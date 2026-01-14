9 продуктов, которые, по мнению стоматологов, помогают защитить ваши зубы от кариеса

Женщина у стоматолога / © Getty Images

Если вы думали, что чистка зубов щеткой и зубной нитью — это все, что нужно для гигиены полости рта, подумайте еще раз. Оказывается, то, что вы едите, на самом деле важно для поддержания здоровья зубов и десен.

GoodHousekeeping составил список продуктов, которые, по мнению стоматологов, защищают зубы от кариеса.

Продукты, богатые кальцием, омега-3 и определенными витаминами, могут поддерживать здоровье полости рта, укрепляя зубную эмаль и уменьшая воспаление десен. Кроме того, текстура некоторых продуктов может помочь очистить зубы во время еды.

Если вы хотите получить золотую звезду от своего стоматолога на следующем осмотре, начните включать эти продукты в свой рацион.

Сыр

Сыр / © Associated Press

Сыр — одна из лучших закусок для ваших зубов. Он богат кальцием и фосфором, минералами, которые помогают восстанавливать и укреплять зубную эмаль и делают ее более устойчивой к кариесу. Сыр также стимулирует слюноотделение, которое помогает смывать кислоты и бактерии. Вместе это делает сыр одновременно борцом с кариесом и естественным освежителем дыхания.

Листовая зелень

Зелень / © Credits

Листовая зелень обеспечивает кальций, фолиевую кислоту и витамин К, которые укрепляют зубы и поддерживают здоровье десен. Одно исследование показало, что люди, которые потребляли больше темно-зеленых и желтых овощей, имели меньше случаев заболеваний пародонта в течение шести лет. Их волокнистая текстура способствует выработке слюны и помогает сметать зубной налет с поверхности зуба.

Морковь

Морковь / © Associated Press

Хрустящие овощи, такие как морковь, действуют как натуральные зубные щетки, нежно очищая зубы, одновременно повышая слюну, которая смывает бактерии. Они также являются хорошим источником витамина А, который играет роль в формировании слизистых тканей и может помочь предотвратить заболевания пародонта.

Яблоки

Яблоки и яблочный сок / © Credits

Яблоки часто называют «зубной щеткой природы», потому что их хрустящая текстура помогает чистить зубы во время жевания. Они стимулируют выделение слюны, что уменьшает количество бактерий, вызывающих кариес, а их полифенолы помогают нейтрализовать соединения серы, которые вызывают неприятный запах изо рта. Нежное скрабирование также может помочь уменьшить поверхностные пятна, оставляя зубы более яркими со временем.

Жирная рыба

Сардины / © Associated Press

Сюда входят такие варианты, как лосось, сардины и сельдь. Жирная рыба необходима для крепких зубов, поскольку она богата витамином D, который позволяет вашему организму эффективно усваивать кальций. Она также содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут уменьшить воспаление и связаны с лучшим кровотоком, что потенциально может быть полезным для ваших десен. Более крепкая эмаль и здоровые десны означают более стойкую и долговременную улыбку.

Жевательная резинка без сахара

Дети с жевательной резинкой / © Credits

Некоторые исследования показали, что жевание жвачки без сахара может помочь уменьшить зубной налет. Это не только освежает дыхание, но и стимулирует слюноотделение и уменьшает количество бактерий, вызывающих кариес. Однако, это не всегда правильный вариант для каждого рта, особенно если у вас была значительная стоматологическая операция, поэтому разумно проконсультироваться со своим стоматологом, прежде чем начать жевать жвачку.

Орехи

Орехи / © Credits

Орехи — это полезная для зубов закуска с низким содержанием сахара, но с высоким содержанием минералов. Миндаль обеспечивает кальций для укрепления эмали, а грецкие орехи добавляют омега-3 жирные кислоты для поддержания здоровья десен. Их хрусткость помогает выталкивать частицы пищи, а минералы, которые они содержат, могут помочь защитить от пятен.

Цельнозерновые продукты

Хлеб цельнозерновой / © Credits

Если вы выбираете между белым тостом и пшеничным тостом утром, выберите цельнозерновые продукты, чтобы помочь сохранить здоровье зубов. Цельнозерновые продукты могут быть хорошими источниками полезных для зубов питательных веществ, таких как витамины группы В (которые помогают при язвах во рту) и магний, который является важным минералом для укрепления зубов.

Земляника

Земляника / © Credits

Ягоды являются хорошим источником витамина С, который помогает поддерживать построение прочных соединительных тканей в деснах. Другое название витамина С — аскорбиновая кислота, которая важна для коллагена, одного из белков, содержащегося в зубах, деснах и сухожилиях. Ягоды также содержат антиоксиданты, которые помогают восстанавливать повреждения во рту и нейтрализовать вредные свободные радикалы.

Цитрусовые также богаты витамином С, но кислота в них может разрушать эмаль, если вы постоянно их пьете или сосать. Апельсиновый сок, лимонад и даже газировка с цитрусовым ароматизатором могут стереть этот защитный слой. Прополощите рот водой после этого и немного подождите, прежде чем чистить зубы, чтобы не повредить размягченную эмаль.

Худшие продукты для ваших зубов

Вам не нужно отказываться от любимых лакомств, но осознание того, как они влияют на ваши зубы, поможет вам наслаждаться ими более разумно. Вот несколько худших нарушителей, но знайте, что это не исчерпывающий список.

