миф №3: при астигматизме необходимо в течение всей жизни носить очки

Сегодня астигматизм можно скорректировать с помощью:

очков;

мягких контактных линз;

ортокератологии или ночных контактных линз;

аппаратного лечения;

лазерной коррекции зрения;

рефракционной замены хрусталика на мягкую интраокулярную линзу;

склеропластики;

имплантации факических линз и т.д.

Поэтому при астигматизме вы не вынуждены в течение всей жизни носить очки или контактные линзы.

Миф №4: астигматизм можно вылечить гимнастикой для глаз

Гимнастика или йога для глаз выполняет несколько важных функций:

1. расслабляет перенапряженные во время работы за компьютером или телефоном зрительные мышцы;

2. улучшает кровоснабжение глаз, благодаря чему все структуры глаза получают питательные вещества в достаточном количестве и своевременно;

3. способствует восстановлению слезной пленки, профилактируя развитие синдрома сухого глаза;

4. повышает работу мозга, который также нуждается в передышке.

Следовательно, гимнастика для глаз оказывает положительное влияние на работу зрительных мышц, слезных каналов, микроциркуляции крови. А поскольку астигматизм развивается в результате изменения формы роговицы или хрусталика, никакие упражнения здесь не помогут. Иногда неправильную форму имеет и роговица, и хрусталик одновременно. Но роговичный астигматизм, как правило, диагностируется чаще, чем хрусталиковый.

Миф №5: ношение очков не может приостановить развитие астигматизма

Астигматизм при возрастающей близорукости следует и можно скорректировать, как и у взрослых, так и у детей. Благодаря этому уменьшается индекс прогрессирования близорукости, улучшается зрение, что важно для обучения и развития.

Миф №6: при астигматизме нужно носить очки немного слабее, чтобы глаз "работал"

При астигматизме не нужно носить более слабые очки, поскольку они не останавливают астигматизм, но улучшают зрение и замедляют прогрессирование близорукости. Человек видит более четко и ярко, легче и комфортнее усваивает информацию из окружающей среды.

Миф №7: астигматизм развивается после 50 лет

Многие офтальмологические заболевания развиваются после 50 лет, например, катаракта и глаукома. Это обусловлено старением всех структур глаза и всего организма в целом. Но астигматизм – исключение из правила. Он может возникать в любом возрасте, как у детей, так и у взрослых.

Поэтому при появлении любых изменений – затуманивание зрения, боль, жжение, покраснение – я советую поскорее обратиться за консультацией к офтальмологу. Золотое правило, которое я не устаю повторять, – проверять зрение каждый год, независимо от возраста, качества зрения, генетической истории, сферы деятельности и т.д.

Берегите себя и свое зрение!

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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